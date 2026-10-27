디딤에서 신명으로 우리 춤의 멋을 읽다

큰사진보기 ▲양승미의 함경남도 검무프로그램북 수록사진 사진제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲함경남도검무보존회 양승미 회장. 사진제공 :정아트앤컴퍼니 주식회사양승미 주요 이력: 함경남도검무보존회 회장 국가무형유산 태평무 이수자 前 국가유산진흥원 예술단 예술감독 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲강윤선의 태평무(강선영류).프로그램 수록사진 사진 제공: 정아트앤컨퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컨퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲차명희·정연희·김미경·구서영·박선영·백한경의 통영승전무.프로그램북 수록 자료사진. 사진 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

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큰사진보기 ▲유영수의 선입무프로그램북 수록 자료사진. 사진 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲장인숙의 진주교방굿거리(김수악류).프로그램북 수록 자료사진. 사진 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲박진희의 교방무(정명숙류).프로그램북 수록 자료사진. 사진 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲류병훈·김종혁의 사자탈춤프로그램북 수록 자료사진. 사진 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲이영훈·이윤정·박주영·신선미·오유진의 쇠춤(양승미류).프로그램북 수록 자료사진. 사진？ 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲연희 Connect 이을의 판굿프로그램북 수록 자료사진. 사진 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 「2026 서울 전통춤의 향연?춤을 읽다 Ⅱ」 공연 포스터.프로그램북 수록 자료사진. 사진 제공: 정아트앤컴퍼니 주식회사 ⓒ 정아트앤컴퍼니 주식회사 관련사진보기

