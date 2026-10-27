백로 보전 위해 손잡은 한국과 일본... 아시아 국제협력망 만든다

대전환경운동연합은 지난 11일부터 16일까지 일본 홋카이도를 방문해 백로 서식지 보전을 위한 방안을 모색하고 국제적인 협력 활동을 이어갔다. 2024년 4월 첫 교류에 이어 이번 방문에서는 일본의 백로류 서식 현황과 보호 활동, 개체수 관리 정책 등을 공유하고, 한국과 일본을 비롯한 동아시아 차원의 보전 네트워크 구축 방안을 논의했다.

큰사진보기 ▲협약식을 진행한 모습 ⓒ 대전환경운동연합 관련사진보기

AD

백로가 번식하는 숲을 베어내는 것으로 사람과 새의 갈등을 해결할 수 있을까? 번식지가 사라지면 백로는 다른 곳을 찾아 이동하고, 그곳에서 또 다른 갈등이 발생하게 된다. 서식지를 없애는 대신 사람과 야생생물이 함께 살아갈 방법을 찾아야 한다.대전환경운동연합은 지난 10월 11일 일본 홋카이도 노폿포 삼림공원 방문자센터(Nopporo Forest Park Visitor's Center)에서 홋카이도왜가리연구회(Hokkaido Grey Heron Research Group)와 백로류 서식지 보전 및 생물다양성 증진을 위한 업무협약을 체결했다. 2024년 4월 첫 교류 이후 이어진 협력의 연장선이다. 두 단체는 생태 조사 자료와 연구 결과를 공유하고, 백로류의 생물학적 데이터 수집과 분석을 위한 공동연구, 환경교육과 워크숍, 생물다양성 인식 증진 캠페인 등을 추진하기로 했다.대전환경운동연합은 이번 협약을 계기로 국내 백로 번식지 보전 활동을 일본과 아시아 지역으로 확대하고, 2027년 아시아 백로 서식지 보전을 주제로 한 국제 포럼 개최도 추진할 계획이다. 백로류는 번식기에 여러 개체가 한곳에 모여 집단으로 둥지를 짓는다. 도시화로 자연 서식지가 줄어들면서 하천 주변의 야산과 학교 숲, 공원 등 도심 녹지가 주요 번식 공간으로 이용되기도 한다. 그러나 주민 생활공간과 번식지가 가까워지면서 악취와 소음 등을 둘러싼 갈등도 발생하고 있다.2014년 대전 남선공원에서는 백로 집단번식지 관련 민원을 해결하는 과정에서 수십 년 된 소나무 등 약 250그루가 벌목됐다. 카이스트 인근 구수고개에서도 왜가리와 중대백로, 쇠백로 등이 번식하던 숲의 훼손 문제가 발생하고 있다. 번식지를 제거하면 해당 장소에서 발생하는 갈등은 줄어들 수 있지만, 백로가 다른 장소로 이동해 번식할 경우 유사한 갈등이 반복되는 폭탄 돌리기가 전국적으로 벌어지고 있다. 서식지 훼손만으로는 백로와 인간의 공존이라는 근본적인 문제를 해결하기 어렵다.이제는 백로를 도시에서 쫓아내야 할 대상으로 보기보다 도시 생태계를 구성하는 야생생물로 이해해야 한다. 번식지를 보호하면서 주민의 생활환경도 고려하고, 완충 공간 조성과 장기적인 생태 모니터링 등을 통해 갈등을 예방하는 방법을 모색해야 한다.백로 보전은 개별 지역의 노력만으로 완성하기 어렵다. 번식지와 월동지를 오가는 이동성 조류인 만큼 번식하는 곳뿐 아니라 이동 경로와 월동지의 환경까지 함께 살펴야 하기 때문이다. 대전환경운동연합은 올해 4월 베트남 현지 기관을 방문해 백로와 인간의 공존 사례, 습지 보전 활동 등을 보고 왔다. 종교적 생명 존중 문화와 지역사회의 환경 관리 활동을 바탕으로 백로와 공존하는 사례를 확인하고, 람사르 습지 보전과 생태 체험, 지역 주민의 생계 활동을 연계한 자연 보전 방안 등을 배워 국내 사례에 비교했다.국내에서 번식한 중대백로가 베트남 뚜이호아까지 이동한 사례가 확인된 만큼 베트남 등과의 국제적인 보전 협력의 필요성은 매우 높다. 다만 개별 개체의 이동 사례를 바탕으로 전체 개체군의 이동 특성을 일반화하기는 어려운 만큼, 추적 자료와 지속적인 관찰을 통한 검증이 있어야 한다.이번 홋카이도왜가리연구회와의 협약은 이러한 국제협력의 범위를 넓히는 계기가 될 것으로 기대한다. 대전환경운동연합은 2027년 추진하는 국제 포럼에서 백로의 번식지와 이동 경로, 월동지를 연결하는 공동 모니터링 체계와 도시 개발 및 생태 보전의 조화, 주민 갈등 예방을 위한 정책과 관리 방안 등을 논의할 예정이다. 구체적인 참여 기관과 프로그램은 향후 협의를 통해 마련한다.국내에서도 백로 서식지 보전과 주민 공존을 함께 고려하려는 사례가 존재한다. 전주 효천지구에서는 택지 개발 과정에서 백로 서식지와 주거 공간 사이에 완충 공간인 백로공원을 조성해 공존을 모색했다. 충북 청주 송절동에서는 도시개발에 따른 백로 서식처 훼손 우려가 제기된 가운데 보전 활동이 이어졌으며, 해당 지역은 2026년 내셔널트러스트의 '이곳만은 지키자' 대상에 선정됐다.대전환경운동연합도 구조된 새끼 백로에 노란색 가락지를 부착하고, 2025년부터 2026년까지 대전 3대 하천 일대에서 시민 참여형 모니터링을 진행해 왔다. 백로의 생존과 이동에 관한 자료를 축적하고, 도시에서 사람과 야생생물이 공존할 수 있는 방안을 찾기 위해서다.이정임 대전환경운동연합 공동대표는 "도심에서 백로와 주민 사이에 갈등이 발생한다고 해서 서식지를 없애는 방식으로 대응하면 문제는 다른 지역에서 반복될 수 있다"며 "백로의 생태를 이해하고 번식 공간을 보전하는 동시에 주민의 생활환경도 고려하는 공존 대책이 필요하다"고 말했다.이어 "이번 일본 홋카이도왜가리연구회와의 협약을 계기로 베트남 등 아시아 지역의 관련 기관과 협력 기반을 넓히고, 백로의 번식지와 이동 경로, 월동지를 함께 고려하는 보전 활동을 추진하겠다"고 밝혔다. 백로가 머무는 숲은 한 지역의 자연환경이면서 동시에 국경을 넘어 이어지는 생태계의 일부다. 이번 협약이 일회성 교류에 그치지 않고 공동 조사와 자료 공유, 정책 개선으로 이어질 수 있기를 바란다.