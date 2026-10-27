청주시 의정비심의위원회의 시민여론조사 꼼수논란

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북참여자치시민연대(이하 충북참여연대)가 청주시 의정비심의위원회의 시민여론조사를 '의정비 인상을 위한 명분 쌓기용 요식행위'라고 강하게 비판했다. 그러면서 설문 작성 및 검토 과정의 투명한 공개를 촉구했다.청주시 의정비심의위원회는 최근 시민여론조사를 거쳐 2027년 청주시의회 의원의 월정수당을 7% 인상하기로 결정했다. 이에 대해 충북참여연대는 26일 성명을 내고 "여론조사 설문 문항을 살펴보면 공정성과 중립성에 심각한 문제가 있다"며 "의정비 인상에 유리한 정보만 강조한 편향된 조사"라고 지적했다.충북참여연대에 따르면, 지난 10월 14일부터 19일까지 청주시민 500명을 대상으로 실시된 이번 여론조사는 2027년 의정비 잠정액(5,627만 원)을 제시하며 '인구 80만 명 이상 도시의 평균 의정비(5,732만 원)보다 청주시가 355만 원 적다'고 설명했다.이들은 "비교 대상인 인구 80만 이상 대도시 및 특례시 7곳 중 5곳은 특례시이며, 청주시는 이 중 인구가 가장 적고 재정자립도도 하위권"이라고 지적했다.또 "인구 규모가 비슷한 성남시의회보다 청주시의회 의원 수가 13명이나 더 많다"며 인구 규모·재정 여건·의원 수 등의 종합적인 고려 없이 단순히 금액이 적다는 점만 강조해 시민의 판단을 인상 방향으로 유도했다고 비판했다.설문조사의 응답 선택지 구성도 도마 위에 올랐다.이번 조사는 심의위원회가 마련한 '7% 인상안'을 기준으로 적정성을 묻고, 높거나 낮다고 답한 응답자에게 정해진 금액 구간을 선택하도록 설계됐다.충북참여연대는 "현재 의정비(5377만 원)가 포함된 구간에서는 소폭 인상과 동결, 인하 의견을 구분하기 어렵다"며 "시민들이 생각하는 동결이나 인하 의견을 폭넓게 파악하는 데 원천적인 한계가 있는 설문이었다"고 꼬집었다.충북참여연대는 편향적인 정보가 제공된 조건 속에서도 잠정 의정비가 '적정하다(48.8%)'는 의견과 '높다(45.2%)'는 의견의 차이가 오차범위 내인 3.6%p에 불과했다는 점을 강조했다.이어 "의정비는 시민의 혈세로 지급되는 만큼 시민여론조사가 인상 결정을 정당화하기 위한 면죄부나 형식적 절차로 전락해서는 안 된다"며 청주시 의정비심의위원회에 ▲설문 문항의 작성·검토·확정 과정 ▲비교 자료의 산출 근거 ▲시민 의견 반영 과정 등을 투명하게 공개하라고 강력히 요구했다.