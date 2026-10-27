가을마다 악취 전쟁... 춘천시, 은행 수거에 매년 1억7천

큰사진보기 ▲지난 20일 강원대학교병원 인근에서 진행된 은행나무 털기 작업. 떨어진 열매 악취로 좌측의 두 여학생이 코를 막고 길을 지나가고 있다. ⓒ 정민이 관련사진보기

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큰사진보기 ▲중장비를 동원, 은행나무 열매를 털어내는 모습. ⓒ 정민이 관련사진보기

덧붙이는 글 | 정민이 대학생기자의 기사입니다. 이 기사는 한림대학교 미디어스쿨 대학생기자가 취재한 것으로, 스쿨 뉴스플랫폼 한림미디어랩 The H에도 게재됩니다. (www.hallymmedialab.com)

강원 춘천시 한림대학교에 재학 중인 김모(20)씨는 "가을만 되면 거리를 다니는 게 힘들다"며 "매번 발밑을 확인하며 걷게 되고, 혹여나 은행 열매를 밟는 날에는 하루 종일 악취에 시달리는 게 스트레스"라고 고충을 털어놓았다.해마다 단풍이 물드는 10월이면 거리 곳곳에 떨어진 은행나무 열매가 악취를 풍긴다. 시민들은 불편을 호소하고, 이를 수거해야 하는 춘천시도 골머리를 앓는다.지난 20일 오후 1시 강원대학교병원 인근 도로에서는 민간 용역업체 소속 작업자 7명이 열매 채취와 교통 관리 등에 투입됐다. 전용 중장비로 은행나무를 털어내니 열매가 비 오듯 우수수 떨어졌다. 현장에서 만난 작업자 이모(71)씨는 "최대한 털어내도 열매가 전부 떨어지지는 않는다"며 "별도로 더 털어내지는 않고 열매가 남은 나무는 빨간색 라카로 표시만 해둔다"고 말했다.이와 관련, 춘천시 관계자는 "9월부터 10월은 은행나무 열매 악취 관련 민원이 많이 들어온다"며 "특정 구역 할 것 없이 주로 유동 인구가 많은 상업지구나 아파트 주변에서 많이 접수된다"고 설명했다.은행나무는 암나무와 수나무가 구분되는 식물로 암나무에서 열매가 맺힌다. 은행나무 열매의 악취는 부티르산 등 여러 성분에 의해 발생하는데, 사람의 구토물에서 나는 냄새의 주성분이기도 하다.춘천시에 따르면 2026년 관내 은행나무 가로수는 총 9789그루이며 이 가운데 암나무는 2760그루로 28.2%를 차지한다. 춘천시는 암나무를 교체하는 대신 매년 열매를 채취하는 방식으로 관리하고 있다.이를 위해 매년 '억 단위'의 예산을 책정되고 있다. 나라장터에 공개된 입찰 자료에 따르면 2025년 사업 금액은 총 1억 7250만 원, 2026년은 1억 8202만 원으로 전년보다 약 5.5% 증가했다.암나무를 수나무로 교체하는 방안에 대한 취재진의 질문에 시 관계자는 "기존 나무를 제거하고 새 나무를 심는 과정에서 도로·보도 포장 복구 등 추가 공사로 인한 비용이 더 많이 드는, 배보다 배꼽이 더 큰 작업"이라며 "현재 진행되는 열매 털기 사업을 계속 유지할 것"이라고 밝혔다.은행나무 교체 사업에는 환경적 영향도 따른다. 기존 가로수를 제거하면 나무가 제공하던 그늘과 탄소 저장 등의 기능이 줄어들 수 있다. 새 나무를 심더라도 기존 나무만큼 자라기까지는 시간이 필요하다.서울에서는 은행나무 교체 사업을 두고 주민들의 반대가 제기되기도 했다. 서울환경연합이 지난 7월 발표한 보도자료에 따르면 동대문구는 무학로 약 1km 구간의 은행나무 61그루를 제거하려 했다. 이에 한 주민이 온라인으로 의견을 물은 결과, 응답자 83명 가운데 61명이 나무 제거에 반대하거나 열매 수거와 가지치기 등 다른 관리 방식을 선호했다.이와 관련, 서울환경연합 조해민 활동가는 "아무리 냄새가 난다고 하더라도 도시의 오래된 은행나무 한 그루가 품는 가치는 단기간의 불편함을 훨씬 뛰어넘는다"며 장기적인 관점에서 가로수를 관리해야 한다고 강조했다.은행나무를 교체하거나 열매를 털어내는 대신, 열매가 맺히는 것을 미리 억제하려는 시도도 있다. 경기 용인시 기흥구는 지난해부터 은행나무 줄기에 구멍을 뚫어 약제를 직접 주입하는 '수간주사' 방식의 시범 사업을 진행하고 있다.이에 대해 기흥구청 관계자는 "열매가 맺히기 전에 약제를 주입해 결실을 억제하는 방식으로, 아직 시범 사업 단계라 효과가 명확히 확인되지 않았다"며 "수간주사가 나무 생육에 좋지 않은 영향을 미칠 가능성도 있어 향후 사업 방향을 검토 중"이라고 밝혔다.매년 1억7000여만 원 이상을 열매 털이에 사용하는 춘천을 비롯, 지자체들이 은행나무 악취에 몸살을 앓고 있다.정민이 대학생기자