'바이브 코딩'으로 뚝딱 만든 앱, 유저들 반응이...

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큰사진보기 ▲요즘 사람들은 주식, 코딩, 살림살이 등 각자의 자리에서 예전에는 버거웠던 일을 하나씩 해낸다. AI생성 이미지 ⓒ 오마이뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲앱의 작품 상세 화면AI를 통해 만든 어플 상세보기 화면. ⓒ 정누리 관련사진보기

큰사진보기 ▲누적 시간을 기록하는 앱필자가 토플 공부 시간을 모으려고 만든 앱이다. ⓒ 정누리 관련사진보기

두 달 전, 나는 앱을 하나 출시했다. 명화에 담긴 이야기를 1분으로 요약해 보여주는 영상 앱이었다. 개발의 '개'자도 모르는 내가 마음먹은 지 54일 만에 175개국 스토어에 앱을 올렸다. 3년 전이라면 상상도 못 했을 일이다. 사실 난 요즘 이런 도전을 심심찮게 해낸다. 예전 같으면 손사래부터 쳤을 공모전에 덜컥 뽑히고 원데이 클래스 외주를 받아 30명 앞에서 강의도 한다. 겉보기엔 제법 똑똑하고 능력 있는 사람이 된 것 같다.나는 왜 갑자기 성장했을까. 누구나 짐작하듯 AI 덕분이다. 나뿐만이 아니다. 요즘 사람들은 주식, 코딩, 살림살이 등 각자의 자리에서 예전에는 버거웠던 일을 하나씩 해낸다. 그런데 칭찬을 받을 때면 어딘가 편법을 쓴 듯한 찜찜함이 남는다. 동료가 물었다. "대체 언제 그 많은 일을 다 하세요?" 그의 경이로운 눈빛 앞에서 나는 "하하" 하고 말끝을 흐리고 말았다.내가 '똑똑해졌다'는 착각에서 깨어난 건 한 친구와의 저녁 식사 자리였다. 그는 전공이 아닌데도 예전부터 꾸준히 개발 공부를 해 온 친구였다. 밥을 먹다 말고 자신이 만든 몸무게 기록 앱을 보여준다. 늘 체중 관리에 진심인 친구였다. 매일 몸무게를 기록하고 싶은데 딱 원하는 앱이 없어서 직접 만들었다고 했다. 대단하다.내친김에 나도 내 명화 앱을 보여줬다. 반가워하며 어떤 앱인지 자세히 묻는 친구 앞에서 난 말문이 막혔다. '유튜브에 이런 영상이 많길래 대형 미술관 소장품이랑 엮어 봤다'고 말하기엔 이유가 좀 유치해 보였다. 대충 얼버무리고 만다. 그는 다시 어떻게 만들었냐고 묻는다. "AI가 다 해줬어."친구는 앱 심사에서 번번이 거절 당했던 과거를 떠올리며 격세지감을 느꼈다. 난 그 고충에 공감하기 어려웠다. 심사 신청서마저 AI가 알아서 영어로 써서 냈으니까. 내 앱이 어떻게 심사를 통과했는지 나는 설명하지 못했다.비슷한 시기에 세상에 나온 두 앱인데 시간이 흐를수록 결과가 갈렸다. 친구의 앱에는 "이런 기능을 추가해 주세요" 같은 리뷰가 달리기 시작했다. 그는 정성껏 답글을 남긴다. 반면 내 앱을 내려받은 사람은 단 다섯 명. 나와 친구를 빼면 홍콩, 미국, 브라질에서 온 이름 모를 유저 셋이었다. 그들은 업데이트 한 번 없는 내 앱을 금세 떠났다. 변명 거리도 없었다. 아무도 찾아오지 않는 것보다 더 뼈아픈 건 들어왔다가 흥미를 잃고 나갔다는 사실이었다.지난 7월 <뉴욕타임스>가 앱분석업체 센서타워 추정치를 인용한 내용을 보면, 대화하듯 AI에게 시켜서 뚝딱 만든 '바이브 코딩(Vibe Coding)' 앱이 앱스토어를 뒤덮고 있다. 실제로 2026 상반기에만 약 56만 개의 신규 앱이 쏟아졌다(이 전체가 바이브 코딩 앱은 아니며 2025년엔 연간 약 60만 개로 집계되었다). 