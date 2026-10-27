독이 된 트럼프의 '지원 사격'… 룰라 4선의 역설

루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령이 4선에 성공했다.
지난 25일(현지 시각) 치러진 브라질 대통령 선거 결선투표에서 룰라 대통령은 자유당의 플라비우 보우소나루를 약 443만 표 차로 앞섰다. 이로써 룰라는 대통령 직선제 복귀 이래 최초로 1차 투표의 패배를 뒤집은 후보가 됐다. 반면 보우소나루 부자(父子)는 룰라를 상대로 대선 2연패라는 수모를 당했다.
룰라는 당선 이후 "브라질은 그 누구의 앞마당도 아니다"라며 미국의 대선 개입을 비판했다. 실제로 경제적·정치적 수단을 동원한 미국의 보우소나루 가문 지원이 플라비우의 낙선에 적잖은 역할을 했다는 분석도 나온다.
역효과 낳은 트럼프의 '보우소나루 지원 사격'
자유당 후보로 나선 플라비우 보우소나루는 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남이다. 반좌파 정서와 기독교 보수주의라는 공통점으로 '남미의 트럼프'라는 별명으로도 불린 자이르 보우소나루는 대선 패배 후 쿠데타를 모의한 혐의로 유죄를 선고받으며 이번 대선 출마권을 박탈당했다.
지난해 두 번째 임기를 시작한 트럼프는 보우소나루 구명과 룰라 정부에 대한 압박에 나섰다. 지난해 7월 트럼프 행정부는 보우소나루에 대한 수사를 주도한 알레샨드리 지모라이스 대법관을 제재 명단에 올렸다. 여기에 브라질산 일부 제품에 총 50%의 관세를 적용하는 행정 명령에 서명했고, 올해 7월에도 브라질산 제품에 25%의 추가 관세를 부과했다.
트럼프 대통령과의 친분을 자랑해 왔던 보우소나루 가문에 대한 여론은 싸늘했다. 올해 추가 관세 부과 이후 브라질의 '제니아우/퀘스트' 여론조사에 따르면, 관세 부과의 책임을 보우소나루 측에 돌린 응답자는 51%에 달했다. 정치 분석가 토마스 트라우만은 <워싱턴포스트>를 통해 관세가 룰라에게 정치적 자산이 됐다고 평가했다.
룰라 역시 이를 놓치지 않았다. 룰라는 보우소나루 가문이 트럼프에게 의존하고 있다며 강하게 비판했고, 브라질의 주권을 수호한다는 서사를 선점했다. 반대로 우익 성향인 플라비우에게 외세 의존이라는 프레임은 치명적으로 작용했다.
이러한 사실을 트럼프도 인지했는지, 브라질에서는 공개적 지지를 자제했다. 정치 전문가 이언 브레머는 <BBC>를 통해 "브라질 선거에 개입하는 것은 역효과를 낼 가능성이 크며, 트럼프도 이를 알고 있다"고 전했다.
플라비우 측도 트럼프의 행보에 우려를 표했다. <워싱턴포스트>에 따르면, 지난 7월 추가 관세 부과를 앞두고 플라비우 측은 관세가 룰라에게 이득이 될 수 있다며 시행을 연기해 달라고 요청했다. 그러나 트럼프 행정부는 예정대로 관세를 부과했고, 이는 플라비우의 패착 가운데 하나가 됐다는 분석이 나온다.
독이 든 성배가 된 '트럼프의 지원'
트럼프가 해외 우익 포퓰리즘 세력을 지지한 것은 이번이 처음이 아니다. '남미의 트럼프'라는 별명을 가진 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령은 지난해 중간선거에서 트럼프 대통령의 지원을 받았고, 여당 의석을 늘렸다. 여기에 올해 6월 콜롬비아 대선에서도 트럼프의 지지를 받은 후보가 당선됐다.
트럼프의 '우익 포퓰리즘 연대'는 아메리카에 머무르지 않았다. 집권 초기인 지난해 2월에는 뮌헨 안보회의에 참석한 JD 밴스 부통령이 극우 독일대안당(AfD) 공동대표와 면담한 뒤, 유럽 각국 지도자들 앞에서 유럽의 이민 정책과 민주주의 운영을 비판하기도 했다.
