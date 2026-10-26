'연 최대 25조' 전남광주 1금고 농협 선정

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

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연간 최대 25조 원 규모에 달하는 전남광주통합특별시의 재정을 관리할 일반회계금고에 NH농협은행이 선정됐다.전남광주통합특별시는 26일 금고지정심의위원회의 심의·평가를 거쳐 2027년부터 2030년까지 4년간 재정을 관리할 일반회계금고에 NH농협은행, 특별회계금고에 광주은행을 각각 선정했다고 밝혔다.이번 금고 지정은 통합특별시 출범 이후 처음 실시한 정기 금고 공개 경쟁이다. NH농협은행과 광주은행 등 2개 금융기관이 참여했다.금고지정심의위원회는 금융·회계·법률 분야 전문가 등 9명으로 구성됐다. 위원회는 ▲금융기관의 신용도·재무구조 안정성 ▲대출·예금금리 ▲지역주민 이용 편의성 ▲금고업무 관리능력 ▲지역사회 기여·협력사업 등 5개 분야 14개 세부 항목을 종합 평가했다.특히 이번 평가에선 개정된 '전남광주통합특별시 금고 지정 및 운영 조례'에 따라 기존 금융점포 수 중심 평가 방식에서 나아가 27개 시군구별 영업점·무인점포·현금자동입출금기(ATM) 분포와 인구 규모를 반영해 지역별 금융서비스 접근성을 평가했다.금고 명칭도 기존 '제1금고'와 '제2금고'에서 '일반회계금고'와 '특별회계금고'로 변경해 담당 회계에 따른 역할을 구분했다.일반회계금고로 선정된 NH농협은행은 일반회계와 지역개발기금 등을 관리하고, 특별회계금고로 선정된 광주은행은 22개 특별회계와 32개 기금을 관리하게 된다.이번 금고지정은 안정적 금고 운영과 효율적 자금관리로 재정 운용의 건전성을 높이고, 반도체·인공지능(AI) 등 미래전략산업 육성과 지역경제 활성화를 재정적으로 뒷받침하는 데 기여할 것으로 기대된다.금고지정심의위원회 위원장인 백승주 전남광주통합특별시 균형발전부시장은 "이번 금고 지정은 25조 원이 넘는 대규모 재정을 안정적으로 관리하고, 전남광주통합특별시의 미래 성장동력을 뒷받침할 재정 운영 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "효율적 자금 운용을 통한 이자수입 확충과 주민 금융 이용 편의성 제고에 최선을 다하겠다"고 말했다.선정된 금고은행은 금고 약정 체결과 전산시스템 정비 등 준비 절차를 거쳐 2027년 1월 1일부터 2030년 12월 31일까지 4년간 금고 업무를 수행한다.