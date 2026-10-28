'노동자 빼고' 원팀 된 여야... 이 '작당모의'에 속이 탄다

큰사진보기 ▲토론회 포스터'여야가 만드는 플랫폼 안전망 제도화 토론회' 포스터 ⓒ 더불어민주당·국민의힘 관련사진보기

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큰사진보기 ▲도급제 최저임금 표결 결과6월 11일 최저임금위원회에서 도급제 노동자 최저임금 별도 적용안이 찬성 11표, 반대 15표, 무효 1표로 부결됐다. ⓒ 민주노총 관련사진보기

큰사진보기 ▲법원이 처음으로 배달 라이더의 근로자성을 인정한 판결을 내린 7월 8일 서울 시내에서 배달 노동자가 이동하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲쿠팡이츠플러스 저단가 정산 화면라이더유니온에 들어온 쿠팡이츠플러스 라이더의 10월 16일 정산 화면 제보. 다른 주문과 함께 배달한 건에 1150원이 찍혔고 배달거리는 0.0km로 표시됐다. 실제로 이동하지 않은 게 아니라, 중복거리 삭감으로 거리가 산정되지 않은 것으로 보인다. 개인정보는 가렸다. ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲라이더유니온 요구라이더유니온이 요구하는 세 가지. 기본단가 보장(최저보수제), 안전 책임 강화(산업안전보건법 적용 확대), 라이더 자격제. ⓒ 라이더유니온 관련사진보기

큰사진보기 ▲11월 4일 투쟁대회·결의대회 포스터11월 4일 라이더들의 하루. 왼쪽은 오후 1시 30분 서울지방고용노동청 앞에서 열리는 '배달라이더 기본단가 인상, 중복거리 삭감 폐기 투쟁대회' 포스터, 오른쪽은 이어서 오후 3시 청와대 앞에서 열리는 '특수고용 플랫폼 노동자 결의대회' 포스터다. ⓒ 라이더유니온·민주노총 특고대책회의 관련사진보기

2025년 12월, 경기 고양 킨텍스에서 국제노동페스타가 열렸다. 나는 청년 배달 플랫폼 노동자 자격으로 그 자리에 참석했다. 개회식이 끝나고 김영훈 노동부 장관에게 다가가 사진을 청하며 짧게 말했다. "정부가 추진하는 '일하는 사람 권리보장 기본법'에 대해 플랫폼 현장에서는 반대 입장입니다." 장관은 잠깐 당황한 것 같았다. '근로자 추정제도 되는데'라는 말이 돌아왔다. 스쳐 가는 한마디였다.열 달이 지났다. 장관이 언급한 근로자 추정제는 아직 국회 문턱을 넘지 못했다. 그사이 여야는 '플랫폼 안전망'을 내걸고 손을 잡았다. 오는 29일 오전 10시 국회의원회관 제1세미나실에서 더불어민주당과 국민의힘 정책위원회가 함께 여는 '여야가 만드는 플랫폼 안전망 제도화 토론회'다.참석자 명단에 플랫폼 노동조합은 없다. 라이더유니온도, 대리운전노조도, 가사·작가 플랫폼 노동자 조직도 없다. 라이더유니온이 속한 민주노총 특고대책회의는 좌장부터 토론자까지 면면을 보고 우려를 감추지 않는다. 몇몇 국회 관계자에 따르면, 양당이 일하는 사람 기본법의 입법 공감대를 넓히려는 자리라는 관측도 나온다.