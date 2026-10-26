올해 울산공업축제, 예산 절반 줄이고 강제 동원 없애고

큰사진보기 ▲울산시 류재균 경제국장이 26일 시청 프레스센터에서 '2026 울산공업축제'의 운영실적과 성과, 한계를 종합적으로 분석한 결과를 발표하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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민선 9기 들어 울산광역시의 최대 쟁점 중 하나는 시 예산으로 치르지는 '울산공업축제' 였다. 시정 회의에서는 김상욱 시장의 '예산과다' '시민참여 부재' '공무원 강제 동원' 등의 지적이 잇따랐다.결국 10월 8일부터 11일까지 진행된 올해 '울산공업축제' 총예산은 36억 4300만 원으로, 지난해 71억 8000만 원보다 49% 감소한 것으로 나타났다.특히 올해는 공무원과 관련 단체의 강제 동원을 지양하고 시민의 자발적 참여를 확대했으며 불필요한 예산을 줄이고 외부 관광객 대상 홍보를 강화하는 데 중점을 뒀다.대표적인 예로 거리행진(퍼레이드)을 폐지하고 전문 안전인력 투입을 확대해 행사인원을 지난해 1만 806명에서 올해 544명으로 1만 262명 축소했다. 반면 시민·지역문화예술인 참여 인원은 지난해 382명에서 올해 1051명으로 669명 증가했다.울산시민한마당, 개운포신라팝, 댄싱카니발, 폐막식 등 신규 프로그램을 마련해 시민과 지역예술인의 참여 기회를 넓히는 등 시민 주도형 축제로의 체질 개선을 이뤄냈다.울산시 류재균 경제국장은 26일시청 프레스센터에서 '2026 울산공업축제'의 운영실적과 성과, 한계를 종합적으로 분석한 결과를 발표하며 "예산을 절반으로 줄이면서 연계행사는 지난해 15개에서 7개로 축소했지만, 본행사 예산을 효율적으로 활용해 프로그램을 내실화하고 신규 프로그램 6개를 추가해 프로그램 만족도를 끌어올렸다"고 밝혔다.브리핑에 따르면 관람객 만족도 조사에서 종합 만족도는 지난해 85.2%에서 올해 86.7%로 1.5%포인트 상승했다. 지난해 대비 체험 프로그램에 대한 만족도가 높아져 가족 동반 관람 비율도 지난해 45.2%에서 올해 72.4%로 큰 폭으로 늘어났다.타지역 응답자 비율 역시 지난해 3.7%에서 올해 7.3%로 3.6%포인트 상승해 외부 관광객 유치 측면에서도 개선 흐름을 보였다.다만 여전히 외부 방문객 비율이 낮아 지역 관광자원과 연계한 프로그램 개발과 홍보 강화가 필요한 것으로 분석됐다.규재균 국장은 "분석을 통해 내실있는 예산 운용과 시민들의 자발적 참여 기반을 마련하고, 공연 무대에 지역 예술인과 시민들의 참여 확대를 확인할 수 있었다"며 "아울러, 소상공인 중심의 참여부스 매출이 증대되었고 외부 관광객 비율이 약 2배 정도 증가되었다고 분석되었다"고 밝혔다.류 국장은 향후 운영 방향에 대해 "시민단체와 공무원이 동원되는 방식에서 벗어나 기획·운영·체험 등 다양한 분야에서 시민이 주체가 되는 시민 중심 축제를 지향해야 한다"며 "울산의 산업과 역사, 미래를 담은 차별화된 콘텐츠를 발굴하고, 시정의 변동에도 흔들리지 않는 울산을 오롯이 담을 수 있는 축제 명칭을 찾아 나가겠다"고 밝혔다.이어 "지역 상권과 관광자원 연계를 강화하고, 사업별 성과와 예산 투입의 적정성을 분석해 지역경제 효과와 운영 효율성을 높일 수 있도록 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.류 국장은 마무리 발언으로 "이번 성과평가는 금년도 공업축제의 성패나 존속 여부를 판단하기 위한 것이 아니라, 지난 4년간 축제를 운영하며 축적한 경험과 성과, 개선 과제를 객관적으로 정리하는 데 의미가 있다"고 설명했다.이어 "울산시는 이번 평가 결과와 시민, 전문가, 추진위원회의 다양한 의견을 바탕으로 시민 여러분을 축제의 객체에서 주체로 전환하고 시민들께서 원하는 축제가 무엇인지, 울산과 울산 시민들을 하나로 묶어내는 울산의 정체성과 미래를 어떻게 담아낼 것인지 지속적으로 고민해 나가겠다"고 밝혔다.