춤으로 되살린 충절, '장군' 역할로 무대에 올랐습니다

큰사진보기 ▲남이흥 장군의 이름을 혁필로 써서 행자 주최 측에 드렸다. 장군님을 생각하며 칼과 대나무를 문양으로 삼았다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲당진 대호지면에 있는 충장사 모습. 남유, 남이흥 장군님의 묘와 사당이 있는 충장사는 아늑하고 아름답다. ⓒ 오창환 관련사진보기

큰사진보기 ▲'당진호국무' 공연 모습. 위 사진은 백성들이 평화롭게 지내는 모습이고, 아래 사진은 장군이 춤추는 모습이다. 무대에서 왼쪽 장군이 필자다. ⓒ 오창환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲당진 4.4 만세운동 '동래학춤' 공연하러 갔을 때 봄이 오는 충장사를 어반스케치로 그렸다. ⓒ 오창환 관련사진보기

지난 24일, 충남 당진시 대호지면 충장사에서는 '제36회 남이흥 장군 문화제'가 열렸다. 나라를 지키다 순국한 충장공 남이흥(南以興, 1576~1627) 장군의 충절을 기리고 그 정신을 되새기는 자리다. 충장사(忠壯祠)에는 장군을 기리는 사당과 묘역이 마련돼 있다.남이흥 장군은 조선 인조 때 무장으로 활약했다. 1624년 적은 병사로 이괄의 난을 평정하였으며, 1627년 인조 5년 정묘호란의 마지막 전투인 안주성 전투 때, 단 3천의 병사로 후금의 3만 6천의 대군과 맞서 싸우다가 성을 더는 지키기 어렵게 되자 적을 성안으로 유인한 뒤 화약고를 폭파해 적과 함께 최후를 맞았다. 장군의 충절을 전해 들은 인조는 크게 애도했고, 충장이라는 시호를 내렸다.남이흥 장군의 아버지 남유(南瑜, 1552~1598) 장군 역시 나라를 위해 목숨을 바친 무신이다. 1598년 정유재란 당시 충무공 이순신 장군과 함께 왜적에 맞서 싸우다가 노량해전에서 전사했다. 부자가 모두 외적과 싸우다 목숨을 바쳤다는 점에서 남유와 남이흥은 조선의 대표적인 충절의 인물로 기억되고 있다.남이흥 장군의 이야기는 나라와 백성을 지키기 위해 목숨을 바친 무장의 정신으로 오늘날까지 전하고 있다. 이번 문화제에서 우리가 준비한 공연은 바로 그 정신을 춤으로 표현하는 일이었다.나는 '춤패 연'의 일원인데, 대학 시절 탈춤으로 만났다가 나이 들어 다시 만난 춤꾼들이 만든 공연 단체가 '춤패 연'이다. 우리는 지난 4월 4일 당진시에서 진행하는 '대호지·천의장터 4.4 독립만세운동 추모제 및 기념식·재현 행사'에 동래학춤으로 참가하였는데, 당시 공연이 좋은 반응을 얻으면서 이번 가을 남이흥 장군문화제에 참여하게 되었다. 기존의 탈춤이나 무용극을 그대로 올리기보다는 행사 취지에 맞는 새로운 작품을 만들기로 했다. 그렇게 '당진 호국무'가 탄생했다.작품은 세 개의 과장으로 구성된다. 첫 번째 과장은 '평화'다. 백성들이 평화로운 세상에서 즐겁게 춤추며 살아가는 모습을 표현한다. 양주별산대 놀이 춤을 춘다. 두 번째는 '외세' 과장이다. 검은 옷을 입은 외국군이 등장해서 평화가 깨지는 순간을 보여준다. 세 번째는 '승리' 과장이다. 장군이 나타나 외세를 물리치고 민중과 함께 승리의 춤을 추며 작품을 마무리한다. 장군의 춤은 강령 탈춤, 백성의 춤은 진도북놀이에서 따왔다. 나는 장군 역을 맡아서 열심히 연습했다.말로 설명하면 간단한 이야기지만, 이를 춤으로 표현하는 일은 쉽지 않았다. 장면마다 어울리는 춤사위와 가락을 구성해야 했고, 의상과 동작도 작품의 주제에 맞게 준비해야 했다. 여름부터 시작한 준비는 매주 이어진 연습으로 구체적인 모습을 갖춰 갔다. 각자 생업과 일정을 병행하면서도 시간을 맞춰 연습한 끝에 마침내 무대에 올릴 작품을 완성했다.공연 당일 오전 10시부터 기념식이 시작됐고, 이어 여러 공연팀과 함께 무대를 꾸몄다. 우리가 준비한 '당진 호국무'도 이날 관객들에게 선보였다. 행사 현장에 모인 관객들도 열광적인 반응을 보였다. 나는 남이흥 장군의 이름을 혁필로 써서 행사 주최 측에 전달했다. 모두 옛 기억을 떠올리며 신기해했다.이번 문화제에서는 공연뿐 아니라 다양한 체험 부스도 눈길을 끌었다. 전통 매듭이나 짚풀 체험 등도 있었고 인두로 나무에 그림을 그리는 낙화장도 있었다.공연을 마친 뒤에는 곧바로 짐을 정리해야 했다. 다음 날인 25일 충주에서 열리는 '제182회 무예노리' 축제에서도 '동래학춤' 공연이 예정돼 있었기 때문이다. 공연을 위해 짐을 싣고 장소를 옮기는 일이 반복되다 보니 문득 옛날 유랑 예인들이었던 남사당패나 유랑극단이 떠올랐다.2027년은 정묘호란이 일어난 지 400주년이 되는 해다. 내년에는 이를 기념하는 행사도 더욱 의미 있게 마련될 것으로 기대된다. 이번 문화제에 창작춤극으로 참여하면서 전통 예술을 오늘날에 되살리는 가능성을 확인했다. 역사는 기억하는 데서 그치지 않고 오늘의 언어로 다시 표현될 때 새로운 생명력을 얻는다. 춤으로 되살린 장군의 충절이 혁필의 글씨와 그림으로도 이어지기를 기대한다.