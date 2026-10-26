"아이들 밦갑도 미루면서 무슨 미래?"... 전교조, 전남광주시 '직격'

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시 광주청사. ⓒ 배동민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲전교조 광주지부전국교직원노동조합 광주지부. ⓒ 전교조 광주지부 제공 관련사진보기

전남광주통합특별시가 올해 광주 지역 학교급식에 부담해야 할 169억 원 지급을 재정난을 이유로 내년으로 미루기로 한 사실이 알려지자, 교원단체가 연내 지급을 촉구하며 반발했다.전국교직원노동조합 광주지부는 26일 '아이들 밥상은 미룰 수 있는 예산이 아니다'는 제목의 성명을 내고 "이번 정리추가경정예산안에 학교 급식비 미지급분 169억 원을 전액 반영하라"고 전남광주시에 요구했다.전교조는 "아무리 살림이 어려워도 부모는 아이 밥상부터 줄이지 않는다. 시 재정이 어렵다는 사정을 모르지 않으나, 예산은 어려울 때 무엇을 먼저 지킬지 보여주는 선택"이라며 "아이들 밥상조차 지키지 못하는 행정이 미래를 말할 수 있겠느냐"고 지적했다.또 시가 법정전출금 1000억 원도 교육청에 지급하지 않아 12월 교직원 인건비 부족과 주요 교육사업 중단이 우려된다는 점을 언급하며 "피해는 고스란히 학교와 학생에게 돌아간다"고 우려했다.그러면서 전교조는 학교급식비 미지급분 169억 원의 연내 전액 지급과 함께 ▲미지급 법정전출금 1000억 원의 조속한 지급 ▲학교급식 예산 최우선 고정 편성 방침 수립을 시에 요구했다. 시의회에도 정리추경안의 급식비 반영 여부를 엄중히 따져 물어야 한다고 강조했다.올해 광주 지역 학교급식 관련 전체 사업비는 1576억여 원으로, 시가 45.7%, 5개 자치구가 6.2%, 교육청이 48.1%를 부담한다. 지원 대상은 광주 지역 유치원과 초·중·고·특수학교 555개교, 학생 17만 819명이다.이 가운데 옛 광주시 몫의 학교급식 관련 지원액은 무상급식비와 친환경 농산물, 비유전자변형 식품 지원비를 포함해 721억 2400만 원이다. 현재 지급액은 551억 4200만 원이며, 169억 8200만 원은 지급되지 않았다. 미지급분은 시 부담액의 23.5%로, 연간 급식지원 일수 190일을 기준으로 약 44일분에 해당한다.전남광주시교육청은 학교급식비 미지급분의 연내 지급을 촉구하고 있으나, 시는 오는 28일 의회에 제출할 정리추경안에 이를 반영하지 않고 내년 본예산에 편성해 지급하겠다는 방침이다.앞서 시 관계자는 <오마이뉴스> 관련 질의에 "재정난으로 올해 본예산에 급식비 일부를 담지 못했고, 이후에도 사정이 나아지지 않아 이번 정리추경안에도 반영하지 않는 쪽으로 정리됐다"며 "관련 상황은 민형배 시장에게도 보고됐다. 시민들께 죄송스럽게 생각한다"고 밝힌 바 있다.