정근식 "프랑스 시위 봐라, 교육재정 압박하면 안 돼"

큰사진보기 ▲정근식 서울시교육감이 21일 오후 서울 여의도 <오마이TV>에 출연한 뒤 취재기자와 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

"프랑스 고교생의 시위를 파리 현장에서 직접 봤다. 우리나라도 오랫동안 교육재정을 압박하게 되면 많은 걱정이 생겨날 것이다."

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"한국도 학생 수 감소를 교육 환경을 개선할 기회로 삼아야 한다. 지금이 학급당 학생 수를 줄이고, 한 사람 한 사람을 더 세심하게 지원할 좋은 기회다. 이런 기회를 재정 축소로 소진해서는 안 된다."

- 정부의 교육교부금 개편안에 대해 반대 활동을 벌이고 있다. 어떤 문제가 있나?

- 제도를 바꾸면서 정부가 교육감협의회와 협의를 제대로 했나?

- 정 교육감은 정부 계산식대로 하면 '교육재정이 항상 경상성장률 이하로 될 수밖에 없다' 이렇게 꼬집었는데...

- 그렇다면 어떤 대안을 갖고 있나?

- 교육재정 문제는 대한민국만의 문제는 아닌 것 같다. 프랑스 시위가 벌어질 때 파리에서 이를 직접 지켜봤는데...

- 그렇다면 프랑스 고교생들의 시위가 한국 정부에 주는 의미도 있을 것 같다.

- 그런데 지난 9월부터 서울시교육청이 시행한 초등학생 32만명 무상 등·하교 알림서비스에 대해 '퍼주기'란 의견도 일부에서 나온다.

- 최근 교원 5200여 명이 여야 정당에 가입서를 내려고 시도했다. 교원의 정당 가입에 대해서는 어떻게 생각하나?

- 전제 조건이 충족되면 교원의 정당 가입도 당연히 가능하다고 보는 것인가?

큰사진보기 ▲정근식 서울시교육감이 21일 오후 서울 여의도 <오마이TV>에 출연해 정부의 교육교부금 개편안과 교원의 정당 가입 허용 등 교육 현안에 대해 인터뷰하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

- 국가교육위에서 추진하는 '초등학교 1~2학년 오후 3시 하교 의무제'에 대한 생각은 어떤가?

- 서·논술형 수능에 대한 생각도 궁금하다.

- 역시 국가교육위에서 초등교과서에 한자병기(한자표기)를 시도하고 있는데...

- 여명학교 건립을 계속할 생각인가?

- 마지막으로 하고 싶은 말은?

