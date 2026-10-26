"치솟는 임대료" '초과 세수' 민생 투입 촉구한 청년들

청년들이 사교육비 부담 완화를 비롯한 교육 격차 해소와 노동 기본권 강화, 공공주택 공급을 촉구했다. 진보당 경기도당 소속 청년위원회와 대학생위원회(아래 청년위원회)는 26일 도당 대회의실에서 기자회견을 열어 공공주택 공급 등을 촉구하며 오는 31일 진보당이 서울 시청역 등에서 진행하는 '초과 세수는 불평등 타파에! 민생 회복 시민대회'에 함께해 달라고 호소했다.
청년위원회는 기자 회견문에서 "부모의 경제력이 교육 기회를 결정하고, 교육 격차는 노동과 소득의 격차로 이어지며, 불안정한 노동은 다시 주거의 불안정으로 이어진다"며 "10대의 교육 불평등, 20대의 노동 불평등, 30대의 주거 불평등이 별개의 문제가 아니라 부모의 부와 자산 격차에서 비롯된 연쇄적 구조"라고 지적했다.
이들은 그러면서 "부모의 경제력과 관계없이 누구에게나 배울 권리를 보장하기 위해 사교육비 부담을 줄이고, 고용 형태와 관계없이 누구나 안정적이고 안전하게 일할 권리를 보장하며, 공공주택 공급을 비롯한 주거 지원을 확대하라"고 목소리를 높였다.
최윤서 대학생 당원은 "저마다 다른 환경에서 공부해 같은 대학에 입학해도, 부모의 지원을 받는 학생이 스펙을 쌓을 동안 다른 학생들은 생활비를 버느라 아르바이트를 전전해야 한다"며" 자산 불평등이 교육 불평등으로, 다시 노동 시장의 격차로 이어지는 구조를 바꿔야 한다"고 강조했다.
박지민 대학생 당원은 "세 평 남짓 고시원이나 반지하 원룸 임대료도 70~80만 원이라 학업에 전념할 시간에 밤낮으로 일해야 하는 실정"이라며 "치솟는 임대료를 방관하지 말고 대학가 공공 기숙사와 양질의 공공 임대주택 공급을 확대해야 한다"고 주장했다.
한광규 30대 청년 당원은 "정규직-비정규직, 원-하청 간 차별을 해소하고 정당한 대우를 보장해야 한다"고 주장하며 "올해 초과 세수를 청년 기본 자산, 사회주택, 양질의 일자리 창출에 우선 투입해야 한다"고 강조했다.
진보당은 반도체 호황으로 발생한 초과 세수를 청년 일자리 국가책임제, 공공 임대주택 100만 호 공급 등에 투입하라 주장하고 있다. 기후·에너지 녹색 전환 20조 원 투자, 돌봄·의료·간병 국가책임제, 농어촌 기본소득 월 30만 원, 1인 1 연금 시대를 위한 국민연금 가입 확대 등 6대 핵심 민생 정책도 제시했다(관련 기사 : 진보당 경기도당 "반도체 초과 세수, 불평등 해소에 써야"
).
한편, 정부가 지난 9월 내놓은 내년 국세 수입 전망치는 올해보다 168조 9435억 원 많은 584조 3626억 원이다. 반도체 초호황으로 내년 법인세가 올해의 두 배 이상인 216조 6919억 원으로 늘어 세수 확대를 견인할 것으로 전망했다.