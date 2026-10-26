지뢰는 MDL에 묻혔는데, 말싸움은 뉴욕에서

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덧붙이는 글 | 조경일 작가는 현재 피스아고라 대표로 활동한다. 정치개혁, 분단체제 해체 등을 연구하며 주체적 시민의 참여를 실천하고 있다.

9월 21일, 비무장지대(DMZ)에서 지뢰가 터졌다. 우리 장병이 다쳤다. 조사결과 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 묻은 지뢰였다. 정부는 유엔군사령부와 함께 MDL 이남에 다른 북한군 지뢰지대가 더 있는지 특별조사를 하고 있다.여기까지는 군사 문제다. 그런데 이 일이 지금은 외교 공방이 됐다. 정부는 10월 22일 유엔 안전보장이사회 의장에게 서한을 보냈다. 북한군 지뢰에 의한 폭발은 정전협정 위반이라는 내용이다. 북한의 사과와 책임 있는 조치를 요구했다. 서한은 15개 이사국에 회람됐다.북한은 사흘 뒤인 10월 25일 맞서한을 보냈다. 지뢰 폭발은 한국의 '자작극'이라고 했다. 자신들의 국경선 요새화는 자위적 조치라고 주장했다. 한국이 자국 영토를 침범하면 유엔헌장 제51조에 따른 자위권을 행사할 수 있다고도 했다. 한국군의 경고사격까지 문제 삼았다.한쪽은 "너희가 묻었다"고 하고, 다른 쪽은 "너희가 꾸몄다"고 한다. 진실공방이 판문점이 아닌 뉴욕, 유엔이다.솔직히 말하자. 안보리 이사국들에게 DMZ 지뢰 한 발은 큰 사건이 아니다. 안보리 테이블에는 이미 전쟁과 분쟁이 넘친다. 남북이 서한을 주고받는다고 이사국들이 회의를 소집하고 결의안을 내지도 않는다. 물론 서한은 회람되고, 읽히고, 보관될 것이다. 하지만 딱 거기까지다.더 큰 문제는 안보리의 구조다. 설령 유엔이 사안을 진지하게 다룬다 해도, 구속력 있는 결론은 나오기 어렵다. 상임이사국인 러시아와 중국이 지금 북한과 어느 때보다 가깝기 때문이다.러시아는 2024년 6월 북한과 포괄적 전략동반자 관계 조약을 맺었다. 북한군은 러시아에 파병됐다. 그보다 앞선 2024년 3월, 러시아는 거부권을 행사해 대북제재위원회 전문가패널의 임기 연장을 막았다. 15년 가까이 북한의 제재 위반을 감시해온 기구가 러시아의 비토(veto)에 문을 닫았다. 중국도 마찬가지다. 2025년 9월 베이징 전승절 열병식 무대에 김정은 위원장이 시진핑 주석, 푸틴 대통령과 나란히 섰다.이런 구도에서 안보리가 북한에 책임을 묻는 결정을 내릴 수 있을까. 기대하기 어렵다. 안보리에서 사실관계를 다투는 건 명분을 쌓는 일은 될 수는 있다. 하지만 문제를 풀어내기는 어렵다.그 사이 MDL 현장은 위험해지고 있다. 군은 북한이 2024년 이후 DMZ 일대에 약 96만 발의 지뢰를 매설한 것으로 추정한다. 북한은 남북관계를 '적대적 두 국가'로 규정한 뒤 2024년 4월부터 국경선 요새화를 본격화했다. 지뢰 매설, 불모지 조성, 방벽 축조, 전술도로와 철조망 설치가 이어졌다.이 과정에서 북한군의 MDL 월선이 반복됐다. 우리 군의 경고방송과 경고사격도 늘었다. 문제는 MDL 자체가 현장에서 선명하지 않다는 점이다. 남북 장병이 각자 인식하는 MDL을 기준으로 움직인다. 같은 땅을 두고 한쪽은 "넘어왔다"고, 다른 쪽은 "우리 땅"이라고 생각할 수 있다. 오판 하나가 총격전으로 번지기도 쉬운 구조다.그런데 이를 조율할 통로가 없다. 북한은 2023년 4월부터 군통신선 연락에 응하지 않고 있다. 9·19 군사합의는 효력을 잃었다. 남북이 서로에게 직접 말할 수단이 없으니, 뉴욕에 편지를 보내는 것이다. 대화 채널이 사라진 결과가 유엔 공방이다.그래서 국방부가 10월 23일 북한에 군사당국회담을 공식 제안한 것은 옳은 방향이다. 지상 MDL의 위치를 상호 확인하자는 것, 군통신선을 복원하자는 것, 접경지역 우발충돌 방지 방안을 논의하자고 대화를 제안했다.지금 가장 필요한 세 가지다. 국방부는 일정과 장소를 판문점을 통해 협의할 수 있다고 했다. 필요하면 유엔사를 포함한 3자회담도 가능하다고 했다. 북한이 응할지는 미지수다. 응하지 않을 가능성이 더 높아 보인다. 그래도 제안은 계속돼야 한다.MDL 위치는 북한군도 한국군도 유엔사도 명확하지 않다. 결국 MDL 현장에서, 같은 좌표를 보며, 서로 확인해야 한다. 지뢰 문제도 마찬가지다. 누가 묻었는지를 두고 국제무대에서 논쟁하는 사이 지뢰는 그대로 땅속에 있다. 다음 피해자가 우리 장병일지, 북한 군인일지, 둘 다일지 아무도 모른다.판문점이든 MDL 위든 장소는 상관없다. 남북 군인이 얼굴을 맞대고, 침 튀겨가며 싸우더라도 직접 말해야 한다. 고성이 오가도 좋다. 테이블을 박차고 나가도 좋다. 다시 앉으면 된다. 뉴욕에서 주고받는 점잖은 서한보다, 판문점에서 오가는 거친 언성이 훨씬 더 많은 생명을 지킨다. 나는 그렇게 믿는다. 이 외엔 뾰족한 수가 없다. 이게 우리가 처한 현실이다.