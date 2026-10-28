전국 팔도 대표 부자가 모여 살던 수원, 언제부터 바뀌었냐면

큰사진보기 ▲행궁동 벽화마을금보여인숙의 물고기 그림 ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲임면수 선생 생가터와 이하영 목사 집터수원의 독립운동가 임면수 선생 생가터 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲옛 팔부자거리옛 팔부자거리, 사라지는 것은 처연하다 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교IT기자단 기사에도 실립니다.

지난 26일 행궁동 벽화마을에 왔다. 벽화마을은 수원 팔달문과 장안문 사이의 단독 주택가에 만들어져 있다. 이 거리는 오래전 까까머리 중학생 시절에 이 마을을 온 적이 있다. 그 시절은 온통 초가집으로 가득한 곳이었다. 세월이 흘러 초가집은 기와집으로 바뀌었고, 또 세월이 흘러 그마저도 쇠락(衰落)하였다. 이제는 그런 기와집마저도 풍화(風化)되어 남루한 느낌마저 들었다.지나는 골목길마다 아름다운 벽화로 꾸며져 있다. 숨은 찻집과 쉼터는 관광객들의 발길을 멈추게 하는 곳이 되었다. 주민과 시민단체 예술가들이 뜻을 모아 벽화를 그리면서 많은 사람이 찾는 명소가 되었다.마을에 들어서니 행복하길, 사랑하다 길, 눈으로 가는 길, 처음 아침 길, 로맨스길, 뒤로 가는 길 등 테마 별로 다양한 골목길이 조성되어 이방인들을 맞이하고 있다. 걸으면서 그림을 감상했다. 길에는 벽면뿐만 아니라 지붕이나 담장에도 다양한 조형물이 다채롭게 전시되어 관심을 끌고 있다.걸어서 마주친 금보여인숙, 굉장히 오래된 건물이다. 앞에 있는 황금물고기 그림이 유명하다. 혹시 지금도 영업을 하나 까치발을 들어 들여다보지만, 인기척이 없다. 오래된 벽에서는 삶의 흔적이 묻어 나온다, 거북이 등을 탄 물고기 그림도 보인다. 이 골목이 소나무와 팔달산과 수원화성이 아름답게 어우러져 모두 행복하면 좋겠다는 생각이 들었다,금보여인숙이 관광 명소가 되면서 마을의 개발행위가 제한받게 되었다, 이에 재산권 침해가 우려된 주민들이 그림에 빨간 칠을 하고 황금물고기에 회색 칠을 하였다, 이후 집주인을 설득하여 황금물고기를 복원하게 되었다고 한다. 동네가 사라지지 않고 예술로 다시 태어나기를 바라는 마음이 간절하다.이 거리를 조성한 작가들은 버려지고 사라질 뻔한 밥솥이나 선풍기로 화분을 만들기도 하였다. 그저 그림들을 감상하며 지나치는 길이지만 작가들의 많은 노력이 있었다고 한다. 스러져가는 구(舊) 가옥을 아름다운 마을로 만들어간 사람들이 있어 고맙다.행궁동 벽화마을을 나오니 이하영 목사의 집터와 임면수 선생 생가터가 있다. 길을 동반한 박천일 수원근대여행사는, "이하영 목사는 삼일학교를 세우고 진남포 독립운동을 지휘했다"고 말했다. 또한, "임면수 선생은 이하영 목사와 함께 삼일학교를 세우고, 나라가 망하자, 만주로 망명하여 독립운동을 지휘한 독립운동가"라고 설명했다. 이런 분들이 있어 지금의 우리가 있다고 하니 눈시울이 뜨거워졌다.이를 지나 팔부자거리에 왔다. 팔부자거리는 수원 북수동 성당 뒤편의 주택가 골목을 말한다. 수원화성이 완공되고 정조대왕은 전국 팔도를 대표하는 부자들을 한곳에 모여 집을 짓게 하였다. 여덟 개의 기와집을 중심으로 상권과 마을이 형성되어 장안문에서 행궁 앞 주변으로 비단을 파는 입색전(立色廛), 해산물을 파는 어물전(魚物廛), 소금을 파는 염전(鹽廛), 유기를 파는 유철전(鍮鐵廛) 등 전문적인 시전(市廛)이 들어서면서 수원 경제에 활기를 불어넣었다.하지만 팔부자거리도 일제강점기와 함께 쇠퇴의 길로 접어들었다. 조선 후기의 훈련도감 중영(中營)이 일본군의 수비대로 바뀌고 서양 문물이 유입되면서 거리의 상권은 힘을 잃어갔다. 국가의 몰락으로 거리는 더욱더 쇠락하였다. 팔부자집의 한 곳이 천도교 교당이 되었다가 선교사에게 팔려 북수동 성당이 되었다.북수동 성당은 천주교 수원교구에 소속되어 있는 성당으로 파리 외방전교회 선교사 르 메르 신부(神父)가 초대 신부였다. 성당은 1932년에 건립되었는데 수원 최초의 고딕 양식 건물이었다. 1979년에는 옛 성당을 철거하고 현재의 성당을 건립하였다.1934년에 성당 옆에 세워진 소화학술강습회는 소화초등학교가 되었으며, 세월의 흐름에 따라 지금은 수원 광교 쪽으로 이사하였다. 그리고 남겨진 건물은 뽈리화랑이 되었다.성당 주위의 팔부자거리는 근대를 지나는 동안 이름만 남아 현대를 맞았다. 1980년대에 문구점이 생겨 문구 거리가 되었으나 이 또한 세월의 흐름을 비껴갈 수 없었다. 문구점마저도 이제 몇 개 남지 않았다. 한때는, 이곳에 우시장도 있었다. 1789년 화성 건립과 함께 세워진 수원 우시장은 한때 전국 3대 시장으로 일컬어질 만큼 장세가 컸지만, 도시 개발로 인해 쇠퇴하였고 결국은 폐지되었다.이제 골목의 낡은 건물들만이 나를 마주한다. 골목길에서 만나는 청과물 시장도 낡아버린 채 손님이 보이지 않았다. 시 외곽에 새로운 청과물 시장이 들어서면서 생명력을 잃어가고 있었다. 쇠락하는 것은 처연(凄然)하다. 세월만이 무심하게 흐르고 있다.