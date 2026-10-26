하남시 "교산신도시 선교통·후입주 지켜야"

큰사진보기 ▲하남시는 26일교산신도시 사업의 신속한 추진과 함께 '선(先)교통·기반시설, 후(後)입주' 원칙을 정부와 한국토지주택공사(LH)가 이행해야 한다고 요구했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

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하남시가 3기 신도시인 교산신도시의 조속한 주택 공급을 정부에 촉구하면서도 교통망과 생활 기반시설이 갖춰지지 않은 상태에서 입주가 시작돼서는 안 된다는 입장을 밝혔다.특히 교산신도시의 첫 입주가 2029년 6월로 예정된 반면 주요 광역교통망인 송파하남선은 2032년 준공이 예상돼 입주 초기 교통대책 마련이 주요 과제로 떠올랐다.하남시는 26일 교산신도시 사업의 신속한 추진과 함께 '선(先)교통·기반시설, 후(後)입주' 원칙을 정부와 한국토지주택공사(LH)가 이행해야 한다고 요구했다.시에 따르면 2018년 교산신도시 사업 발표 이후 8년이 지났으며, 전체 39개 주택 블록 가운데 26개 블록이 주택사업승인을 받았다.그러나 2025년 5월 본청약을 진행한 A2블록을 제외하면 아직 추가 공급 공고가 이뤄지지 않았다는 것이 시의 설명이다.교산신도시의 첫 입주는 A2블록을 시작으로 2029년 6월 예정돼 있다.교통·생활 기반시설의 준비 상황도 문제로 지적됐다. 하남시는 신도시와 외부를 연결하는 지구 밖 도로 7개의 인허가 절차가 완료되지 않았고, 생활SOC시설 조성 문제도 시와 사업시행자 간 협의가 마무리되지 않았다고 밝혔다.특히 송파하남선은 2032년 준공이 예정돼 있어 첫 입주 시점보다 약 3년 늦게 개통될 가능성이 있다.시는 철도 개통 전 입주가 시작되는 상황에 대비해 버스 노선 확충과 도로망 정비, 환승체계 구축, 교통수요 관리 등 대체 교통대책을 마련해야 한다고 요구했다.아울러 지구 내 도로와 상하수도, 학교, 공원, 생활SOC시설 등의 준공 일정을 주택 입주 시기와 연계해 권역별로 필요한 시설을 먼저 확보해야 한다고 강조했다.하남시는 과거 미사·감일·위례 신도시 개발 과정에서 주택 입주가 기반시설 확충보다 앞서면서 교통 혼잡과 생활 불편이 발생한 사례를 근거로 제시했다.시는 당시 부족한 기반시설을 보완하기 위해 생활SOC시설 24곳에 총 4,906억 원의 자체 재원을 투입했으며, 이를 현재 가치로 환산하면 약 7,000억 원에 해당한다고 설명했다.교산신도시의 자족기능 확보도 주요 요구사항에 포함됐다. 시는 교산신도시가 주거 중심의 베드타운에 머물지 않도록 자족용지의 용도와 공급 시기, 기업 유치 계획을 조속히 확정해야 한다고 주장했다.이와 함께 수년간 지연되고 있는 하남시와 LH 간 기업 유치 업무협약을 체결하고 산업·일자리 유치 로드맵을 마련할 것을 요청했다.LH와의 현안 협의가 장기간 표류하고 있다는 점도 문제로 제기했다. 하남시에 따르면 2025년 3월 국토교통부 중재로 LH·국토교통부·하남시가 교산신도시 현안을 일괄 타결하는 방향으로 협의했지만, 최종 결재 과정에서 LH 사장의 거부로 합의가 마무리되지 않았다.시는 당시 잠정 합의한 사항의 조속한 이행을 요구하고 있다. 하남시는 정부의 주택 공급 확대 방침에도 협조하겠다는 입장이다.이현재 하남시장은 "정부의 신속한 주택 공급 의지에 하남시도 전력을 다해 협조할 준비가 되어 있다"며 "한국부동산원 청약홈 통계에 따르면 하남시 지역 청약통장 1순위 보유자 수만 약 14만 명 정도 수준"이라고 말했다.이어 "미사·감일·위례 신도시에서 얻은 교훈을 바탕으로 교산신도시는 반드시 도로, 상하수도, 공원 등 필수 기반시설을 먼저 갖춘 뒤 권역별로 입주가 이루어져야 한다"고 강조했다.이 시장은 "정부와 LH는 주택 공급 일정뿐 아니라 송파하남선을 포함한 교통망, 생활SOC, 자족도시 실현 계획까지 책임 있게 제시해 달라"고 촉구했다.하남시는 앞으로 정부와 관계기관 간 협의체를 운영하며 교산신도시의 교통·교육·생활 기반시설 구축 상황을 지속적으로 점검할 계획이다.