평일 오전 10시는 아침에 나온 라이더도, 새벽까지 일한 라이더도 한창 콜을 타는 시간이다. 라이더들이 도로 위에 있는 그 시간, 국회에서는 라이더 없이 라이더의 안전망이 논의된다.정부·여당이 1월 근로자 추정제를 꺼내자 국민의힘은 곧장 반대했다. 노무를 제공한 사실만 확인되면 일단 근로자로 보고, 아니라는 점은 회사가 입증하게 하는 제도다. 박성훈 수석대변인은 "결과는 불 보듯 뻔하다"고 했고, 나경원 의원은 "프리랜서를 일터에서 쫓아내는 법"이라고 했다.그런데 '플랫폼 안전망'을 말할 때는 공기가 다르다. 1월 일하는 사람 기본법 입법공청회에 불참했던 국민의힘은, 9월 배민 물류 자회사 우아한청년들이 함께한 국회 토론회에 민주당과 나란히 정책위의장 명의 축사를 보냈다. 두 정책위의장은 모두 '자율적 협력'을 해법으로 꼽았다. 그리고 10월, 두 당이 함께 토론회를 연다.싸움은 추정제에서 났고, 악수는 '안전망'에서 이뤄진다. 두 법을 나란히 놓으면 이유가 보인다. 추정제는 정부와 민주당이 밀고 국민의힘이 막아 왔다. 반면 일하는 사람 기본법의 뼈대인 표준계약서, 분쟁조정, 공제회는 국민의힘이 윤석열 정부 시절 '노동약자지원법'으로 먼저 내놓았던 것들이다. 국민의힘도 받아들이지 못할 이유가 없다. 이번 토론회가 향하는 곳도, 현장과 국회 안팎의 진단대로라면 바로 이 기본법이다.갈리는 지점은 비용이다. 추정제가 들어서면 플랫폼은 라이더가 노동자가 아니라는 점을 직접 입증해야 하고, 못 하면 노동법상 책임을 진다. 기본법은 권리를 선언하지만 개별 노동관계법을 바꾸는 효력은 없다. 여야가 손잡는 선이 하필 플랫폼의 비용이 시작되는 지점 바로 앞이다. 이것을 우연이라고 봐야 할까.더 걱정되는 건 그다음이다. 기본법만 먼저 통과되고 추정제가 계속 묶이면, 정치권은 '보호 입법은 했다'고 말할 것이다. 기본법에 따라 맺은 '일하는 사람' 계약서는 분쟁이 생겼을 때 플랫폼이 "노동자가 아니다"라며 내미는 서류가 될 수도 있다. 노동자와 자영업자 사이에 '일하는 사람'이라는 칸이 생기는 순간, 실제로는 노동자인 라이더가 그 칸에 갇힐 수 있다.이 법의 족보를 따라가면 얼굴들도 겹친다. 2024년 8월, 노동약자지원법을 발의한 임이자 의원(현 국민의힘 정책위의장)의 토론회에서 권혁 교수가 발제를, 한석호 현 한국노동재단 사무총장이 토론을 맡았다. 두 사람은 이번 명단에 다시 이름을 올렸다.그해 11월 구교현 라이더유니온 위원장은 노동약자보호법을 "공갈빵"이라 부르며 "기존에 있는 근로기준법으로 권리 보장을 하면 된다"고 했다. 정권이 바뀌었지만 우리가 하는 말은 같다. 바뀐 건 법의 이름이다. 라이더유니온도 함께하는 플랫폼노동희망찾기의 오민규 집행위원장은 일하는 사람 기본법의 겹치는 조항 대부분이 '노동약자'를 '일하는 사람'으로 바꾼 수준이라고 분석했다.좌장석도 낯설지 않다. 권순원 최저임금위원장은 윤석열 정부 미래노동시장연구회 좌장으로 노동시간 개편안 설계를 이끌었다. 올해 4월 2일 김영훈 장관은 소셜네트워크서비스(SNS)에 "도급제 노동자들도 인간다운 삶을 누릴 최저기준이 필요합니다"라고 썼지만, 그 논의를 이끌 위원장 자리에는 현장이 불신하는 그가 앉았다. 