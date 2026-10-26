농지 조사·CPTPP 놓고 농어민 만난 대통령 "방법 같이 찾자"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 농어민과의 대화 행사에서 발언을 하고 있다. 2026.10.26 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"어떤 정책을 추구함으로 인해서 생기는 손실을 보전하기로 했으면 그건 그냥 '잘하면 다행이고 안 되면 그만'이고 하는 방식이 아니라 명확하게 의무로서 이행해야 한다. 그런 신뢰가 쌓여야 약속을 믿고 양보를 하든지, 아니면 용인을 하든지 할 것 아니겠나."

이재명 대통령이 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 문제와 관련 "농업, 어업, 임업, 축산업이 불의의 피해를 입지 않고, 또 대한민국의 생존을 위해서 필요한 이 영역들이 타격 받거나 위축되지 않도록 최선을 다해 갈 것"이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 청와대에서 타운홀미팅 형식으로 열린 '농어민과의 대화'에서 "농업·어업·임업·축산업은 이제 비교 우위라고 하는 측면에서 접근할 게 아니라 대한민국 생존에 관한 안보 산업이자 전략 산업이란 생각"이라며 이러한 입장을 밝혔다.이 대통령은 "많은 분들이 걱정하고 계시는 CPTPP 가입 문제와 관련해서는 연내 가입 신청을 하지 않고 여러분과 충분히 소통해서 방향을 정하도록 지시해 놨다"면서 "그럼에도 농림축산업, 수산업, 임업을 둘러싼 여건이 여전히 녹록지 않다는 점을 매우 잘 알고 있다"고 했다.이어 "최근엔 정부 정책의 본래 의도와 무관하게 농지 전수조사를 두고 오해 또 우려들이 있는 것도 알고 있다"면서 "정부가 나름의 노력은 하지만 아마 현장과 동떨어져 있는 측면이 있어서 여러분들이 느끼는 문제와 또 다른 측면들이 있을 수 있을 것"이라고 짚었다.이 대통령은 이 자리에서 '여러분의 의견을 잘 듣고 정부 정책에 반영하려고 한다'고 밝혔다. 또한 정부가 해야 할 가장 중요한 일이 '이해 관계 조정'이라고 강조했다.이에 대해 이 대통령은 "반도체만으로도 살 수 없지만 또 한편 농업만으로도 살 수는 없다. 이 모든 게 조화롭게 공존해야 된다"고 했다. 특히 "대개 다수의 큰 이익이 있으면 소수의 손실을 감수해야 하는 게 기본적인 방향이었던 것 같은데 그래서는 안 된다고 생각한다"고 말했다.또한 수출시장 개척을 위해 농어업 분야의 희생을 당연시 해온 것이 정부 정책에 대한 불신을 키워왔다면서 이를 해소하기 위한 첫 걸음으로 농어촌상생협력기금을 정부 재정으로 마저 채우기로 한 것이라 밝혔다. 자유무역협정(FTA) 체결로 혜택을 보는 기업들 주도로 1조 원 규모로 조성키로 했던 기금이 아직도 채워지지 않은 상황을 꼬집은 것이다.이 대통령은 농어민들에게 "그 방법들도 좀 같이 찾아보면 좋겠다. 쉽지 않은 일이지만 그래도 해야 될 일이라 생각한다"고도 제안했다. 다만 "최대한 토론하고 논의하고 존중하고 조정하고 협의하고 합의해 가는데 결국 안 되는 영역에서는 권한을 가진 누군가가 책임지고 결정한 다음에 그에 따른 모든 책임을 지는 것"이라고 강조했다.이와 관련 이 대통령은 "(이해관계가) 조정되는 게 제일 좋은데 안 되면 마지막 남은 구간 어딘가에선 결정을 하고 모두로부터 비난을 받을 수밖에 없다. 그렇게 하는 게 저의 역할이라고 생각한다"라며 "그러나 최대한 의견을 좁혀보는 게 좋겠다. 보완 방법도 충분히 생각하고"라고 말했다.한편 이날 행사에는 110여 명의 농어민이 참석했다. 현직 대통령이 다수의 농어민과 함께 간담회를 하는 것은 2018년 이후 8년 만이다.