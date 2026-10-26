충북도의원들, 친일재산 국가귀속에 팔 걷었다

큰사진보기 ▲지난 24일 충북도의회 독립운동사연구모임(위원장 송미애 도의원, 오늘쪽에서 세번째)이 친일재산 국가귀속을 촉구하는 서명운동을 진행했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲친일재산 국가귀속을 위한 서명운동에 참여하고 있는 시민들 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲윤건영 충북교육감이 친일재산 국가귀속을 염원하며 태극기를 들고 달리고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

오는 12월 3일 친일재산조사위원회가 공식출범하는 가운데, 충북도의회 독립운동사연구모임(위원장 송미애 도의원)이 친일재산 국가귀속을 촉구하는 서명운동을 진행했다.시민들은 더불어민주당과 국민의힘 등 여야 소속은 다르지만 친일재산 국가귀속에 뜻을 모은 도의원들을 향해 박수를 보냈다.지난 24일 청주 무심천체육공원에는 1000여 명의 시민이 청주충북환경운동연합이 주최한 '제1회 쓰레기없는 마라톤, 무쓰런'대회에 참석하기 위해 모였다.행사장 한켠에는 독립운동사 연구모임 소속 의원들이 설치한 '친일재산 국가귀속 성공을 위한 범도민 서명운동' 천막이 설치됐다.천막 옆에는 "민족을 배신한 대가로 쌓은 친일재산, 이제 국가의 품으로…친일파 민영휘 일가가 소유한 상당산성을 시민의 품으로!"라는 글자가 새겨진 포토존까지 설치됐다.송미애·임동현·이윤재·조성룡·엄문섭의원 등 독립운동사 연구모임 소속의원들은 어깨띠를 두르고 시민들에게 친일재산 국가귀속의 필요성을 알리며 서명운동을 진행했다.지역 정관계 인사들도 적극 호응했다. 신용한 충북도지사와 윤건영 교육감을 비롯해 이상식 도의장과 이장섭 청주시장도 서명에 참여하며 힘을 보탰다.전국 지자체 최초로 '친일재산조사를 위한 TF'를 만들어, 친일재산국가귀속법 제정에 물꼬를 연 송기섭 진천군수와 김병우 전 충북교육감도 이들과 함께했다.독립운동사 연구모임 의원들의 서명운동에는 류윤걸 광복회충북도지부장과 소속회원, 정민 단재신채호선생기념사업회 상임이사와 회원들도 동참했다.이명주 진보당충북도당 위원장과 이인성 정의당충북도당 위원장도 자리를 함께했다.정환진 한·아프리카문화예술연구소 소장과 코트티부아르 국립무용단 소속 '자올리'가 아프리카전통악기인 템베를 연주하고, 전통 춤을 추며 시민들의 관심을 유도했다.행사를 함께 한 류윤걸 광복회충북도지부장은 "여야 의원들이 정당을 가리지 않고, 친일재산 국가귀속과 역사정의 실현을 위해 나서 준 모습에 깊은 감동을 받았다"며 기쁨을 감추지 않았다.한편 오는 12월 3일 친일재산을 국가에 귀속시키기 위한 업무를 전담하는 '제2기 친일재산조사위원회'(대통령 직속)가 공식 출범한다.제1기 친일재산조사위는 2006년부터 2010년까지 활동했다. 이후 친일재산 국가귀속 업무는 법무부로 이관됐지만, 사실상 활동이 없었다. 이에 2024년 충북지역 시민사회단체가 국회를 찾아가 제2기 친일재산조사위원회를 부활할수 있도록 법개정을 촉구했다. 청주상당 지역구의 이강일 국회의원이 그해 12월 특별법 제정안을 대표 발의했다. 2025년에는 송기섭 전 진천군수가 전국 지자체 최초로 '친일재산조사를 위한 TF'를 발족해 법 통과의 여론을 일으켰다. 이런 과정을 거쳐 지난 6월 이강일 의원이 대표 발의한 친일재산국가귀속법 제정안이 국회를 통과해, 오는 12월 3일 공식 시행하게 됐다.