대한민국교육감협의회 회장을 맡고 있는 정근식 서울시교육감이 지난 21일 오후 5시 30분에 내놓은 우려 섞인 말이다. "교원이 부족하고 교실이 엉망인 상황에서 프랑스 고교생들이 시위에 나섰고 유럽 전체가 교육재정 문제로 홍역을 앓고 있다"면서다. 정 교육감은 해당 시위가 불붙은 지난 10월 초 프랑스 파리로 출장을 다녀왔다.정 교육감은 이날 <오마이뉴스>와 <오마이TV> 인터뷰에서 '최근 프랑스에서 벌어지고 있는 고교생 시위가 한국 정부에 던지는 의미'에 대해 "교육재정의 문제는 결국 아이들이 날마다 생활하는 교실의 문제다. 예산표에서 줄인 돈은 현장에서는 부족한 교사, 과밀한 교실, 낡은 시설로 나타날 수 있다"라면서 "교육재정 논의에서는 바로 그 학생들의 일상을 먼저 봐야 한다"라고 짚었다. "교육 여건에 대한 불만을 오랫동안 방치하면 학생들이 직접 거리에서 목소리를 내게 된다는 점은 무겁게 받아들여야 한다"라는 것이다.이에 따라 정 교육감은 최근 정부가 추진하는 지방교육재정교부금(교육교부금)에 대한 내국세 20.79% 연동제 폐지에 따른 교육재정 축소에 대해 다음처럼 강조했다.정 교육감이 교육감 재선에 성공해 2기를 시작한 때는 지난 7월 1일. 이로부터 현재까지 100여 일을 넘기는 동안에도 교육계에서는 여러 현안이 꼬리에 꼬리를 물었다.'교원 정치기본권 보장'에 찬성 태도를 보여온 정 교육감은 이날 인터뷰에서 '교원의 정당 가입 허용'에 대해 "법률적으로 모든 국민은 정당에 가입할 수 있다고 돼 있다. 그런데 교사만 안 된다. 이것은 좀 이상하다"라면서 "교원들이 정치 신념을 학생들에게 주입하지 않는다고 하면, 정당 가입도 가능하다고 본다"라고 말했다.국가교육위에서 추진하는 '서·논술형 대학수학능력시험(수능)'에 대해 정 교육감은 "충분히 준비한 상황에서 해야 한다"라면서 "학생들도 마음의 준비가 되어야 하고 선생님들도 공정성과 객관성을 확보할 수 있는 준비가 되는 것이 중요하다"라고 짚었다. '성급한 추진'에 대해서는 선을 그은 것이다.역시 국가교육위에서 추진하는 '초등학교 교과서 한자병기(한자표기)'에 대해 정 교육감은 "'문해력의 문제는 한자어 문제라기보다는 연관 단어들의 이 말뭉치를 이해하느냐'라는 것"이라면서 "저는 이 문제(한자병기)에 대해서 훨씬 더 신중한 입장"이라고 답했다.탈북 청소년들을 위한 중고교 학력 인정 대안학교인 여명학교 건립에 대해 정 교육감은 "(반대하는 일부) 주민들은 교육적인 맥락이라기보다는 다른 요인으로 걱정하고 있다. 원래 계획대로 흔들림 없이 추진할 것"이라면서 "(2027년 2월 계약이 끝나도) 지금 사용하고 있는 시설(옛 서울염강초 부지)을 더 연장할 것"이라고 약속했다.이날 인터뷰는 1시간 동안 서울 여의도 오마이TV 스튜디오에서 진행했다. 다음은 정 교육감과 나눈 일문일답."우리나라의 교육교부금은 내국세 연동제로 50년간 유지됐다. '내국세 20.79%를 지방교육재정에 충당한다'라고 하는 법률에 따라 안정적으로 유지되어 왔다. 그런데 정부가 새롭게 재정 정책을 바꾸겠다고 하는 것 때문에 지금 여러 가지 논란이 일어나고 있다.""충분한 협의가 없었다. 토론회 한 번하고 갑자기 정부 안을 고시했고 5일 정도 입법예고 이후에 바로 정부안을 국회에 제출했다. 교육단체, 심지어 교육감들에게도 충분히 의견을 수렴하지 않았다. 굉장히 유감스럽다.""'금액이 줄어든다' 그런 뜻은 아니다. 예를 들어서 우리가 키가 5cm 컸는데 다른 사람은 10cm 컸다, 그러면 상대적으로 5cm 정도 줄어드는 것이다. 