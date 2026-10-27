간병사 입니다, 하루만 이 자리에 있어보십시오

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덧붙이는 글 | 필자는 간병사로 일하며 돌봄 현장의 경험을 기록하고 있습니다. 이 글은 개인의 현장 경험에 근거한 문제 제기이며, 특정 병원이나 협회를 지목하지 않습니다. 환자와 보호자, 간병사 모두가 지속할 수 있는 돌봄 환경을 바랍니다.

정치를 하는 사람들과 정부 관계자들에게 묻고 싶다. 한 사람이 24시간 환자 곁을 지키는 간병 방식이 정말 괜찮다고 생각하십니까.서류를 검토하고 회의를 하는 동안에는 쉽게 떠오르지 않을 것이다. 밥을 먹다가 숟가락을 내려놓는 일, 씻으러 가면서도 마음 한쪽을 병실에 남겨두는 일, 잠이 들었다가 누군가의 움직임에 몸을 일으키는 일이 어떤 생활인지.길게 말씀드리고 싶지 않다. 하루만 이 자리에 있어보셨으면 한다.잠깐 둘러보고 돌아가는 방문 말고, 아침부터 다음 날 아침까지 머물러보셨으면 한다. 환자가 부르는 소리에 대답하고, 필요한 일을 하고, 다시 누웠다가 일어나며 그 하루를 보내보셨으면 한다.그리고 날이 밝았을 때 생각해 보셨으면 한다. 오늘 밤에도, 내일 밤에도 이 생활을 이어갈 수 있을지. 충분히 쉬지 못한 몸으로 계속 세심하게 살피고 정확하게 판단할 수 있을지.나는 간병사다. 환자를 돌보는 일을 한다. 누군가의 몸과 생활 가까이에 머물며 도움이 필요한 순간에 움직인다. 그 일을 성실히 해내고 싶다. 그러나 성실하게 일하고 싶다는 마음과 지금의 간병 방식이 괜찮다는 판단은 별개의 문제다.환자를 아끼기 때문에 힘들다는 말을 꺼내기 어려운 때가 있다. 내가 쉬고 싶다고 하면 환자를 덜 생각하는 사람처럼 보일까 망설이게 된다. 간병사는 원래 그렇게 일한다는 말을 들으면, 내 피로가 특별히 유난스러운 것인지 스스로를 의심하기도 한다.하지만 오래 이어졌다는 사실이 그 방식을 정당하게 만들어주지는 않는다.환자가 밤에도 돌봄을 필요로 하는 것은 사실이다. 그렇다면 그 필요를 어떻게 여러 사람이 나누어 감당할지 논의해야 한다. 돌봄이 24시간 필요하다는 이유가 한 사람이 24시간 책임져야 한다는 결론으로 곧장 이어져서는 안 된다.병실에 머무는 모든 순간에 같은 강도로 일하는 것은 아니라고 할 수도 있다. 그러나 언제든 일어나야 한다는 긴장 속에서 자는 잠과, 자기 시간을 보장받고 자는 잠은 다르다.눈을 감고 있어도 마음은 대기하고 있다. 부름을 놓치지 않을까, 혼자 움직이시지는 않을까, 평소와 다른 일이 생기지는 않을까. 그 생각에서 자유롭지 못한 시간을 온전한 휴식이라고 부를 수 있는지 묻고 싶다.몸은 병실에 있고 책임도 곁을 떠나지 않는데, 그 시간은 무엇으로 계산되고 있는가.내가 현장에서 가장 답답하게 느끼는 것은 책임과 보호의 간격이다. 환자를 살피고, 정해진 일을 하고, 상황이 달라지면 설명하고 대응해야 한다. 일을 하는 동안에는 지켜야 할 요구가 많다. 그런데 내 휴식과 처우, 어려움에 관해 이야기하려 하면 누가 답해야 하는지 불분명하게 느껴질 때가 있다.병원의 공간에서 일하고, 협회나 소개 경로를 통해 연결되고, 환자와 보호자의 요구를 가까이에서 받는다. 그 사이에서 나는 누구와 무엇을 협의해야 하는가. 여러 곳과 연결되어 있으면서도 정작 내 문제를 온전히 맡아 듣는 곳은 어디인가.병원과 협회 사이에 끼어 있다는 느낌이 드는 이유다. '프리랜서'라는 이름도 현장의 생활과 얼마나 맞는지 돌아보아야 한다. 