선출 당일 민주노총 근로자위원들은 회의장을 나왔다.우려는 결과가 됐다. 6월 11일, 도급제 노동자 최저임금 별도 적용안이 찬성 11, 반대 15, 무효 1로 부결됐다. 나는 그 소식을 세종의 농성장에서 들었다. 함께 버티던 동료들 입에서 같은 말이 흘러나왔다. "우린 이제 어떡하나." "어떻게 그럴 수 있나."법에 근거 조항이 생기고 40년 만에 장관이 처음으로 심의를 요청한 해였다. 그렇다면 심의를 던져 놓은 정부는 그것을 실현하려고 무엇을 했나. 캐스팅보트를 쥔 공익위원은 장관이 제청해 대통령이 위촉한다. 정부 연구용역도 배달라이더를 포함한 6개 직종에 최저임금을 적용할 수 있다고 했다. 정부 손에 힘이 있었지만, 그 힘을 쓴 흔적은 보이지 않는다.최저임금은 숫자의 문제가 아니다. 누구를 노동자로 인정하고, 누구의 삶을 제도 안으로 들일 것인가의 문제다. 이번 '안전망' 논의도 마찬가지다.발제자들도 그와 겹친다. 권혁 교수는 미래노동시장연구회에 참여했고, 노동법이 "종속노동이라는 큰 틀에서 벗어나야" 한다고 말해 왔다. 박귀천 교수는 최저임금위원회 공익위원이며, 8월 노동부 토론회에서 기본법을 현실적 대안으로 내놓았다.이 명단이 가리키는 방향은 분명하다. 노동법의 문을 넓히자는 쪽이 아니라, 노동법 바깥에 따로 울타리를 치자는 쪽이다. 배달료의 최저선을 만드는 데 실패한 위원회의 책임자가 이번엔 '안전망'을 논의하는 자리를 이끈다. 그렇다면 먼저 답해야 한다. 이번에 말하는 안전망에는 그 최저선이 들어가는가.7월 29일, 라이더유니온 조합원이 낸 소송에서 배달라이더가 근로기준법상 노동자라는 판결이 최종 확정됐다. 법원이 확인한 사실은 현장에서 늘 겪는 일이었다. 회사는 복장을 규제했고, 근무시간을 안 지키면 묶음배달 상한을 낮췄고, 관제 화면으로 위치를 지켜봤다.그런데 판결문의 한 대목이 엉뚱하게 쓰이고 있다. 재판부는 별도 입법이 바람직하더라도 "입법이 이루어질 때까지 만연히 근로자성을 부인하는 것보다는" 근로기준법을 탄력적으로 적용하는 게 바람직하다고 했다. 여기서 '별도 입법'만 떼어 내 법원도 기본법을 주문했다고 읽는 것은 아전인수다. 재판부가 강조한 것은 별도 입법을 기다리지 말고 지금 근로기준법을 적용하라는 것이었다.민주노총 법률원의 표현을 빌리면, 플랫폼 노동은 '새로운 노동'이 아니라 노동법상 책임은 지지 않고 이윤을 극대화하는 '새로운 사용'일 뿐이다. 그런데도 정치는 판결과 정부 용역의 결론을 건너뛰고 노동법 바깥의 '작은 보호막'으로 손을 모은다. 그러면 정치권은 입법 성과를 얻고, 기업은 큰 책임을 피하고, 라이더는 보호받았다는 설명만 듣게 된다.현장에서 노조 활동을 하다 보면 숫자는 제보로 먼저 들어온다. 요즘 라이더유니온에는 건당 1100~1300원대 콜이 떴다는 제보가 쏟아진다. 그 돈에서 기름값과 보험료까지 라이더가 감당한다.묶음배달에서는 경로가 겹친다는 이유로 '중복거리'만큼 배달료가 깎인다. 정산 화면에 배달거리가 아예 0.0km로 찍히는 일도 있다. 경로는 겹쳐도 주문마다 픽업하고 기다리고 전달하는 일은 그대로 남는다.