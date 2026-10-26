"이러면 못 틀 줄 아나" 난리친 주진우, 아수라장 법사위

▲주진우 국민의힘 의원이 26일 국회 법제사법위원회에서 열린 법무부 등에 대한 종합감사에서 공개하려던 김혜경 여사의 골프 영상을 틀지 못하게 막는 더불어민주당 의원들을 향해 삿대질하며 설전을 벌이고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기