특히 반EU·기독교 보수주의 성향의 오르반 빅토르 전 헝가리 총리는 트럼프의 대표적인 우군이었다. 오르반은 '좌파 세력'과 EU 등 '외국 세력'에 대한 적대감을 내세워 여론을 결집했고, 이를 바탕으로 정치 제도를 여당에 유리하게 개조해 16년간 집권했다.
올해 4월 총선을 앞두고도 트럼프는 '트루스소셜'을 통해 오르반을 "강인하고 강력한 지도자"라고 치켜세우며 지원사격에 나섰다. JD 밴스 부통령은 직접 헝가리를 방문해 오르반의 유세에 참여했고, 마르코 루비오 국무장관 역시 앞서 헝가리를 방문해 공개적으로 지지를 표명했다.
그러나 이는 오히려 역공의 빌미가 됐다. 오르반의 상대였던 티서당의 머저르 페테르는 밴스의 유세 지원에 대해 "헝가리의 역사는 워싱턴이나 모스크바, 브뤼셀에서 쓰이는 것이 아니다"라며 미국의 간섭을 비판했다. 밴스의 방문에도 오르반은 반등에 실패했고, 집권 여당은 티서당에 개헌선을 내주는 참패 끝에 정권을 잃었다.
'미국 우선주의'와 충돌하는 각국의 민족주의
플라비우의 패배는 트럼프가 추진하는 우익 포퓰리즘 연대의 한계를 보여주는 또 하나의 사례가 됐다. 민족주의는 반엘리트주의와 함께 우익 포퓰리즘에서 빼놓을 수 없는 기반이다. 특히 유럽의 극우 정당들은 유럽연합과 '브뤼셀의 관료들'이 자국의 주권을 침해하고 있으며, 자신들이 주권을 수호한다는 주장으로 유권자들을 끌어모았다.
트럼프 역시 포퓰리즘이라는 공통분모로 이들과 맞닿아 있으나, 관세 부과와 영토 야욕 표명 등 공격적인 대외 정책은 해외 극우 정당들의 민족주의 정서와 충돌하고 있다. 대표적으로 독일대안당은 올해 미국의 이란 공습 이후 트럼프를 '전쟁 대통령'이라고 비판하며, 독일의 주권 회복을 위해 주독미군을 철수 시켜야 한다고 주장했다.
27일에는 트럼프의 오랜 우군인 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 정치적 생존을 걸고 총선에 나선다. 트럼프는 지난 18일 네타냐후에 대한 '전폭적 지지'를 선언했고, 25일에도 이스라엘 유권자들에게 네타냐후를 지지해 달라고 호소했다.
그러나 네타냐후의 전망도 밝지만은 않다. 지난 23일 이스라엘 주요 방송 3사가 발표한 여론조사에서 네타냐후의 집권 연합은 모두 과반인 61석에 크게 못 미치는 50석을 확보할 것으로 나타났다. 네타냐후의 대항마로 나선 전직 참모총장 가디 아이젠코트 역시 "이스라엘은 민주주의 국가이며, 총리를 결정하는 것은 이스라엘 국민뿐"이라며 트럼프의 개입에 반발했다.
미국의 일방적인 대외 정책이 불러온 역풍은 미국 내부로도 향하고 있다. 이란 전쟁에 따른 유가 상승과 관세 정책으로 인한 경제적 부담은 오는 11월 3일 치러질 중간선거에서도 트럼프와 공화당에 악재로 작용하고 있다. 지난 10월 <로이터/입소스> 여론조사에서는 미국 성인의 78%가 물가 상승에 트럼프 행정부가 책임이 있다고 답했다.
"브라질은 그 누구의 앞마당도 아니다"라는 룰라의 당선 직후 발언처럼, 해외 우군의 정치적 입지를 강화 하려던 정책은 각국의 민족주의를 자극해 역효과를 낳았다. 그리고 이제 '트럼프 리스크'는 다름 아닌 트럼프 자신과 여당인 공화당을 향하게 될지도 모른다.