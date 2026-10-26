대구시 청년정책 특정 사업 집중에 "실효성 점검해야"

큰사진보기 ▲김주범 대구시의원. ⓒ 김주범 관련사진보기

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대구시가 올해 1864억 원을 투입해 청년정책을 추진하고 있지만 특정 사업에 집중된 반면 청년 유출은 지속되고 있어 실효성을 점검해야 한다는 지적이 나왔다.26일 김주범 대구시의원(기획행정위원회)이 대구시로부터 제출받은 '2026년 청년정책 추진실적'을 분석한 결과 대구시는 올해 1864억 400만 원의 예산을 투입해 일자리 18개, 교육·직업훈련 28개, 주거 11개, 금융·복지·문화 22개, 참여·기반 5개 등 84개 청년정책 사업을 추진하고 있다.이 가운데 전체 예산의 약 79%가 지역혁신중심 대학지원(RISE) 사업 등 3개 사업에 집중된 것으로 나타났다. 반면 일부 주거지원 사업은 예산 집행률이 30%대에 그치고 상당한 예산이 투입됐음에도 실제 수혜 규모를 파악하기 어려운 사업도 확인됐다.대구시가 추진하는 사업 중 지역혁신중심 대학지원(RISE) 사업에 1116억 8100만 원이 편성돼 전체 예산의 59.9%를 차지했고 청년월세 지원사업 180억 7600만 원(9.7%), 청년내일저축계좌 168억 4000만 원(9.0%)으로 3개 사업에 편성된 예산은 1465억 9700만 원이다. 이들 3개 사업은 대구시 청년정책 예산의 78.6%에 달한다.이들 3개 사업 외에 개별 예산이 3억 원 이하인 사업은 51개로 전체 사업의 60.7%를 차지했지만 이들 사업의 예산을 모두 합하면 56억 8400만 원으로 전체 예산의 3.0%에 불과했다.예산이 집중된 사업 가운데 청년월세 지원사업 수혜 인원은 7242명, 청년내일저축계좌는 6530명으로 집계됐다. 또 청년성장프로젝트도 3123명을 지원해 197명이 취업한 것으로 나타나는 등 일정한 성과가 확인됐다.다만 가장 많은 예산이 편성된 RISE 사업의 경우 취업실적은 1375명으로 집계됐지만 실제 대구지역 기업에 취업한 인원이 얼마나 되는지, 취업 이후 고용이 유지되고 있는지 등은 제출된 자료만으로 확인할 수 없었다.김 의원은 "대규모 예산을 투입한 인재양성 사업이 단순한 교육과 취업실적을 넘어 실제 지역 일자리 창출과 청년 정착으로 연결되고 있는지 살펴봐야 한다"고 지적했다.청년들의 경제적 독립을 지원하기 위한 일부 주거지원 사업은 예산 집행률이 저조한 것으로 나타났다.청년 전월세 임차보증금 대출이자 지원사업은 올해 예산 21억 5000만 원 가운데 6억 7600만 원이 집행돼 집행률이 31.4%에 그쳤다. 청년전용 버팀목 전세자금 대출이자 지원사업도 예산 7억 원 가운데 2억 8100만 원이 집행돼 집행률은 40.1%였다.두 사업에 편성된 예산은 총 28억 5000만 원이지만 자료 제출 시점까지 실제 집행된 금액은 9억 5700만 원(33.6%)에 불과했다.다만 김 의원은 올해 사업이 아직 종료되지 않은 만큼 연말까지 남은 집행 일정과 지급방식 등을 고려할 필요가 있다고 밝혔다. 그러면서 청년들이 지원을 받는 데 어려움은 없는지, 신청 조건과 지원방식이 실제 청년들의 주거 수요에 부합하는지 점검해야 한다고 지적했다.상당한 예산이 집행됐지만 실제 수혜 규모를 확인하기 어려운 사업도 있었다. '두류젊코 상권활성화 사업'은 14억 7750만 원이 전액 집행된 것으로 기재됐지만 수혜 인원은 공란으로 남아 있었다. '천원의 아침밥 사업'도 5억 9700만 원이 전액 집행됐지만 수혜 인원은 0명으로 기재됐다.김 의원은 두 사업에서 집행된 예산만 20억 7450만 원에 이르지만 예산 집행과 수혜 실적 집계 시점에 차이가 있을 수 있어 실제 이용자가 없었다고 단정할 수는 없다면서도 재정 투입에 따른 성과를 구체적으로 확인할 수 있도록 성과관리 체계를 보완할 필요가 있다고 밝혔다.대구시의 각종 청년정책에도 불구하고 지역 청년 인구의 역외 유출도 계속되고 있는 것으로 나타났다. 대구시가 제출한 청년층(19~39세) 인구 이동 현황을 보면 2021년부터 2025년까지 5년간 청년 순유출 규모는 총 3만 5821명이었다.연도별로는 2021년 1만 2076명, 2022년 6975명, 2023년 6225명, 2024년 5881명, 2025년 4664명이다. 순유출 규모는 감소하는 추세지만 5년 연속 전입보다 전출이 많은 상황이 이어졌다.앞서 추경호 대구시장은 지난 20일 간부회의에서 청년 고용 부진의 구조적 원인을 정밀하게 분석하고 기존 취업지원 정책의 실효성을 점검하라고 지시한 바 있다.이와 관련 김 의원은 "청년정책은 예산 규모나 사업 수보다 실제 지역 일자리 창출과 청년들의 안정적인 정착에 얼마나 기여했는지가 중요하다"며 "지역기업과 연계한 일 경험과 취업 기회를 확대하고 주거지원도 청년들의 수요에 맞게 개선해야 한다"고 말했다.이어 "단순한 참여인원과 취업자 수를 넘어 지역기업 취업 여부와 고용 유지, 주거지원의 실제 수혜 실적까지 확인할 수 있어야 한다"며 "사업별 성과관리 체계를 정비하고 그 결과를 지역 일자리 창출과 청년 정착을 위한 정책 개선에 적극 반영해야 한다"고 강조했다.