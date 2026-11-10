정치자금으로 변호사비 쓴 의원님들, 반환 여부는 확인 안된다고?

큰사진보기 ▲2025년 8월 6일 서울 종로구의 한 빌딩 앞에서 특검 소환조사를 앞두고 취재기자들이 대기하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 10월 15일 과천 중앙선관위 로비의 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

국회의원이 정치자금을 썼는데 구체적 내용 확인이 어려운 지출이 있다. '변호사비'가 그렇다. 어떤 사건에 썼는지 의원마다 정치자금 지출 장부 표기 방식이 천차만별인 데다가 지출 목적을 확인할 수 있는 증빙자료의 공개 기간이 6개월로 제한돼 있기 때문이다.국회의원 대다수는 별다른 설명 없이 '계약금' 혹은 '법률비'로 기재하거나 '변호사 보수' '변호사 수임료' '변호사 선임비' '변호사 보수금'이라고 남겨놔 의원들이 어디에 변호사비를 지출했는지 확인하려면 개별 의원실이나 선관위에 문의해야 한다.그러나 선관위는 증빙 서류의 열람 기간을 공고일 후 6개월로 제한해 이마저도 쉽지 않다. 정치자금 내 송사 비용 지출 천태만상을 살펴봤다.<오마이뉴스>가 중앙선거관리위원회에 정보공개 청구를 통해 입수한 2025년 정치자금 수입·지출보고서에 따르면 한 해 정치자금 중 3억 8049만 원가량이 국회의원들의 변호사 비용으로 쓰였다. 내란·김건희·해병특검(3특검) 수사 대응 비용부터 공직선거법 위반 사건, 의정활동과 관련된 소송비용 등이 포함됐는데, 그 중 3특검 조사로 인한 변호사비는 약 3390만 원 정도다.특히 변호사비로 수천만 원의 정치자금을 쓴 의원도 여럿 있다(별도 상한액 없음).2025년 가장 높은 송사 비용을 기록한 의원은 신영대 전 민주당 의원(전북 군산·김제·부안갑)으로 7000만 원을 법무법인 율촌에 썼다. 정준호 민주당 의원(전남광주 북구갑)이 6200만 원(법무법인이우스 등), 윤상현 국민의힘 의원(인천 동구미추홀구을)이 3685만 원(법무법인우송 등)을 지출했다. 그 다음으로는 김종민 무소속 의원(세종갑, 3300만 원, 법무법인다전 등), 한병도 민주당 의원(전북 익산을, 3300만 원, 법무법인위), 이병진 전 민주당 의원(경기 평택을, 3200만 원, 법무법인엘 등) 순이다.물론 현행법상 정치활동과 관련된 사건의 변호사비는 정치자금으로 지출할 수 있다. 의원들의 특정 사건 및 재판 대응을 정치활동의 일환으로 폭넓게 해석하기 때문이다. 선관위는 재판 결과가 나오기 전까지는 변호사비의 적절성 여부에 대해선 판단하지 않는다. 단 유죄가 확정되면 부정한 용도로 보고 반환케 한다. "사적인 경비나 부정한 용도"로 판단하기 때문이다.신영대 전 의원은 공직선거법 위반, 이병진 전 의원은 선거법, 부동산실명법 위반 등으로 2026년 초 대법원에서 확정판결을 받고 의원직을 상실했다. 신 전 의원의 경우 당시 선거사무장이 공직선거법 위반 혐의로 징역형의 집행유예가 확정되면서 의원직을 잃었다.두 전직 의원은 정치자금을 토해냈을까? 군산시선거관리위원회는 신 전 의원이 7000만 원을 갚았다고 밝혔다. 이병진 전 의원의 경우 변호사비 반납이 안 된 것으로 확인됐다. 이 전 의원은 미반납 이유에 대해선 답변을 거부했다. 또한 평택시선거관리위원회는 이병진 전 의원의 정치자금이 반환됐는지 여부를 따로 확인해주지 않았다. "(국고 귀속 여부를) 개인정보로 봐서 확인해줄 수 없다"는 이유를 댔다.<오마이뉴스>는 경기도선관위에 '시민들은 유죄 판결을 받은 국회의원의 정치자금 내 변호사비 반환 여부를 어떻게 확인하고 검증하나'라고 질의했다. 경기도 선관위 관계자는 "그 부분은 뭐라고 말씀드리기 어려울 것 같다"라고 답했다.하승수 세금도둑잡아라 공동대표는 "정치자금이 제대로 국고에 귀속됐는지 여부를 확인하는 것은 개인정보가 아니라 공적인 사항"이라며 "경기도선관위가 심각한 관료주의에 빠진 것이 아닌가"라고 지적했다. 그는 "선관위가 환수를 하지 못하고 있어 답변을 회피하는 것이 아닌가 의심이 든다"고 비판했다.국회의원 상당수가 변호사비 지출 내용을 상세히 적지 않고 있는데, 반대로 '모범'으로 불릴 만한 사례도 있다. 김선교 국민의힘 의원은 양평군수 시절 양평 공흥지구 개발부담금을 감면해 줬다는 의혹으로 김건희특검에서 피의자로 조사를 받으며 정치자금 880만 원을 지출했다고 적시했다.용혜인 기본소득당 의원은 기획재정부를 상대로 한 '세수추계모형' 정보공개 소송을 위해 441만 원을 지출했다고 기재했다. 정혜경 진보당 의원 또한 지출 내역에 수사 사건번호를 입력하는 등 어떤 사건인지 정보를 투명하게 공개했다.선관위는 의원들이 낸 영수증 등 증빙 자료를 보고 어떤 사건에 변호사비를 썼는지 파악할 수 있다. 그러나 일반 시민에겐 매년 공고일(통상 2월 초) 이후 6개월 동안만 방문·열람의 형태로 공개(정치자금법 42조)하는 게 전부다. 이 기간이 지나면 정보공개 청구를 해도, 관할 선관위에 직접 방문해 열람을 신청해도 세부 내용을 확인할 수 없다. 수사·재판의 진행 기간과 증빙자료의 공개 기간이 일치하지 않아 추후 검증이 어렵다.특히 의원들의 직이 걸린 사건의 경우 수사·재판 기간이 길어 유권자 입장에서는 추후 확인이 사실상 불가능하다.중앙선관위 관계자는 "현행법(정치자금법) 안에서 저희가 더 이상 (공개)할 수 있는 방법은 없다"라고 밝혔다. 민주사회를위한변호사모임(민변) 정치개혁TF와 <뉴스타파>는 정치자금 증빙 서류 열람 기간을 6개월로 제한하고 영수증 등 사본의 교부를 금지한 정치자금법 42조가 국민의 알권리를 침해한다면서 헌법소원을 제기한 상태다.이들은 지난 10월 헌법소원을 제기하며 "국회의원의 정치자금 수입·지출은 정치의 투명성 확보를 위해 국민의 감시가 필수적인 영역"이라면서 "현행 정치자금법은 열람기간이 지나면 국민과 언론이 정치자금 사용 내역을 확인할 길을 영구히 막아, 감시와 견제를 구조적으로 제약하고 있다"라고 지적했다.