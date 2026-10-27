독이 된 트럼프의 '지원 사격'… 룰라 4선의 역설

큰사진보기 ▲2026년 10월 25일 브라질 상파울루에서, 대통령 재선에 도전한 노동당 후보 루이스 이냐시오 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 결선 투표에서 승리한 후 연설을 하고 있는 가운데, 브라질 하원의원 안드레 자노네스가 그를 포옹하고 있다. REUTERS/Brian Snyder ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 10월 16일 조지아주 달튼의 달튼 시립공항에서 열린 중간선거 유세 집회에서 연설하고 있다. ⓒ 연합뉴스/ AFP 관련사진보기