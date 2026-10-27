김건희 화상 심문, 변호인도 처음엔 '이거 뭐지?' 했다

큰사진보기 ▲지난 4월 13일 김건희씨가 박성재 전 법무부장관 내란중요임무종사 등 사건 재판에 증인으로 나와 증언을 하고 있다. ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

큰사진보기 ▲대법원 ⓒ 이정민 관련사진보기

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오늘(27일) 대법원 2부(주심 오경미 대법관)의 김건희씨 추가 구속영장 심사에 김씨가 대법원에 출석하지 않고 서울 남부구치소에서 화상으로 참여하는 건 김씨 측 요청이 아닌 대법원의 판단인 것으로 확인됐다. 대법원은 이같은 절차는 "통상 화상으로 진행한다"는 입장이다.김건희씨 변호인인 유정화 변호사는 26일 <오마이뉴스>와 통화에서 '화상 출석을 대법원이 결정한 것이냐'는 질문에 "맞는다"라며 "저희(변호인단)는 요청하지 않았다"라고 밝혔다. 이어 "저희도 처음에는 '이거 뭐지?' 했었다"라고 덧붙였다.유 변호사는 "대법원은 전국적인 사건을 다 맡기 때문에 화상 참여가 굉장히 보편화된 편"이라고 설명했다. 10월 31일 구속 기한 만료가 얼마 안 남은 점과 관련해서도 "(대법원이) 빨리 신속하게 하다 보니까 이렇게 (화상 참여로) 한 것 같다"고 말했다.대법원 관계자는 26일 <오마이뉴스>의 관련 질의에 '형사소송법 제72조의2'를 근거로 들었다. 2021년 8월 17일 개정된 이 법 조항에 따르면 법원은 피고인이 출석하기 어려운 특별한 사정이 있고 상당하다고 인정하는 때에는 검사와 변호인의 의견을 들어 비디오 등 중계장치에 의한 중계시설을 통해 청문절차를 진행할 수 있다.대법원 관계자는 "통상 모두 화상으로 한다"라면서 "대법원에는 구치감이나 대기인 시설이 전혀 없고, 당사자들이 전국 교도소·구치소에 있기 때문"이라고 설명했다.참고로 대법원은 2021년 12월 2일 처음으로 영상 재판을 실시했으며, 당시 피고인 역시 김건희씨처럼 다른 사건 구속기간 만료를 일주일 앞둔 상황이었다.한편, 김건희씨의 추가 구속영장 심사는 오늘(27일) 오후 2시 30분부터 시작된다. 심사는 비공개로 이뤄지며 대법원에는 김건희 특별검사팀(민중기 특검)과 김씨 측 변호인이 참석한다.김씨는 '김건희 3대 의혹'(도이치모터스 주가조작·통일교 금품수수·명태균 여론조사) 사건으로 구속돼 재판을 받아왔고, 이 사건의 구속 기한은 10월 31일 만료된다. 그런데 상고심 선고가 연이어 지연되며 기한 내 선고가 불투명해지자, 김건희 특검은 지난 15일 별도로 재판 중인 '매관매직 의혹 사건(특정범죄가중처벌법상 알선수재)'을 근거로 김씨에 대한 추가 구속영장을 발부해달라고 대법원에 요청했다.