성남시, AI 기반 중증의료 연계 등 공공의료체계 구축 방안 논의

큰사진보기 ▲성남시는 오는 29일 오후 3시 시청 한누리에서 '성남형 지역·필수·공공의료 모델 구축 및 발전 방안'을 주제로 공공의료 포럼을 개최한다고 밝혔다. ⓒ 성남시 관련사진보기

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경기 성남시가 인공지능(AI)을 활용한 의료기관 간 중증의료 연계와 지역완결형 공공의료체계 구축 방안을 논의한다.성남시는 오는 29일 오후 3시 시청 한누리에서 '성남형 지역·필수·공공의료 모델 구축 및 발전 방안'을 주제로 공공의료 포럼을 개최한다고 밝혔다.성남시 공공의료협의회가 주관하는 이번 포럼은 지역·필수·공공의료의 현황과 문제점을 진단하고 지방정부의 역할과 의료기관 간 협력 방안을 모색하기 위해 마련됐다.특히 시민들이 거주 지역 내에서 필요한 의료서비스를 제공받을 수 있도록 의료기관 간 연계체계를 강화하는 방안이 주요 논의 대상이다.포럼은 김재일 성남시의료원 공공보건의료사업실장이 좌장을 맡아 진행한다.주제 발표에서는 이건세 건국대학교 의과대학 교수가 '지역·필수·공공의료와 지방정부의 역할'을 주제로 지방정부 차원의 의료정책 방향을 설명한다.이어 이희영 분당서울대학교병원 공공의료본부 교수가 성남시 지역·필수·공공의료의 현황과 문제점을 진단한다.최영진 을지대학교 의료경영학과 교수는 '성남형 인공지능(AI) 기반 의료기관 간 중증의료 연계'를 주제로 의료기관 간 협력체계 구축 방안을 발표할 예정이다.주제 발표에 이어 구성수 성남시 분당구보건소장, 서화정 가천대학교 의료산업경영학과 교수, 박문숙 성남시 공공의료정책관 공공의료지원팀장이 토론자로 참여한다.참석자 질의응답과 종합토론을 통해 지역 의료 현장의 과제와 개선 방안도 논의할 예정이다.성남시는 포럼에서 제시된 전문가 의견과 정책 제언을 검토해 지역 의료기관 간 연계와 협력을 강화하고, 지역 특성과 의료 수요를 반영한 공공의료체계 구축 방안을 구체화한다는 계획이다.성남시 관계자는 "이번 포럼이 지역·필수·공공의료의 현황과 과제를 점검하고, 의료기관 간 협력을 강화하는 계기가 되기를 기대한다"며 "앞으로도 시민들이 지역 내에서 필요한 의료서비스를 안정적으로 받을 수 있도록 성남형 공공의료체계 구축에 힘쓰겠다"고 말했다.