쓰레기 없는 마라톤 '무쓰런' 마라톤대회 새 지평 열었다

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큰사진보기 ▲뻥튀기를 접시 삼아 유기농 과일과 떡을 나누어 주고 있다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲행사 후 발생한 쓰레기 . 재활용 할 수 있는 쓰레기를 제외하면 종량제 봉투 50 리터 짜라 하나가 전부다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 청주시민 1000여 명이 함께 달렸지만 행사에서 나온 쓰레기는 50리터 봉투 하나에 그쳤다. 환경단체인 청주충북환경운동연합이 명불허전 쓰레기 배출 없는 마라톤대회를 성황리에 끝내 잔잔한 여운을 남겼다.청주충북환경운동연합은 지난 24일 청주 무심천 체육공원에서 쓰레기 없는 마라톤 대회 '무쓰런'을 개최했다. 참가자들은 5㎞와 10㎞ 코스를 달리며 건강과 환경을 함께 지키는 실천에 동참했다.이번 대회의 가장 큰 특징은 행사 준비부터 진행, 먹거리 제공까지 쓰레기 발생을 최소화하는 방식으로 운영했다는 점이다. 대규모 행사에서 흔히 사용하는 일회용 컵과 음식 용기 등을 다회용품으로 대체하고, 기존 물품을 재사용하는 방식으로 행사 문화를 바꾸는 실험에 나섰다.물품 보관과 기념품 전달에는 시민들이 미리 기부한 종이 쇼핑백이 사용됐다. 배번호도 쇼핑백을 재활용해 제작했고, 옷핀 역시 다른 행사에서 사용한 것을 모아 다시 썼다.종이상자를 활용한 안내물과 회수 후 재사용하는 기록칩, 배번호를 접어 만드는 완주 메달 등에도 자원순환의 의미를 담았다. 참가자들에게 제공한 급수용 컵과 비건 비빔밥 그릇도 다회용품을 사용했다.이 같은 운영 방식과 참가자들의 협조가 어우러져 1000여 명이 참여한 행사에서 발생한 쓰레기는 50리터 봉투 하나가 전부였다. 쓰레기를 사후에 분리배출하는 데 그치지 않고, 행사 기획 단계부터 쓰레기가 발생하지 않도록 설계했다는 점에서 기존 체육행사와 차별화된다.참가자들의 호응도 이어졌다. 달리기를 마친 시민들에게 제공된 비건 비빔밥은 지역 농산물을 활용한 채식 먹거리로, 환경을 고려한 식생활을 경험하는 기회가 됐다. 자원순환 체험 부스에서는 자원을 아끼고 다시 사용하는 다양한 방법을 소개해 시민들의 관심을 모았다.행사장에서는 환경과 지역사회의 현안을 알리는 활동도 진행됐다. 충북인뉴스가 참여한 친일재산 국가환수 서명 부스를 비롯해 송절동 백로 서식지 보존을 촉구하는 서명운동, 도심철도 청주 도심 통과 반대 서명 부스도 운영됐다.마라톤 이후에는 환경 OX 퀴즈와 경품 행사도 열렸다. 시민들은 환경 문제에 관한 질문에 답하며 일상생활에서 실천할 수 있는 환경보호 방법을 새겼다.청주충북환경운동연합은 "1000여 명이 함께한 행사에서 쓰레기가 50리터 봉투 하나 분량으로 줄어든 것은 참가자와 자원봉사자, 협력 기관·단체가 함께 만든 성과"라며 "무쓰런의 경험이 지역의 다양한 축제와 체육행사로 확산되기를 바란다"고 밝혔다.또 "다회용품을 사용하고 이미 있는 물건을 다시 쓰며 채식 한 끼를 함께 즐기는 실천이 행사 문화를 바꿀 수 있다"며 "앞으로도 시민들과 함께 쓰레기를 줄이고 지역의 생명을 지키는 활동을 이어가겠다"고 말했다.이번 대회는 대규모 행사를 치르려면 상당한 쓰레기가 발생할 수밖에 없다는 통념에 질문을 던졌다. 시민들의 참여와 세심한 준비가 뒷받침된다면 쓰레기를 최소화하는 행사가 가능하다는 점을 보여주며, 지역 축제와 체육행사가 나아갈 새로운 방향을 제시했다.