계약서에 쓰인 명칭과 실제로 일하는 조건은 함께 살펴야 할 것이다. 나는 지금 자유롭게 시간을 정하고 있는가. 쉬는 동안 책임에서 벗어날 수 있는가. 무리한 조건에 아니라고 말할 실질적인 여지가 있는가.내게 중요한 것은 이름만이 아니다. 그 이름 아래 어떤 생활이 이어지고 있는지다. 자유로운 사람이라는 명칭으로 불리면서도 환자의 곁을 자유롭게 떠날 수 없다면, 그 간격을 설명해주어야 한다. 책임을 요구하는 쪽에서는 내 일을 분명하게 말하면서, 보호를 이야기할 때에는 내 자리가 흐려지는 듯한 현실을 그대로 두어서는 안 된다.이 글에서 모든 간병사의 계약과 처지를 하나로 단정하려는 것이 아니다. 다만 내가 겪는 현실을 개인의 고충으로만 접어두지 말아 달라 말하고 싶다. 비슷한 생활이 얼마나 넓게 이어지고 있는지 제대로 조사해 달라는 요구다.하루 중 실제로 얼마만큼 자는지, 잠은 몇 번이나 끊기는지, 식사는 어떻게 하는지, 쉴 때 대신 돌볼 사람은 있는지부터 물어야 한다. 보수와 비용이 어떤 방식으로 정해지는지, 갈등이나 사고가 생겼을 때 누구에게 도움을 구할 수 있는지도 확인해야 한다.현장에 와서 "힘드시겠습니다"라는 말만 남기고 돌아가지 않았으면 한다. 힘들다는 것을 알았다면 무엇이 그 힘듦을 반복하게 만드는지 끝까지 살펴야 한다. 무엇보다 이 문제를 간병사만의 처우 문제로 좁혀서는 안 된다.지친 사람이 계속 돌보는 상황에서는 관찰과 판단, 의사소통에도 부담이 생긴다. 같은 부탁을 받아들이는 여유가 줄고, 작은 변화에 집중하기도 어려워진다. 개인이 아무리 마음을 다잡아도 잠과 휴식이 부족한 몸을 의지만으로 대신할 수는 없다.그 부담이 오래 쌓이면 결국 환자의 돌봄에도 영향을 줄 수 있다. 환자를 보호하고 싶다면 돌보는 사람이 어떤 상태로 일하고 있는지 함께 보아야 한다.그렇다고 보호자에게 모든 비용과 해결의 책임을 넘겨서도 안 된다. 가족 역시 간병비와 생계 사이에서 버티고 있을 수 있다. 환자는 더 나은 돌봄을 원하고, 보호자는 감당할 수 있는 비용을 바라며, 간병사는 지속할 수 있는 조건에서 일하고 싶다.이들을 서로의 요구를 견제하는 사람들로만 남겨두면 누구도 편해지기 어렵다. 각자의 어려움이 충돌하는 자리에 제도가 들어와야 한다.쉴 수 있는 시간을 어떻게 확보할 것인지, 교대와 대체 인력을 어떻게 마련할 것인지, 업무와 책임의 범위를 어떻게 분명히 할 것인지 구체적인 답이 필요하다. 현장에서 일하는 사람의 목소리가 그 논의에 직접 들어가야 한다.간병을 대충 하고 싶어서 휴식을 말하는 것이 아니다. 계속 제대로 하고 싶어서 말한다. 환자의 말을 귀찮게 듣지 않고, 작은 변화를 놓치지 않으며, 필요한 순간에 침착하게 움직이고 싶다. 그러려면 나도 자고 먹고 잠시 긴장을 내려놓을 수 있어야 한다. 그것을 요구하는 일이 돌봄에 대한 책임감과 충돌한다고 생각하지 않는다.간병사의 헌신을 칭찬하는 말은 많다. 이제 그 헌신이 어떤 조건에서 이어지고 있는지 물을 차례다. 누군가의 선의와 생계의 절박함이 빈자리를 메우고 있다면, 그 자리를 언제까지 개인에게 맡겨둘 것인지 답해야 한다.정치를 하는 사람들과 정부 관계자들에게 다시 부탁한다.하루만 이 자리에 있어 보십시오. 그리고 다음 날 아침, 이 생활을 계속할 사람의 얼굴을 보고 말씀해 주십시오. 지금의 방식이 괜찮은지, 바꾸어야 한다면 언제 무엇부터 바꿀 것인지.오늘도 환자 곁에 있다. 그분의 하루를 성실히 돌보려 한다. 그러나 내가 오늘도 이 자리를 지켰다는 사실을, 이 방식에 문제가 없다는 증거로 삼지는 말아주십시오.