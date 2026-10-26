여주오곡나루축제 사흘간 44만 명 방문, 하루 최다 20만 7815명 기록

큰사진보기 ▲2026 여주 오곡나루축제 현장 ⓒ 여주시 관련사진보기

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2026 여주오곡나루축제에 사흘간 44만 명이 넘는 관람객이 방문한 것으로 집계됐다. 특히 지난 24일에는 하루에만 20만 7815명이 축제장을 찾아 여주 지역 축제의 역대 일일 최다 방문객 기록을 세웠다고 주최 측은 밝혔다.여주시가 주최하고 여주세종문화관광재단이 주관한 이번 축제는 지난 23일부터 25일까지 신륵사 관광지 일원에서 열렸다.주최 측이 발표한 전체 관람객 수는 44만 2,225명이다. 날짜별로는 개막일인 23일 8만 7,731명, 24일 20만 7,815명, 폐막일인 25일 14만 6,679명으로 집계됐다.올해 축제는 여주쌀과 고구마 등 지역 농특산물에 역사·문화 체험을 결합한 프로그램으로 구성됐다.나루마당에서는 길이 60m 규모의 '군고구마 기네스' 프로그램을 운영해 관람객들에게 여주 고구마를 선보였다.오곡마당에는 여주쌀과 고구마 등 농특산물을 판매하는 오곡장터가 마련됐으며, 전통놀이와 농촌문화 체험 프로그램도 진행됐다.잔치마당에서는 '가마솥 여주쌀 비빔밥'을 비롯한 다양한 먹거리를 판매했다. 축제장 전체를 조선시대 나루터와 저잣거리 분위기로 꾸민 점도 특징이다.상인과 공연자, 운영인력 등이 전통의상을 착용했으며, 일반 관람객을 위한 한복 대여 프로그램도 운영됐다.세종대왕과 원경왕후를 형상화한 대형 인형, 취타대 행렬 등을 활용한 '진상 퍼레이드'도 진행됐다.올해 새롭게 선보인 야간 프로그램도 관람객을 맞았다.'나루난장'은 남한강을 바라보며 음식과 공연을 즐길 수 있는 공간으로 꾸며졌으며, 인근 '나루주막'과 연계해 운영됐다.방탈출 형식의 공포체험 프로그램인 '조선의 밤'에서는 참가자들이 미로를 통과하며 네 가지 미션에 도전하는 체험이 진행됐다.축제 기간 소방·경찰 관계자와 자원봉사자들은 현장에서 안전관리와 질서유지, 관람객 안내 등을 맡았다.이순열 여주세종문화관광재단 이사장은 "여주만의 콘텐츠로 이처럼 많은 관람객의 발길을 이끌었다는 점에서 더욱 뜻깊다"며 "여주가 가진 자원과 이야기를 제대로 살리면 그 자체로 충분한 경쟁력이 있다는 것을 보여줬다"고 말했다.이어 "앞으로도 여주만의 특색 있는 콘텐츠를 지속적으로 발굴하고, 대한민국 대표 가을 축제로서의 명성과 경쟁력을 더욱 높여 나가겠다"고 밝혔다.이충우 여주시장은 "올해 여주오곡나루축제를 찾아주신 전국의 관광객과 시민 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "특히 하루에만 20만 명이 넘는 관람객이 방문하며 여주 축제의 새로운 역사를 쓴 것은 여주가 가진 문화관광의 경쟁력과 가능성을 다시 한번 확인한 의미 있는 성과"라고 말했다.이 시장은 "농업인과 시민, 관계기관, 자원봉사자들에게 감사를 전하며 남한강과 지역 역사문화 자원을 활용한 관광 콘텐츠를 지속적으로 발전시키겠다"고 밝혔다.