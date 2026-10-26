서미화는 왜 추미애 직격했나... "오세훈 닮았다는 비난, 감당 어려워"

"동료들 없으면 안 돼요. 작가들이 없으면 숨이 막혀요."

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큰사진보기 ▲서미화 더불어민주당 최고위원이 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲삶의 터전을 잃게 된 경기도 장애인 당사자들과 시민사회는 즉각 극한 투쟁에 나섰다. 경기장애인차별철폐연대(경기장차연)와 전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회 등 장애인단체들은 지난 23일 경기도청 앞에서 대규모 결의대회를 열고 추미애 도정의 일자리 폐지 기도를 규탄했다. ⓒ 경기장애인차별철폐연대 제공 관련사진보기

드라마 <우리들의 블루스>로 이름을 알린 서은혜(개명 전 정은혜) 작가는 최근 자신의 유튜브 채널에서 올린 영상에서 흐르는 눈물을 닦으며 이같이 호소했다.서 작가가 소속된 경기도 양평의 '어메이징 아웃사이더 아트센터'는 다운증후군을 가진 서 작가를 포함해 중증장애인 동료 작가 30명이 출근해 그림을 그리고 월급을 받는 일터다. 지난 2021년 시작된 '경기도 권리중심 중증장애인 맞춤형 공공일자리(권리중심 공공일자리)' 사업이 있었기에 가능했다.권리중심 공공일자리는 기존 노동시장에서 철저히 배제돼 온 최중증장애인의 노동권을 보장하기 위해 도입됐다. 권익옹호, 문화예술, 장애인식개선 직무를 통해 유엔(UN) 장애인권리협약을 시민들에게 알리고 장애인의 권리를 증진하는 것이 목적이다. 2026년 기준 전국 8개 광역지자체와 4개 기초지자체에서 약 1660명의 최중증장애인이 이 사업을 통해 당당한 노동자로 살아가고 있다.그러나 '재정 비상상황'을 선언한 추미애 경기도지사는 내년도 본예산안에서 권리중심 공공일자리 예산 127억 원을 전액 삭감했다. 현재 경기도에서 이 사업에 참여하는 인원은 서 작가의 동료들을 포함해 최중증장애인 노동자 880명과 전담인력 80명이다.전국 권리중심 공공일자리 노동자의 절반 이상이 경기도에 몰려 있는 상황에서, 하루아침에 사업이 폐지되며 880명의 중증장애인이 일터에서 쫓겨나 사실상 해고될 위기에 처한 것이다.아이러니하게도 같은 더불어민주당 내에서 권리중심 공공일자리를 두고 정반대의 행보가 펼쳐지고 있다. 앞서 오세훈 서울시장은 지난 2023년, 4년간 이어오던 서울시의 권리중심 공공일자리 예산을 전액 삭감해 최중증장애인 노동자 400여 명을 해고한 바 있다.당시 민주당은 "중증장애인 노동자 400여 명을 한겨울 거리로 내몰았다"며 "권리중심 공공일자리는 생계 그 이상의 의미이자 사회 구성원으로서 공동체를 위해 일할 기회"라고 예산 복구를 강력히 촉구했다.이후 장애인단체들의 끈질긴 투쟁 끝에 지난 8월 민주당 주도 서울시의회와 전국장애인차별철폐연대(전장연)는 일자리 복원을 위한 조례안 통과에 합의했다. 9월 본회의를 통과한 관련 조례안에 대해 지난 1일 오 시장이 재의를 요구했으나, 다수당인 민주당 시의원들이 찬성 입장을 유지하면 단독 재의결이 가능해 서울의 권리중심 공공일자리는 4년 만에 복원될 가능성이 높다.서울에서는 민주당이 오세훈 시정에 맞서 일자리를 되살리고 있는 반면, 경기도에서는 같은 당 소속인 추미애 지사가 정반대로 일자리를 없애버린 셈이다. 이에 민주당 내에서조차 추 지사를 향한 공개 비판이 터져 나왔다.지난 20일 국회 국토교통위원회의 경기도 국정감사에서 부승찬 민주당 의원은 "(국감장에) 올라오다 보니 권리중심 공공일자리 관련 전시회를 하고 있던데, 내년도 장애인일자리 예산 127억 원, 도비 100%가 빠져 있다는데 맞느냐"며 예산 보장을 요구했다. 그러나 추 지사는 "세세히 말씀드릴 수는 없지만, (재정난으로) 도가 해야 할 광역 차원의 복지서비스를 거의 못 하게 될 정도"라며 사실상 삭감 방침을 거두지 않았다.결국 장애인 당사자 출신인 서미화 민주당 최고위원이 직접 칼을 빼 들었다. 서 최고위원은 26일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "오세훈 서울시장과 민주당 추미애 지사가 똑 닮았다 하면 더하지 덜하지 않는다는 비난을 민주당으로서 감당하기엔 너무 어렵다"며 직격탄을 날렸다.서 최고위원은 이어 "추미애 지사에게 요청한다. 권리중심 최중증장애인 공공일자리를 돈으로 보지 말아달라"며 "예산 뒤에 있는 장애인들의 기본권과 삶을 봐달라. 중증장애인의 기본권 보장은 지방자치단체의 책무이자 역할"이라고 예산 복원을 강하게 촉구했다.삶의 터전을 잃게 된 경기도 장애인 당사자들과 시민사회는 즉각 극한 투쟁에 나섰다. 경기장애인차별철폐연대(경기장차연)와 전국권리중심중증장애인맞춤형공공일자리협회 등 장애인단체들은 지난 23일 경기도청 앞에서 대규모 결의대회를 열고 추미애 도정의 일자리 폐지 기도를 규탄했다.이날 경기장차연은 "장애인 권리예산은 시혜와 동정으로 구걸해야 얻을 수 있는 것이 아니라 우선적으로 확보되어야 할 필수 민생예산"이라며 "장애인도 지역사회에서 이동하고, 노동하고, 교육받고, 사람답게 살아가도록 경기도의 책임 있는 태도를 촉구한다"고 밝혔다.이들은 예고한 대로 오는 27일부터 경기도청 앞에서 권리중심 공공일자리 예산 미편성을 규탄하는 단식 농성에 돌입하며, 경기도가 127억 원의 예산을 온전히 복구할 때까지 투쟁을 멈추지 않겠다는 입장이다.