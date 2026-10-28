요즘 용산전자상가 풍경... 상인들도 놀랍니다

"올해는 작년 같은 분기에 비해 매출이 반도 안 돼요. 7, 8, 9월 3개월 장사가 성수기 한 달 매출보다도 적어요. 인건비는 고사하고 매장 임대료 벌기도 힘드네요. 가라앉는 배에 갇힌 기분입니다."

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큰사진보기 ▲고금리에 고물가·고환율이 겹친 이른바 '3고(高)'가 이어지면서 자영업자들이 제때 갚지 못한 연체 빚이 12% 넘게 불어났다. 지난 6월 23일 한국신용데이터(KCD)의 '2026년 1분기 소상공인 동향' 보고서에 따르면 올해 1분기 국내 개인사업자의 총 대출 잔액은 732조2천억원으로 전 분기인 작년 4분기보다 약 3조원(0.4%) 증가했다. 사진은 이날 임대 문구가 붙어있는 서울시내 상가 건물. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲내수 침체가 장기화하면서 자영업자가 최근 두 달간 20만 명 넘게 줄었다. 국내 자영업자 수는 코로나 사태 당시 수준인 550만 명으로 국제통화기금(IMF) 외환위기 당시인 1997년보다 적다. 지난해 3월 10일 통계청에 따르면 지난 1월 자영업자 수는 550만 명으로 집계됐다. 이는 엔데믹(풍토병으로 굳어진 감염병)을 앞둔 지난 2023년 1월 이후 가장 적은 것이다. 사진은 지난해 3월 10일 서울 중구 황학동 주방거리의 중고주방 가구 매장 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

