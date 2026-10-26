황현필 "교육청 돈 써서 해외 답사? 무료 현장 강의한 것"

"유튜버 황현필씨가 경기도교육청 돈으로 안민석 교육감과 함께 중국·러시아 독립운동 유적지를 답사했다"라는 일부 언론 보도에 대해 당사자인 황현필 역사바로잡기연구소장이 "강연비 한 푼 안 받고 현지에서 7~8차례 강의했는데, 이것이 특혜냐? 무엇이 잘못이란 말이냐?"라고 반박했다(관련 기사: 최교진 "강사 교체 권고"에 황현필 "장관이 왜?"
https://omn.kr/2k8jb).
"독립운동가 생각하는 안민석 교육감과 교사 존경하는 마음에 함께한 것"
26일, 황 소장은 <오마이뉴스>에 "당시 비행기도 교사들과 함께 일반석을 타고 가서, 같이 자고 같이 행동했다"라면서 "당시 나는 관광버스와 독립운동가 비석 앞에서 모두 7~8차례 강의했다. 그런데 강사비를 전혀 받지 않았다"라고 강조했다.
이어 황 소장은 "어렵게 생활하는 독립운동가 후손들을 걱정하는 안민석 교육감과 선생님들을 존경했기 때문에 이런 무료 현장 강의에 나선 것이다. 오히려 답사팀 음료 비용 일부를 내가 부담했다"라면서 "내가 돈을 벌려면 그 시간에 유튜브 하나를 더 찍거나 외부 강의를 한 번만 해도 그 이상을 벌 수 있다"라고 말했다. 그러면서 황 소장은 "오는 28일 경기도교육청에서 여는 초청 강연회 강사비도 경기 역사교육을 위해 전액 교육청에 기부할 것"이라고도 했다.
앞서, <조선일보>는 26일자 기사 "[단독] '역사 왜곡 논란' 유튜버, 경기교육청 돈으로 안민석 교육감과 中·러 답사"에서 "지난 8월 11~15일 4박5일간 중국 하얼빈·베이징과 러시아 우수리스크·블라디보스토크 일대 독립운동 유적지 답사에 역사 왜곡 논란을 빚은 유튜버 황현필씨가 경기도교육청 예산으로 안민석 교육감과 함께 참여한 것으로 확인됐다"라면서 "본지 확인 결과, 차액 1260만 원에는 황현필씨와 사립대 무용과 교수 A씨 등 외부 인사 답사 비용이 포함된 것으로 나타났다. 경기교육청은 답사 이후 보도자료를 내면서도 황씨 참석 사실은 밝히지 않았다"라고 보도한 바 있다.
이 신문 보도에 따르면 해당 답사에 참여한 경기교육청 내부 인사는 안 교육감과 교육청 직원 4명, 교사 5명 등 모두 10명이었다.
이와 관련, <오마이뉴스>가 확인해 보니 당시 경기도교육청은 '황현필 소장' 참여 사실을 보도자료에 적지는 않았지만, 보도자료 첨부 사진에는 황 소장이 나와 있다. 또한 안 교육감은 답사 직후인 지난 8월 15일 페이스북에 올린 글에서 "독립운동 여정을 따라 역사 선생님들, 황현필 선생과 함께 4박 5일의 답사를 무사히 마쳤다"라고 적어놓기도 했다.
지난 8월 답사 당시, 황 소장 참여는 안 교육감과 언론들이 이미 공개
이 당시 경기도교육청을 출입하는 상당수의 기자들도 황현필 소장의 답사 참여 사실을 사진과 함께 보도하기도 했다.
한편, 경기도교육청은 오는 28일 오후 3시부터 황 소장이 강사로 참여하는 명사초청 강연회를 경기교육청 남부청사 5층 대강당에서 연다. 주제는 '경기교육 대전환! 역사를 역사답게, 교육을 교육답게'다. 황 강사의 강연 소식에 대해 국민의힘과 일부 보수언론 등이 반발하고 있지만, 경기도교육청 담당 부서는 "아직까지 강연은 그대로 진행되는 것으로 알고 있다"라고 밝혔다.