기본법에는 '적정 보수를 받을 권리'가 적혀 있다. 그 문장이 1100원짜리 콜을 막을 수 있는가. 얼마를 줄지가 여전히 플랫폼 마음이라면, 라이더 통장에는 아무 변화가 없다.동료들과 '일하는 사람법이 뭔데' 하고 이야기를 나눈 자리에서 나온 표현은 "여야 작당모의"였다. 이 토론회를 다룬 라이더TV 영상에는 "국회의원들이 계정 만들어 일주일만 배달해 보고 법 만들어라", "라이더가 없는 라이더 관련 토론회는 아무것도 기대가 되지 않는다"는 댓글이 달렸다."배민·쿠팡 인사들이 정치판 사람들이니 서로 밥줄 챙기는 것"이라는 댓글도 있었다. 과장으로만 들리지는 않는다. 최민희 의원실 자료를 보면 2024년부터 지난해 11월까지 쿠팡으로 간 퇴직 공직자 25명 가운데 대통령비서실 출신이 3명, 국회 출신이 11명이었다. 배민 물류 자회사 우아한청년들의 권오중 대표는 참여정부 청와대 행정관 출신이다.정치권에서 플랫폼 기업으로 가는 문은 민주당·국민의힘 가릴 것 없이 열려 있다. 이번 토론회가 그 때문이라는 말은 아니다. 다만 현장이 왜 '작당'이라는 말까지 꺼내는지는 정치권이 먼저 돌아봐야 한다.민주노총과 라이더유니온의 입장은 분명하다. 노동자를 노동법 안으로 들이는 정공법은 근로기준법의 근로자 정의를 넓히고 근로자 추정제를 제대로 만드는 것이다. 다만 개인적으로는 이렇게 묻고 싶다. 여야가 끝내 새 법을 만들겠다면, '안전망'이라는 이름값을 하려면 적어도 라이더유니온이 현장에서 요구해 온 세 가지는 담겨야 한다.첫째, 배달료의 최저선이다. 최저보수제든 도급제 최저임금이든, 기본단가를 계속 깎지 못하게 하는 구속력 있는 기준이 있어야 한다. 둘째, 안전 책임이다. 위험한 배달을 부추기는 배차와 미션을 바꿀 의무를 플랫폼에 지우고, 어기면 책임을 물어야 한다. 셋째, 명의도용 근절이다. 실제로 누가 배달하는지 확인하는 라이더 자격제와 그 관리 책임을 플랫폼에 지워야 한다.이것조차 없다면 이름뿐인 보호다. 담긴다 해도 노동자로 인정받고 노동법을 적용받을 길을 좁혀서는 안 된다. "권리는 이번에 쓰고, 돈과 책임은 다음에 얘기합시다" 이런 방식이라면 라이더들은 또 기다리라는 말밖에 듣지 못한다.29일 토론회에도 요구한다. 발제문을 미리 공개하고, 당사자가 공식적으로 의견을 내고 답변을 받을 자리를 마련하라. 특고대책회의는 현장 노동자들과 함께 토론회장을 찾아 질의할 계획이다. 방청석에서 손 한 번 들게 하는 것으로 당사자 참여를 다했다고 할 수는 없다.11월 4일, 라이더들은 서울지방고용노동청 앞에서 기본단가 인상과 중복거리 삭감 폐지를 외친 뒤, 오후 3시 청와대 앞 민주노총 특수고용·플랫폼 노동자 결의대회에 함께한다. 이번 토론회 명단에서 빠진 노동자들이 모이는 자리이고, 구호는 '적정보수 쟁취! 근로기준법 전면 적용!'이다. 국회에서 노동법 바깥의 안전망을 논의할 때, 현장은 노동법 안으로 들어가겠다고 외친다. 이날 라이더유니온은 청와대 관계자와 면담도 한다.초당적이라는 말이 현장의 동의까지 받았다는 뜻은 아니다. 여야가 손을 잡았다는 것보다 중요한 건, 그 손으로 누구의 권리를 지켜주느냐다.