애플 심사관조차 다 걸러내기 무리한 수치다.결국 유저들은 애플이 거르지 못한 찌꺼기 사이를 헤맨다. 누군가 공들여 만든 앱도 그 속에 파묻힌다. 앱스토어에 내 앱을 검색해 봤다. 비슷한 앱이 줄줄이 쏟아진다. 생성형 인공지능 기술로 만든 저품질 콘텐츠를 가리키는 'AI 슬롭(slop)'은 영상이나 이미지에만 있는 줄 알았는데 앱 생태계에도 가득했다. 결과적으로 나도 거기에 그럴싸한 찌꺼기를 하나 더 보태고 있는 셈이었다.돌이켜보면 난 앱을 개발한 게 아니라 개발을 '시켰을' 뿐이었다. 황당한 일이 있었다. 첫 심사에서 앱이 거절당했을 때 애플은 일곱 가지 추가 정보를 요구했다. 난 읽지 않았다. AI가 알아서 답장을 쓰고 시연 영상을 붙여 보냈다. 그러나 8일 동안 심사가 통과되지 않았다. 이례적인 일이었다. 알고 보니 심사에 들어가지도 않았다. '메모란에 답변을 적으라'는 안내가 있었는데 AI도, 나도 그 한 줄을 확인하지 않고 엉뚱한 곳에 답변을 적은 것이다.다운로드가 없는 이유를 분석해 달라고 했을 때도 AI가 내놓은 여러 원인과 해결책을 읽어 보지도 않았다. 그러고 "그냥 네가 알아서 적용해 줘"라고 던졌다. 그후 한 달 넘게 실적이 없자 나는 'AI가 틀렸다'며 무책임하게 결론을 내리고 말았다.어찌 보면 나는 회사 생활을 하며 가장 꺼렸던 상사의 모습이 되어 있었다. 팀원이 애써 써 온 보고서는 쳐다보지도 않고 "알아서 해"라고 던져 둔 뒤, 실적이 안 나오면 그 직원 탓을 하는 부류 말이다. 혹은 밖에서 질문이 들어오면 제대로 답하지 못하고 "실무자를 부르겠다"며 진땀을 빼는 모습.우스꽝스럽게도 이제야 그들의 마음이 조금은 이해가 간다. 그저 나 없이도 이 프로젝트가 알아서 잘 굴러가기를 바라는 얄팍한 심보. 누군가를 부리는 자리에 서 보니 나도 모르게 숨겨진 본성이 튀어나온 걸까.유행 좇아 만든 앱을 뒤로 하고 내게 필요한 앱을 AI에게 주문했다. 요새 난 토플 공부를 하고 있다. 영어 시험을 앞두고 직장 생활과 공부를 병행하려니 함께 헷갈리는 점이 많았다. 당장 내 공부 시간이 충분한지 나조차 확신이 없었다. 일 시작하기 전, 점심시간, 화장실 등 자투리 시간에 공부한 시간을 기록해 주는 앱이 필요했다. 그게 있으면 내가 하루에 영어 공부에 얼마나 쓸 수 있는지 정확하게 셀 수 있을 것 같았다.멋들어진 디자인도 당장의 앱스토어 출시도 필요 없다. 그건 정말 내가 잘 쓰는 걸 만든 뒤의 얘기다. 매일 들어가서 쓰고 불편한 점을 적어 AI에게 부탁한다. "시작 버튼을 켜 놓고 까먹을 때가 있어. 오늘도 자는 내내 켜 뒀더니 누적이 13시간이 찍혔더라고. 30분마다 리마인드 알람을 띄워 주는 기능이 있었으면 좋겠어." 이제야 난 개발을 '시킨 게' 아니라 개발을 '했다'고 말할 수 있을 듯하다.이제야 알겠다. 난 똑똑해지지 않았다. 좋은 도구를 손에 쥐었을 뿐이다. AI는 바닷속을 보여주는 물안경과 같다. 전에는 보이지 않아 감히 뛰어들지 못하던 바다에 이제 누구나 뛰어든다. 그렇다고 수영 실력이 늘어난 건 아니다. 어디로 어떻게 가야 하는지 눈에 보이게 됐을 뿐이다.한때 나는 그 물안경을 내 팔다리로 착각했다. 그래서 엉성하게 떠밀려 다녔다. 이젠 착각하지 않는다. 알아서 다 해주는 세상은 오지 않는다. 남은 건 내 숨과 내 힘으로 헤엄쳐 나가는 일뿐이다.