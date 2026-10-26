조합원 3만8000명 민주노총충북본부 새판짠다

큰사진보기 ▲민주노총 충북본부 선거관리위원회에 따르면 지난 24일 후보 등록을 마감한 결과, 윤남용·이수미·김기연 후보조가 단독으로 등록을 마쳤다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

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민주노총 충북지역본부가 향후 3년간 충북 노동계를 이끌 제14기 지도부 선출을 위한 본격적인 선에 돌입했다.이번 선거에는 윤남용 본부장 후보, 이수미 수석부본부장 후보, 김기연 사무처장 후보가 조를 이뤄 단독 출마했다.민주노총 충북본부 선거관리위원회에 따르면 지난 24일 후보 등록을 마감한 결과, 윤남용·이수미·김기연 후보조가 단독으로 등록을 마쳤다.선거운동 기간은 오는 11월 18일까지다.투표는 11월 19일부터 25일까지 7일간 진행된다. 이번 선거의 유권자는 충북 지역 조합원 3만8177명에 달한다.선출되는 지도부의 임기는 내년 1월 1일부터 2029년 12월 31일까지 3년간이다.단독 출마한 후보조는 충북 지역 노동계의 당면 과제를 해결하기 ▲ 반노동 메가특구특별법 입법 저지! ▲ 지역본부 투쟁력 강화! ▲ 평등사회로의 체제전환을 3대 공약으로 내걸었다.이들은 출마의 변을 통해 "정권이 바뀌어도 노동자들의 삶은 나아지지 않았고, 원청교섭의 문은 시행령 꼼수로 다시 닫히려 하고 있다"고 지적하며, "기후위기 심화와 노동자·농민의 삶을 위협하는 초광역메가특구법 통과 시도에 맞서 머리띠를 동여매고 투쟁의 현장으로 뛰어나가겠다"고 각오를 밝혔다.이어 "이재명 정부의 반노동정책을 박살내고 현장의 투쟁으로 돌파하는 원청교섭과 노정교섭 투쟁에 담대하게 나아가겠다"며 "산별연맹 및 투쟁 사업장과 지혜를 모으는 소통의 달인이 되어 민주노총 충북본부의 새로운 30년, 10만 조합원 시대를 향한 첫걸음을 떼겠다"고 강조했다.이번 선거에 나선 후보들은 충북 지역 노동계와 시민사회에서 굵직한 발자취를 남긴 인물들로 평가받는다.윤남용 본부장 후보는 현재 공공운수노조 충북본부 본부장, 민주노총 충북지역본부 정치위원장, 비정규직없는 충북만들기운동본부 공동대표를 맡으며 현장 조직과 비정규직 투쟁을 이끌어왔다.이수미 수석부본부장 후보는 전 전국교직원노동조합(전교조) 충북지부 수석부지부장 및 여성부지부장을 지냈으며, 민주노총 중앙위원을 역임해 폭넓은 연대 경험을 갖췄다.김기연 사무처장 후보는 현 민주노총 충북지역본부 사무처장으로, 오송참사 시민대책위 공동집행위원장 및 전 윤석열퇴진 충북비상시국회의 공동집행위원장을 맡는 등 지역 시민사회와의 연대 전선에서 핵심적인 역할을 해왔다.충북 지역 노동계의 중심축인 민주노총 충북본부가 단독 출마한 후보조를 중심으로 4만 조합원의 단결과 120만 연대의 길을 어떻게 열어갈지 지역 사회의 이목이 쏠리고 있다.