태평무의 절제된 발디딤에서 사뿐한 선입무로, 교방춤의 호흡에서 사자탈춤과 꽹과리의 신명으로 이어졌다. 10월 21일 오후 7시 한국문화의집 KOUS에서 열린 <2026 서울 전통춤의 향연—춤을 읽다 Ⅱ>는 서로 다른 지역과 전승의 배경을 지닌 여덟 작품을 한자리에서 만나는 무대였다.함경남도검무보존회가 주최·주관하고 서울특별시가 후원한 이번 공연은 태평무, 통영승전무, 선입무, 진주 교방굿거리, 교방무, 사자탈춤, 쇠춤, 판굿으로 구성됐다.함경남도검무보존회 회장 양승미는 인터뷰에서 춤에 담긴 역사와 정서, 삶의 이야기를 함께 읽고 느끼는 자리를 마련하고자 했다고 밝혔다. 지난해에 이어 두 번째 공연을 마련한 소감과 함께, 앞으로 다양하고 활발한 전통춤 공연 활동을 이어가겠다는 뜻도 전했다.첫 무대는 강윤선의 태평무(강선영류)였다. 태평무는 풍년과 태평성대를 기원하는 춤으로, 경기도당굿 장단에 바탕을 둔 경쾌한 발디딤과 절도 있는 춤사위를 특징으로 들었다. 이날 무대에서는 조명 아래 드러난 발디딤이 눈길을 끌었다. 발을 옮기고 장단을 타는 호흡에서 오랜 수련의 흔적과 진중함이 드러나고 맺고 푸는 동작에서 태평무의 세밀한 움직임에 집중하게 됐다.통영승전무에는 차명희·정연희·김미경·구서영·박선영·백한경이 출연했다. 서로 마주하는 대무와 서로 엉겨서 겨루는 듯한 항아리사위가 눈길을 끌었고, 칼을 재고 소매을 걷어올리는 듯한 움직임에서는 긴장감과 익살스러움이 느껴졌다. 간결하게 반복되는 음악적 특징에서 관객은 무용수와 같은 호흡을 하며 집중할 수 있었고 농염한 춤사위와 정중동의 미학이 돋보이는 움직임에 집중하게 됐다. 특히 차명희와 정연희의 노련하고 기품있는 호흡에 더욱 시선이 머물렀다. 흐트러짐 없이 이어지는 군무와 이를 받쳐주는 반주가 조화를 이루었다.세 번째 작품은 유영수의 선입무였다. 프로그램에 따르면 선입무는 기본춤을 바탕으로 허튼가락의 음악에 맞춰 추는 즉흥적인 춤이다. 전라도 지역 남성춤의 맥을 최태열·조남규·유영수로 이어 소개하며, 부채를 든 춤사위에 호방함과 담백한 절제미가 함께 담긴다고 설명했다.무대에서는 색색의 자수로 장식한 귀주머니와 미색 도포 자락을 따라 흔들리는 고동색 술띠, 고풍스러운 한지 부채가 먼저 눈에 들어왔다. 의상과 소품은 때로 춤보다 두드러지기도 하지만, 이날은 움직임과 조화를 이루며 춤의 품격을 더했다. 마치 박물관의 문화유산이 생명을 얻어 눈앞에서 춤추는 듯했다. 부채를 든 팔과 몸의 흐름을 따라가다 보니, 깊은 호흡에서 피어나는 사뿐한 춤사위는 학이 날아오르는 모습을 떠올리게 했다. 힘찬 돋움사위에서는 장중함과 활기가 함께 느껴져 흥을 더했다.장인숙은 진주 교방굿거리(김수악류)를 선보였다. 프로그램에 따르면 이 작품은 김수악이 남긴 굿거리춤 여덟 마루를 계승하면서 김경란이 추구한 즉흥성과 개성을 소고가락에 더해 독무로 구성한 춤이다.장인숙의 춤에서 특히 눈길을 끈 것은 '짓음세'였다. 손목사위와 소고가락, 마지막 부분의 즉흥적인 움직임이 장인숙 특유의 호흡으로 이어졌다. 그동안 여러 진주 교방굿거리를 보아왔지만, 이번 무대에서는 특히 유연한 곡선미가 돋보였다. 매끄럽게 이어지는 짓음세와 그 안에 담긴 다양한 호흡을 따라가다 보니, 춤 전체가 하나의 이야기로 펼쳐지는 듯했다. 그 흐름이 수면에 반짝이는 윤슬처럼 느껴져 눈을 떼기 어려웠다.이어 박진희의 교방무(정명숙류)가 무대에 올랐다. 수당 정명숙의 춤사위를 잇는 이 무대에서는 부드러움과 강인함이 함께 느껴졌다. 수당 정명숙 특유의 섬세한 여성미가 박진희의 춤에서도 돋보였다. 스승의 춤사위가 제자에게 이어져 전승되고 있음을 엿볼 수 있는 소중한 무대였다. 앞선 진주 교방굿거리와 나란히 놓인 구성은 같은 교방춤 안에서도 전승과 표현의 결이 서로 다름을 살펴보게 했다.류병훈·김종혁의 사자탈춤은 액을 물리치고 복을 비는 연희의 의미를 담았다. 프로그램은 사자탈춤의 구나의식을 현대적으로 해석해 강렬한 음악과 몸짓으로 풀어낸 작품이라고 설명했다. 이날 무대에서는 배경 영상과 춤사위가 긴밀하게 맞물리는 구성이 눈길을 끌었다.얼마 전 성남아트리움 대극장에서 관람한 <개벽>의 사자춤도 떠올랐다. 두 공연 모두 사자탈의 눈에 LED 조명을 달아 반짝이는 효과를 냈지만, 표현 방식에는 차이가 있었다. <개벽>에서는 사자의 세밀한 동작과 관객과의 교감 등 전통연희의 특성이 두드러졌다면, <춤을 읽다 Ⅱ>에서는 강렬한 퍼포먼스와 역동적인 춤사위가 돋보였다.두 춤꾼의 힘 있고 선 굵은 움직임은 아이돌의 무대를 연상시켰다. 빛나는 눈과 배경 영상, 두 사람의 호흡이 어우러져 강렬한 인상을 남겼고, 객석에서도 뜨거운 호응이 이어졌다.일곱 번째 쇠춤(양승미류)에는 이영훈·이윤정·박주영·신선미·오유진이 출연했다. 이 춤은 농악의 악기인 꽹과리, 곧 진쇠를 중심으로 발놀림과 너울사위, 저정거리기 등을 결합한 작품이다. 프로그램은 굿거리·동살풀이·휘모리장단에 따른 느림과 빠름의 변화를 특징으로 제시했다. 악기 연주와 춤사위가 맞물리며 안무가 빠르게 전개됐고, 대형과 장단의 변화가 어우러져 점차 몰아가는 흐름을 만들었다. 고조되는 긴장감 속에서 반주단은 춤의 호흡을 받쳐주고 함성을 보태 무대의 흥을 더했다.마지막은 연희 Connect 이을의 판굿이었다. 박주리·조현진·류병훈·김종혁·송병주·김상후가 출연했다. 꽹과리·징·장구·북이 어우러지는 판굿은 앉아서 연주하는 사물놀이와 달리, 서서 움직이며 연주하는 연희다. 네 명의 연희자가 객석에서 등장하며 무대와 관객 사이의 거리를 좁혔다. 악기 연주에 더해 부포놀이가 이어지고 두 명의 연희자가 등장해 소고의 날렵한 자반뒤집기가 흥을 돋웠고, 아슬아슬한 버나놀이는 긴장감을 더해 시선을 붙들었다. 힘찬 장단 속에서 연희자들이 객석을 오가며 관객과 어울리는 한마당을 펼쳤다.이번 공연에서 오래 기억에 남은 것은 태평무의 세밀한 발디딤과 통영승전무의 항아리사위, 선입무의 사뿐한 움직임이었다. 프로그램에 담긴 작품의 배경은 그 감상을 더 구체적으로 바라보게 했다. 같은 전통춤이라는 이름 안에서도 서로 다른 사위와 장단, 기품과 흥이 있었다. 그 차이를 하나씩 살펴보는 일이 이날 내가 경험한 '춤을 읽는' 시간이었다.