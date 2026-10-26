충북 여성 노동자, 남성 임금의 64.8% 수준에 그쳐

큰사진보기 ▲충북 남녀 임금차가 전국 평균을 웃도는 것으로 나타났다. 사진은 3.8 세계여성의날 열린 여성노동자에게 건강하게 일할 권리를 달라는 민주노총 공공운수노조 기자회견 모습. 사진=뉴시스. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 도내 남녀 임금 격차가 전국 평균을 웃도는 것으로 나타났다. 특히 임금 분포 중하위 구간의 여성 노동자들이 상대적으로 낮은 임금을 받는 것으로 분석돼 성별 임금 격차의 구조적 원인을 파악하고 고용의 질을 개선해야 한다는 지적이 나온다.26일 충북연구원 박민정 연구위원이 발표한 '충북 FOCUS' 자료에 따르면 지난해 기준 충북의 월평균 성별 임금 격차는 35.2%로, 전국 평균인 34.7%보다 0.5% 더 높았다.충북 남성의 월평균 임금은 374만 2000원, 여성은 242만 5000원으로 131만 7000원 차이가 났다. 남성 임금을 기준으로 여성 임금이 약 64.8% 수준에 그쳤다.월중위 임금의 성별 격차는 34.3%로 전국 평균보다 3.7%포인트 높았다. 월평균 임금 격차는 전국 17개 시·도 가운데 8번째, 월중위 임금 격차는 4번째로 높았다.월평균 임금이 전체 노동자의 임금을 평균한 값이라면, 월중위 임금은 노동자를 임금 순서대로 나열했을 때 가운데에 위치한 노동자 임금을 말한다.중위임금 격차가 전국에서 높은 수준을 보인 것은 임금 분포의 중간 구간에서도 여성 노동자 임금이 상대적으로 낮다는 점을 보여준다.산업별로는 금융 및 보험업의 월평균 성별 임금 격차가 39.9%로 가장 컸다. 그 뒤로 농업·임업 및 어업이 39.7%, 도매 및 소매업이 35.6%였다.특히 금융 및 보험업은 여성 노동자 비율이 57.9%로 절반을 넘었지만 성별 임금 격차가 가장 크다는 게 눈길을 끈다. 여성 고용 비율만으로 임금 격차를 설명하기 어렵고, 산업 내부의 직급과 직무 배치, 승진 기회 등도 살펴볼 필요가 있다는 분석이다.연령별 시간당 임금 격차도 30대 11.3%에서 40대 26.1%로 크게 확대됐다. 박민정 연구위원은 출산·육아기 경력단절 등이 연령대별 격차 확대와 관련됐을 가능성을 제시했다. 경력단절에 따른 임금 상승 기회 상실과 재취업 이후 일자리의 질 등이 성별 임금 격차에 미치는 영향을 살펴봐야 한다는 취지다.박 연구위원은 "성별 임금 격차 해소를 위해서는 컨설팅과 우수사례 발굴에 앞서 격차의 규모와 발생 구조를 정확히 진단하고 지속적으로 확인하는 것이 중요하다"고 말했다.개선 방안으로는 성별 임금 격차 실태를 매년 산출·공표하고, 충북도 본청과 출자·출연기관, 지방공기업 등 공공 부문부터 성별 임금 공시제를 도입하는 방안을 제안했다. 이와 함께 중고령·일용직·이혼·사별 여성 등 격차가 집중되는 집단의 일자리 질 개선, 30~40대 경력단절 예방과 복귀 지원, 여성 관리자 확대 등을 제시했다.이번 분석은 성별 임금 격차를 단순한 임금 차이로 보는 데 그치지 않고 산업별 고용 구조와 연령별 경력 변화 등을 함께 살펴봐야 한다는 점을 보여준다. 임금 격차를 지속적으로 측정하고 원인별 개선책을 마련하는 것이 충북의 성평등한 노동환경 조성을 위한 과제로 꼽힌다.