3분기 부가세 신고를 앞두고 매출을 집계하던 동료 상인의 표정은 어둡다. 도무지 방법을 모르겠단다. 지난해부터 미친 듯 치솟기 시작한 반도체와 컴퓨터 관련 부품 가격은 여전히 고공 행진이다.언론은 반도체 호황이 대한민국 경제를 이끌고 있다고 하고, 국민총소득(GNI) 4만 달러 달성이 곧 현실화할 거라며 난리다. 그러나 하루하루 반도체와 부품 가격 동향을 보고 판매를 가늠하는 내 주변의 컴퓨터 판매업 종사자들은 죽을 맛이다. 컴퓨터에 필수적인 메모리 가격만 해도(삼성 DDR5 16G 기준) 38만 원이 넘는다. 지난해 8월 말 7만 원 정도에 거래되던 제품임을 감안하면 무려 5배 이상 올랐다.실물 경기 불황은 비단 컴퓨터 관련 업종만의 문제도 아니다. 오랫동안 친분을 맺어온 을지로 가구점 사장님은 요즘 폐업을 심각하게 고민하고 있다고 한다. 사무용 가구 납품이 주업인데, 주문 받아 새로 납품하는 것보다 폐업해서 쏟아져 들어오는 새것 같은 중고 물품이 더 많다고 한다.'임대 문의'를 내건 빈 점포들. 역세권이나 목 좋은 곳이라도 예외는 없다. 국세청의 통계에서도 이런 현실은 고스란히 나타난다. 지난 7월 국세청 통계 자료에 따르면, 지난해 신규 사업자 100명당 폐업자는 83.5명이다. 지난 2013년 이후 가장 높은 수준이라고 한다. 5년 이상 사업을 이어오다가 폐업한 사업자도 전체 폐업자의 32.5%에 달한다. 총소득 4만 불 시대, 역대 최대 수출 전망을 바라 보는 2026년 골목 상권 자영업의 현실은 참담하다.지난 9월, 많은 언론이 우리나라 1인당 국민소득이 사상 처음 4만 달러를 넘어설 가능성이 있다는 기사를 쏟아냈다. 지난해 3만 6963달러였던 국민총소득이 올해 상반기만 해도 지난해 같은 시기보다 21.8% 증가해 이례적인 환율 변동만 없다면 4만 달러 달성은 무난하다는 게 주된 관측이다.인구 5000만 명 이상 국가 중 1인당 소득 4만 달러를 넘어선 곳이 미국, 영국, 일본 등 선진국 일부임을 감안하면 국가 경제가 선진국 반열에 올랐음을 나타내는 상징적인 지표는 충분히 기분 좋은 소식이다. 기업 이익은 물론 정부 수입까지 모두 합산해 인구수로 나누는 평균값이므로 모든 국민에게 4만 불의 소득이 생긴다는 의미는 아니지만, 대한민국이 튼실한 선진국 반열에 들어섰다는 증표로는 손색 없다.그러나 대부분 국민의 반응은 무덤덤하다. 부동산 매매 가격과 전월세만 주야장천 오른다. 물가도 위험치를 넘나든다. 소비 지표가 완만히 나아지는 것처럼 보였던 상반기 통계는 8월 소비자 심리지수가 다시 104.5로 떨어지면서 경계 신호를 낸다. 소비자 물가지수는 전년 동월 대비 3.1% 상승, 7월(2.8%)과 비교하여 오름폭이 확대되고 있고, 15~29세 청년들의 고용률은 전년보다 더 떨어졌다. 낮은 고용률을 방어하는 건 중장년층의 일자리뿐이다. 성장이 고용을 담보하지 못하고 불안정한 일자리, 값싼 노동이 굳어져 가면서 나타나는 현상이다.관세청이 발표한 지난 9월 수출액은 1210억 5000만 달러. 지난해 같은 달보다 83.7%가 증가했다. 수출 증가세도 16개월 연속으로 이어지고 있으며, 9월까지 수출액도 8147억 달러로 처음 8000억 달러를 넘어섰다. 수출을 이끄는 건 반도체다. 9월 반도체 수출액은 605억 달러. 총수출액의 절반에 해당한다. 하지만 모든 분야가 수출에서 호황을 맞는 것은 아니다. 자동차 생산은 오히려 많이 감소했고, 8월 설비 투자도 -9.5% 줄었다. 모든 수출이 반도체처럼 좋지는 않다.반도체 산업의 호황과 내수 시장의 온도 차, 기업 실적과 실물 경기의 간극, 국민 소득 4만 달러 선진국 대열에서 국민의 삶, 날이 갈수록 극명하게 나눠지는 불평등의 징후는 당황스럽다. '수출만이 살길'이라던 과거 경제 구호 대로라면, 역대 최대의 수출은 좋은 일자리를 만들고, 수출로 벌어들인 돈이 내수 시장의 흘러들어 살 만하다는 이야기가 나올 법도 한데 현실은 그렇지 않다.반도체 대기업 직원들에게 수억 원의 성과급 지급이 논의되는 상황의 건너편에는 매장 임대료도 감당하지 못해 폐업을 고민하는 자영업자들이 있다. 이게 국민 총소득 4만 달러 시대를 반영하는 동전의 양면이라면 자랑거리가 아니라 낯 부끄러워 해야 할 불평등 지표에 불과하다.반도체 호황은 2000에 머무르던 코스피 지수를 9000까지 끌어올렸다. 코스피 지수가 경제 성장의 상징처럼 불린 것도 사실이다. 정부의 역할 또한 부인할 수 없다. 제도 개선과 시장 투명성을 통해 한국 증시의 체질을 바꾸려는 노력은 평가 받아 마땅하다. 일부 야당에서는 반도체 호황의 등에 올라탄 정부 인기라 폄하하지만, 감세와 규제 완화를 통해 주식 시장을 활성화하겠다는 이전 정권과의 차이는 분명하다.이재명 정부에 아쉬움도 없지 않다. 반도체 호황과 주식 시장 활황을 실물 경기의 마중물로 만들지 못했다. 내세울 만한 노력조차 찾아보기 힘들다. 반도체 호황, 코스피 9000 달성, 역대 최대의 수출, 국민 총소득 4만 달러 시대 개막. 이 모든 것에서 이재명 정부의 공로가 있다면, 나아지지 않는 청년 일자리, 악화 일로를 걷고 있는 내수 시장, 감당하기 힘든 집값과 전월세라는 이 어두운 그림자는 정권의 아픈 손가락일 수밖에 없다. 그래서 이재명 정부의 경제 정책이 불평등 해소에 무딘 것 같다는 지적도 틀렸다고 할 수 없다.연말에는 기업들의 두둑한 성과급이 예고돼 있다. 반도체 기업들은 수억 원 돈 잔치가 기다리고 있지만, 비단 이들 기업뿐만이 아니다. 이자로 큰 수익을 낸 은행들의 성과급도 해마다 부러움의 대상으로 회자된다. 역대 최대의 수출이고 국민 총소득 4만 달러 달성이면 성과급의 규모도 커질 것이다. 기업이 벌어서 나누는 것을 뭐라고 할 게 못 된다. 하지만 정부 정책은 달라야 한다.수출이 늘어나고 국민 총소득 증가로 늘어가는 세수는 불평등 해소에 중심을 두었으면 한다. 역대 최대 수출과 국민 총소득 4만 달러 달성이 일부 대기업과 종사자들의 잔치가 아닌 온 국민의 잔치로 만드는 경제 정책을 주문한다. 성과급을 국민에게 나누라는 요구가 아니다. 불평등 해소는 이재명 정부가 국민에게 한 약속이었다. 세수가 늘어난 지금이 적기다. 불평등 해소에 팔을 걷어붙였으면 한다.