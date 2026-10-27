김건희 구속기간 만료 나흘 앞... 석방 가능성 있을까?

큰사진보기 ▲서울 용산구 서울역 대합실에서 김건희(파면된 전직 대통령 윤석열의 아내)씨의 매관매직 의혹 사건 1심 선고공판이 생중계되고 있다. 이날 재판부는 김씨에게 징역 7년을 선고했다. 2026-06-26 ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서울 서초구 서울법원종합청사 전경. 2026-05-06 ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

'3대 의혹'과 '매관매직' 사건 항소심에서 각각 징역 4년과 징역 5년의 실형을 선고받은 김건희씨는 오는 31일 석방될 수 있을까.두 판결 모두 확정되지 않은 가운데 현재 구속의 근거가 된 '3대 의혹' 사건의 구속기간이 10월 31일 만료된다. 당초 예정됐던 대법원 상고심 선고가 연기되고 사건이 전원합의체에 회부되면서 판결 확정 전에 구속기간 만료일을 맞게 된 것이다.특검은 김씨의 석방 가능성이 제기되자, 지난 15일 별도 '매관매직' 사건에서 추가 구속영장 발부를 요청했다. 대법원 2부는 오늘(27일) 오후 심문을 열고 양측 의견을 듣는다.두 사건에서 실형이 선고됐지만, 추가 영장이 발부되지 않고 다른 구속 근거도 없다면 김씨가 석방될 수 있다는 점에서 심문 결과가 주목된다.대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 오후 2시 30분 대법원 제1호 법정에서 김씨의 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의 사건과 관련한 구속영장 심문을 진행한다.심문은 비공개로 열린다. 서울남부구치소에 수감 중인 김씨는 영상으로 참여하고, 김건희특검(특별검사 민중기)과 김씨 측 변호인들은 법정에 출석할 예정이다.김씨는 현재 ▲도이치모터스 주가조작 가담 ▲명태균씨의 무상 여론조사 제공 ▲통일교 금품 수수 등 '3대 의혹' 사건으로 구속돼 있다. 그는 지난 4월 28일 이 사건 항소심에서 징역 4년과 벌금 5000만 원을 선고받았다.대법원은 당초 지난 7월 16일 상고심 선고를 진행할 예정이었으나, 선고가 연기된 데 이어 사건이 전원합의체에 회부되면서 최종 판단이 미뤄진 상태다.주요 쟁점 중 하나는 명씨의 무상 여론조사 제공이 정치자금법상 기부에 해당하는지 여부다. 김씨는 윤석열씨와 함께 2021년 6월부터 2022년 3월까지 명씨로부터 2억 7000만 원 상당의 여론조사 58회를 무상으로 제공받은 혐의로 기소됐다.김씨 사건의 1·2심은 이 혐의를 무죄로 판단했다. 반면 윤씨 사건 1심은 일부 유죄를 인정했지만, 지난 7일 서울고법 형사7부(재판장 구회근)는 이를 뒤집고 무죄를 선고했다. 정치적 도움을 받았더라도 재산상 이득으로 평가하기 어렵다면 정치자금법상 기부로 볼 수 없다는 취지였다.두 사건의 항소심 판단은 무죄로 같아졌지만 최종 법리 판단은 대법원에 남아 있다. 대법원 전원합의체는 지난 9월 29일 첫 합의기일에 이어 이달 22일에도 심리를 진행했다. 상고심 선고가 미뤄지는 사이 김씨의 기존 구속기간 만료일이 다가오면서 석방 여부가 별도의 문제로 떠오른 것이다.특검은 지난 15일 김씨의 매관매직 의혹 사건 상고심 재판부에 구속영장을 직권으로 발부해 달라는 요청서를 제출했다. 수사 단계에서 수사기관이 법원에 구속영장을 청구하는 것과는 다른 절차다.김씨는 기업인 등으로부터 인사·사업 관련 청탁과 함께 고가의 귀금속과 금품을 받은 혐의 등으로 별도 기소됐다. 이 사건 1심은 김씨에게 징역 7년을 선고했고, 지난 9월 22일 열린 항소심은 일부 혐의를 무죄로 판단해 징역 5년으로 감형했다.김씨가 상고하면서 사건은 대법원으로 넘어갔다. 대법원은 지난 22일 사건을 2부에 배당하고 오경미 대법관을 주심으로 지정하면서 27일 구속영장 심문기일을 진행하기로 했다.이번 심문은 기존 '3대 의혹' 사건의 구속기간을 연장하는 절차가 아니다. 별도로 기소된 매관매직 사건에서 새로운 구속영장을 발부할 사유와 필요성이 있는지 살피는 절차다.특검은 김씨를 계속 구속할 필요가 있다는 입장이다. 반면 김씨 측은 지난 16일 별도 사건에서 추가 구속영장을 발부하는 것은 구속기간 제한 규정을 사실상 우회하는 것이라며 반대 의견서를 제출했다.쟁점은 기존 사건의 구속기간이 끝나는 시점에 다른 사건을 근거로 구속을 이어갈 수 있는지다. 별도 사건의 신규 구속은 기존 영장의 구속기간 갱신과 법적으로 구별되므로, 매관매직 사건 자체에서 구속 요건이 충족되는지가 중요하다.형사소송법 제70조는 일정한 주거가 없거나 증거인멸 우려가 있는 경우, 도주했거나 도주할 우려가 있는 경우를 구속 사유로 규정한다. 구속 사유를 심사할 때는 범죄의 중대성 등도 고려하도록 한다.매관매직 사건에서 징역 5년의 실형이 선고된 사실은 도주 우려를 판단할 때 고려할 수 있는 사정이다. 다만 실형 선고만으로 새로운 구속영장 발부가 정당화되는 것은 아니다.매관매직 사건이 이미 1·2심을 거쳐 대법원에 올라와 있다는 점도 영향을 줄 것으로 보인다. 상고심은 원칙적으로 원심판결의 법령 위반 여부 등을 심사하는 절차다. 이에 따라 사실관계 판단과 증거조사가 이뤄진 상황에서 증거인멸 우려를 어떻게 볼지도 검토 대상이 될 수 있다.김씨 측이 제기한 구속기간 제한 문제도 있다. 형사소송법은 피고인이 판결 확정 전 장기간 구속되는 것을 막기 위해 재판 단계별 구속기간과 갱신 횟수를 제한하고 있다. 다만 이러한 제한이 별도로 기소된 다른 사건에서의 신규 구속까지 일률적으로 금지하는 것은 아니다.따라서 이번 심문의 핵심은 기존 사건의 구속기간이 끝난다는 사실 자체보다 매관매직 사건에서 새로운 구속 사유와 필요성이 인정되는지에 있다. 대법원 2부는 해당 사건의 항소심 선고 내용과 도주·증거인멸 우려 등을 살펴 추가 구속영장 발부 여부를 판단할 예정이다.판결 확정 전 형 집행과 재판 중 구속은 별개다. 김씨가 두 사건에서 실형을 선고받고도 석방될 수 있는 이유다.대법원 2부가 매관매직 사건에서 추가 구속영장을 발부하면 김씨는 기존 구속기간이 만료되는 31일 이후에도 구속 상태에서 재판을 받게 된다. 반면 영장이 발부되지 않고 다른 구속 근거도 없다면 석방될 수 있다. 석방되더라도 두 사건의 상고심 재판은 계속 진행된다.