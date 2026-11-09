'여론조사·컨설팅' 정치자금 지출 의원 '톱5'는?

2025년 1월~12월 여론조사 및 컨설팅 목적으로 정치자금을 지출한 의원은 모두 23명이었다. <오마이뉴스>가 중앙선거관리위원회(아래 선관위)에 정보공개를 청구해 2025년 국회의원 정치자금 수입·지출 보고서를 확보·분석한 결과다.
정당별로는 더불어민주당 18명, 국민의힘 4명, 개혁신당 1명이다. 총 3억 4320만 9901원을 썼다. 지출 명목은 정책·현안 여론조사, 여론조사 설문 용역, 의정·브랜딩 컨설팅, 정책자문료 등이었다.
지출 순위 1~3위 모두 민주당... 박주민·이건태·김용민 순
의원별 지출액 1~3위 모두 민주당 소속이다. 1위는 박주민 민주당 의원(서울 은평갑)으로, 6건에 8040만 원을 지출했다. 2025년 1월 '주식회사박시영'에 정책개발 여론조사 명목으로 2200만 원을, 7월에는 "정책개발을 위한 국민소통전략 컨설팅" 명목으로 3300만 원을 썼다. 9월과 12월에는 '케이티엠엠'에 "여론조사 설문 용역비"로 각각 1200만 원을 지불했다. 12월 말에는 퀸앤인스타일이란 업체에 "대국민 소통을 위한 브랜딩 컨설팅" 비용으로 140만 원(컨설팅 110만 원과 출장비 30만 원 등 2건)을 지출했다.
지출 시기는 박 의원의 서울시장 도전 행보와 겹친다. 박 의원은 2025년 9월 말 서울시장 출마 의사를 밝혔고, 지난 6.3 지방선거 민주당 서울시장 경선에 나섰다.
이와 관련해 박주민 의원실 관계자는 <오마이뉴스>에 "서울시민들이 우선순위로 생각하는 정책을 주제로 사람들을 섭외해 FGI(표적집단면접)를 했다. 그 결과 '교통' 답변이 가장 컸다"라며 "그밖에 일반 여론조사도 진행했다"라고 설명했다.
실제로 박 의원은 서울시장 예비후보였던 지난 2월 25일 '서울교통 대전환 공약' 발표 기자회견을 열고, 10년 내 전면 무상교통 전환 구상을 밝히며 "승용차보다 대중교통이 빠른 도시"를 만들겠다고 선언했다.
2위는 이건태 민주당 의원(경기 부천병)으로, 12건에 5280만 원을 썼다. 이 의원은 2025년 1월부터 12월까지 매달 '오투앤컴퍼니'에 "컨설팅비"로 440만 원씩 지출했다. 의정보고서 발간이나 홍보물 제작, 우리동네 민주학교 등 지역행사 준비를 맡기는 데 쓰인 것으로 파악됐다.
3위는 김용민 민주당 의원(경기 남양주병)으로, 3건에 4512만 원을 지출했다. 이 가운데 4500만 원은 '주식회사박시영'에 낸 돈이다. 7월 "제9회 전국동시지방선거 여론조사 및 컨설팅 계약 착수금" 2500만 원, 11월 "제9회 전국동시지방선거 여론조사 잔금" 2000만 원이다. 김 의원은 방송인 김어준씨가 설립한 여론조사업체 '여론조사꽃'의 리포트 연간 구독료로도 12만 원을 지출했다.
김용민 의원실은 "경기도지사 선거 출마와 관련해 여론조사와 컨설팅을 진행했다"라고 설명했다. 김 의원은 지난 지방선거를 앞두고 경기도지사 후보군으로 거론됐으나 출마하지는 않았다. 여론조사꽃 리포트 구독과 관련해선 "의정활동이나 상임위 질의할 때 참고하는 목적"이라고 했다.
안철수 여론조사에 3천만 원... 이준석은 여론조사 시스템 개발에 980만 원
국민의힘에선 안철수 의원(경기 성남분당갑)이 여론조사·컨설팅에 정치자금을 가장 많이 썼다. 3월 28일 '국민리서치&컨설팅그룹'에 "여론조사 비용"으로 3000만 원(1건)을 지출했다. 그해 4월 8일 안 의원은 전직 대통령 윤석열씨 탄핵으로 치러진 21대 대선 출마를 선언하고 국민의힘 경선에 뛰어들었다.
윤상현 의원(인천 동미추홀을)은 4월 15일 '한길리서치'에 여론조사비로 385만 원을 지급했다. 윤상현 의원실 측은 "국민의힘 지지율 등 당 점검 차원에서 전반적인 여론을 파악하기 위한 작업이었다"라고 설명했다.
이밖에 김선교 의원(경기 여주양평)은 3월 27일 지역매체 <하나로신문>을 운영하는 '하나로산업'에 현안 여론조사 비용으로 400만 원을 썼다. 배현진 의원(서울 송파을)은 9월 18일 '에브리리서치'에 "푸시콜 용역비"로 221만 7765원을 지불했다. 배현진 의원실 측은 "당시 서울시당위원장 선거 과정에서 대의원들에게 인사 전화를 돌릴 때 서비스를 이용했다"라고 했다.
개혁신당의 이준석 의원(경기 화성을)은 4건에 총 980만 원을 지출했다. 2025년 7월 31일 "설문조사 시스템 개발자"와 "ARS 여론조사 시스템 개발자"에게 각각 240만 원씩 지급했다. 8월 29일엔 동일한 사유로 각각 250만 원씩 지출했다.
이와 관련해 이준석 의원실 관계자는 "개혁신당이 자체 개발한 설문조사 시스템과 AI ARS 여론조사 시스템 개발 비용"이라며 "해당 시스템은 올해 6.3 지방선거 준비 과정에서 지역 여론 파악에 활용됐고, 선거 이후에는 당 싱크탱크인 개혁연구원이 사회·경제 현안 여론조사에 계속 쓰고 있다"고 밝혔다. 개혁연구원은 지난 7월부터 홈페이지에 '프랑스 시위와 한국 사회 갈등에 관한 국민인식조사' 등 정기 여론조사를 게재해오고 있다.
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