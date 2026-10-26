'66억 절감' 내세운 서산 자원회수시설, 이제 필요한 건

큰사진보기 ▲친환경 체험관광형 자원회수시설 전경 ⓒ 서산시 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

서산시가 양대동 자원회수시설 운영으로 연간 66억 원의 시민 세금을 절감할 것으로 전망했다. 생활폐기물을 민간업체에 맡길 때보다 시의 운영예산 부담이 줄어든다는 설명이다. 그러나 시설 전체의 운영비 절감 전망만으로 관광 명소를 목표로 조성한 전망대와 체험시설의 투자 성과까지 입증되는 것은 아니다.시는 26일 친환경 체험관광형 자원회수시설의 연간 운영비를 109억 원, 수입을 75억 원으로 예상했다. 수입은 전력 판매 27억 원, 고철 판매 1억 원, 주민편익시설 등 이용료 1억 원, 당진시 생활폐기물 반입 수수료 46억 원이다.운영비에서 수입을 뺀 서산시의 순부담은 34억 원이다. 이를 민간 위탁 소각처리 비용 약 100억 원과 비교하면 66억 원이 줄어든다는 계산이다. 확정된 결산 실적이 아닌 연간 운영수지에 대한 전망이다.시 담당자는 이날 <서산시대>와의 통화에서 운영비 109억 원에 감가상각비가 포함되지 않았다고 밝혔다. 시설 건립비를 사용기간에 걸쳐 비용으로 반영하는 부분은 빠져 있다는 뜻이다. 사업 전체의 경제성을 평가하려면 운영수지와 함께 초기 투자비, 시설별 사용기간, 장기적인 보수·교체 비용도 검토해야 한다.총사업비는 2022년 11월 기공식 당시 738억 원에서 최근 시 발표 기준 1056억 원으로 늘었다. 당초 발표액보다 318억 원, 약 43.1% 증가한 규모다.2024년 3월 현장 브리핑에서 제시된 사업비는 916억 원으로, 당시에도 전망대와 어드벤처슬라이드 등 체험관광시설 조성계획이 포함돼 있었다.이후 증액된 140억 원에 대해 시 담당자는 26일 본지와의 통화에서 설계기준 강화에 따른 보완공사와 대기오염 방지시설 보완, 전기 안전점검비·산업안전보건관리비 등이 반영됐다고 설명했다. 스마트팜에 공급할 스팀 배관과 부대시설 추가 공사, 동절기 공사에 따른 비용도 증액 사유로 들었다.전체 사업 가운데 별도로 성과를 살펴야 할 부분은 전망대와 주민편익·체험관광시설이다. 지난 4월 개관 관련 보도에 따르면 이들 시설에는 전망대 186억 원, 기타시설 44억 원 등 약 230억 원이 투입됐다.지속적인 운영 부담은 시의회에서도 제기됐다. 지난 9월 9일 서산시의회 산업건설위원회 행정사무감사에서 김혜림 의원은 주민편익시설 등의 연간 운영비 약 13억 원이 시의 순재정 부담금인지 물었고, 박성수 자원시설팀장은 "맞습니다"라고 답했다.김 의원은 수익 창출이 목적이 아니라는 점은 이해한다면서도 "매년 13억이 꾸준하게 들어가는 것은 부담이 되기는 합니다"라며 대책을 물었다. 박 팀장은 8월까지 누적 매출이 6300만 원이며, 연간 매출은 약 1억 원으로 예상한다고 설명했다. 이 수치들은 전망대 하나가 아닌 주민편익·체험시설 관련 금액이다.김 의원이 주변 스포츠시설과 연계한 이용 확대를 제안하자, 박 팀장은 사우나의 수용 규모와 민간 업소와의 관계를 고려해 지역 주민 위주로 운영하고 있다고 답했다. 사우나·찜질방 이용객은 점차 늘고 있다는 설명도 덧붙였다.시 담당자는 본지 취재에서도 주민편의시설을 수익사업과 같은 기준으로 평가해서는 안 된다는 입장을 확인했다. 소각시설 주변 주민에게 생활 편익을 제공하고 이용료를 감면하는 공공시설의 성격을 고려해야 한다는 취지다.다만 시가 내세운 건립 목적에는 주민 편익뿐 아니라 관광객 유치와 지역 명소 조성도 포함돼 있다. 이완섭 시장은 2024년 현장 브리핑에서 전망대와 체험관광시설 등을 갖춰 지역발전을 견인하는 '기대시설'로 조성하겠다고 밝혔다. 시는 인근 스포츠 테마파크와의 연계 효과도 전망했다.이용실적은 나오고 있다. 시가 이날 발표한 자료에 따르면 올해 4월부터 9월까지 전망대 방문객은 2만9000여 명이며, 사우나와 찜질방 이용객은 각각 9600여 명과 5900여 명이다.이제 필요한 것은 이 실적을 당초 목표와 투자 규모에 비춰 설명하는 일이다. 예상했던 방문 수요를 얼마나 충족했는지, 외지 방문객을 얼마나 끌어들였는지, 주변 관광시설과 지역 상권에 어떤 효과를 냈는지 살펴야 한다. 시설별 사업비와 운영비, 수입을 구분해 제시하는 것이 그 출발점이다.운영 초기의 매출만으로 사업의 성패를 단정하기는 어렵다. 저렴한 이용료와 감면 혜택을 통해 주민들이 얻는 편익도 평가에 포함돼야 한다. 그렇더라도 공익적 시설이라는 설명이 관광 투자의 성과를 점검할 필요까지 없애지는 않는다.'66억 원 절감'은 시설 전체의 연간 운영예산에 관한 답이다. 전망대와 체험관광시설에 투입한 예산이 약속한 효과로 이어지고 있는지는 별도로 답해야 한다. 주민 편익은 얼마나 나아졌고, 관광 명소라는 구상은 어디까지 실현됐는가. 시가 제시해야 할 다음 성적표다.