지방 교육재정은 상대적으로 점점 열악해진다는 뜻이다. '절대적인 금액은 늘어나지만, 상대적인 비중은 자꾸자꾸 줄어든다'라는 얘기다. 왜 증액 요인은 충분히 감안하지 않고 마이너스 요인만 넣느냐고 하는 게 비판의 골자다.""유력한 안은 올해같이 세수가 급속히 증가하면 캡(모자)을 씌우는 것이다. 이른바 20.79%를 유지하되 내국세가 5% 이상 올라가거나 내려가면 그것을 보완하는 제도는 어떻겠는가? 이것은 정부가 제시한 안과는 전혀 다른 프레임이다.""파리에 있는 한 학교에 가보니까 고등학생들이 데모하고 있더라. 첫째는 교원이 부족해서 여건이 엉망이다. 교실에 쥐가 나올 정도로 노후화돼서 엉망이다. 이런 이슈들이었다. 최근에는 프랑스는 물론 유럽 전체가 홍역을 앓고 있다. 바로 교육재정 문제 때문이다.""상당한 정도의 함의를 주고 있다고 생각한다. 교육재정은 미래세대와 약속이다. 그 약속을 국가가 충실히 지키는 것이 좋겠는데, 프랑스 사례를 보면 젊은 학생들에게 희망을 주지 못하는 그런 재정 정책이다. 우리나라도 교육재정을 이렇게 오랫동안 압박하게 되면 많은 걱정들이 생겨날 것이다. 이번 기회에 우리나라도 법정 정원에 미달하는, 부족한 인력을 확실히 메워야 프랑스 같은 그런 사태가 발생하지 않을 것이다. 지금 법정 정원으로 따져보면 부족한 교원이 1만7000명이다. 프랑스 고교생들은 정규 교사 1600명 보내달라고 시위하고 있지만...""이건 퍼주기가 아니다. 우리 학생들 안전을 지키는 건데 그걸 퍼주기라고 하면 말이 안 된다. 생명보다 더 중요한 게 어디 있나? 학생 안전처럼 더 중요한 게 어디 있나?""법률적으로 보면 모든 국민은 정당에 가입할 수 있다라고 돼 있지 않나? 그런데 교사는 안 된다. 이상한 일이다. 물론 교사들이 자기 마음대로 정치적인 신념을 학생들에게 주입하면 어떻게 하느냐란 우려도 있다. 하지만 교사들이 이것을 하지 않겠다고 하면 교사의 정당 가입에 대해 더 이상 반론을 내기가 좀 어렵다.""그렇다.""가장 큰 문제는 지금 전체적으로 교원이 부족하고 너무너무 힘든데 어떻게 오후 3시까지 아이들을 붙잡아놓으라는 것이냐다. 전제 조건이 충분히 논의되지 않은 상태에서 마치 그렇게 결정한 것처럼 와전되면 안 된다. 저는 '선생님 수를 늘려야 한다' 이것이 가장 중요한 문제인 것 같다.""서·논술형 평가 체제는 학생들의 사고력, 창의력을 증진하기 위한 하나의 수단으로 하는 것이다. 다만 그걸 충분히 준비한 상황에서 해야지, 그냥 제도적으로 먼저 도입하는 것은 경계해야 한다. 점진적으로 충분히 준비해야 한다. 학생들도 마음 준비가 되어야 하고, 선생님들도 공정성과 객관성을 확보할 수 있는 준비가 되는 것이 중요하다.""이렇게 하는 가장 기본적인 배경은 문해력 문제 때문이다. 그런데 문해력의 문제는 한자어 문제라기보다는 연관 단어들의 말뭉치 이를 이해하느냐 아니냐가 더 중요하다는 게 연구 결과다. 이 문제에 대해서는 훨씬 더 신중해야 한다는 입장이다.""원래 계획대로 흔들림 없이 추진할 것이다. 일부 주민들의 걱정에는 교육적인 맥락이라기보다는 다른 요인이 있다. 이분들과 더 소통하면서 원안대로 추진할까 생각 중이다. 내년 2월에 여명학교와 계약이 끝나지만, 지금 사용하고 있는 시설을 좀 더 연장하는 것이 가장 중요한 것이다.""우리나라 학생들이 피사(PISA, 국제학업성취도 비교평가)에서 세계 최고 수준이다. 하지만 성인들의 문해력은 하위권이다. 이것을 어떻게 높일 수 있느냐? 교육에 대한 관심이 커지면 된다. 일반 시민들도 교육에 대해서 많은 관심을 가져주시는 게 우리나라가 문화 국가로 가는 첩경이라고 생각한다."