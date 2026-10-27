"풀들의 언어 번역하는 작업 이어 가고파"

풀은 누구도 점유하지 않은 땅에 피어나 자신의 고유한 시간을 만들어간다. 때로는 인간에게 가벼운 연민과 위로를 건네고, 어느 때는 끈질긴 생명력과 자연의 의미를 마주하게 한다. 무지(無地)의 공간은 늘 그렇듯 새로운 생명을 창출하고, 무관(無冠)의 자리에서 풀은 생명의 근원이 되어 우주를 돌본다.
'풀의 시간'을 사유하고 그려온 성민우 작가의 개인전 '곁-Beside'가 10월 20일(화)부터 11월 14일(토)까지 오매갤러리(서울시 종로구 삼청로7길 20)에서 열리고 있다. 성 작가는 우리 주변의 '풀'을 소환하여 전통적인 한국화 기법과 현대적인 미감을 통해 존재와 생명, 관계와 공존을 모색하는 작업을 이어오고 있다.
오매갤러리는 지난 24일 이번 전시의 연계프로그램으로 홍라담 대전시립미술관 학예연구사와의 아티스트 토크를 진행했다. 이 날 행사에서는 작가의 20여년 작업을 정리하고, '풀의 초상', '풀의 정원_별자리' 연작, '오이코스_부케' 등 작품에 대해 대화를 나눴다.
지난 20여 년간 작업을 계속해 온 작가는 초기 '풀의 초상' 연작에서 존재 고유의 시간을 포착하고, '오이코스-사이·부케' 연작을 통해 공존과 관계의 문제를 질문해왔다. 이어진 '풀의 정원'과 '별자리' 연작에서는 자연과 인간의 관계에 대한 재인식을 강조하고, 최근 'Fading Grass' 작업을 통해 시간의 변화와 공존의 감각을 살필 것을 제안한다.
다음은 이번 행사를 진행한 홍라담 대전시립미술관 학예사와 성민우 작가의 대화이다.
- 작가님은 지난 20여년 간 길가와 빈터, 하천변과 들판에서 흔히 만나는 '풀'을 지속적으로 그려왔습니다. 한 포기의 풀에서 시작한 관심은 점차 삶과 죽음, 이주와 정착, 존재 사이의 관계, 그리고 인간이 자연을 바라보는 방식으로 확장되어 왔는데요. 초기 작업과 최근 작업에서 가장 크게 달라진 점은 무엇일까요?
"초기 작업인 <풀의 초상>은 풀이라는 '개별 존재' 자체를 강조했습니다. 척박한 곳에서 살아가는 풀의 형상과 생태, 풀의 에너지를 포착하고 기록하는데 집중했어요. 그러다 그 풀이 서 있는 환경과 다른 존재들과의 관계망으로 시선이 자연스럽게 넓어졌습니다. 개별 존재를 조명하던 시선이, 함께 살아가는 '관계'와 그들이 함께 이루는 '공존의 풍경'으로 확장된 것이 가장 큰 변화입니다."
- 작가님의 작업에서 오랫동안 중요한 개념 가운데 하나가 '사이(Between)'였습니다. 그런데 이번에는 전시 제목으로 '곁(Beside)'을 선택하셨습니다. '사이'와 '곁'은 비슷해 보이면서도 조금 다른 관계를 가리키는 말처럼 느껴집니다.
"'사이(Between)'는 여러 존재 사이에 형성되는 공간적 거리이며 존재를 드러내는 여백인 반면 '곁(Beside)'은 그 공간 안에서 서로를 어떻게 인식하고 어떤 자세로 존재할 것인가에 대한 '태도'입니다. '사이'라는 개념을 고찰하면서 타자와 나, 인간과 자연 사이의 경계와 간극을 확인해왔다면, 이제는 그 간극을 반드시 메우거나 소유하려 하지 않고 그저 '곁'에 머무르는 것의 필요성을 이야기하고 싶었습니다."
- 이번 전시에서는 <풀의 정원>이 '별자리' 연작으로 확장됩니다. 땅 가까이 살아가는 작은 풀과 아주 먼 하늘의 별자리가 한 화면에서 만난다는 점이 인상적인데요. 별자리를 풀의 정원 안으로 가져오게 된 계기는 무엇인가요?
"우리는 모두 각자의 우주 속에 살아갑니다. 까마득한 하늘의 별자리와 땅 위의 하찮은 존재들이 동등한 생명의 무게를 지니고 연결되어 있음을 느낄 때 나의 우주가 감각될 것입니다. 별자리 작업을 통해 거대한 우주와 미시적 우주를 한 화면에 교차시키고 싶었어요.
인간이 하늘의 별들을 선으로 이어 별자리의 서사를 만들었듯, 풀밭 속에서 쉽게 인지되지 않는 풀벌레 하나하나를 이어 하나의 생명망이자 별자리로 환원해본 것입니다. 보이지 않는 작은 존재들이 서로 관계를 맺으며 우주를 이루고 있음을 보여주고 싶었습니다."
- 작가님은 오랫동안 금과 은을 사용해오셨습니다. 비교적 변하지 않는 금과 달리 은은 시간이 흐르면서 산화하고 색이 달라지는데요. 이번 신작 <Fading Grass>에서는 '변화하는 재료의 시간' 자체가 더욱 중요해진 것 같습니다. 최근 들어 변화하고 사라지는 시간성에 더 관심을 갖게 된 이유가 있을까요?
"동양화에서 금(金)은 변하지 않는 영원성을, 은(銀)은 공기와 시간에 반응해 서서히 변색되는 가변성을 지닙니다. 이전에는 비단 위에 금과 은이 주는 빛과 질감에 집중했다면, 이번 <Fading Grass>에서는 은이라는 재료가 지닌 '황화의 시간'을 작업의 주제로 가져왔습니다.
이 작품은 '결코 고정된 의미로 완결되지 않는 작품'입니다. 제가 작품에서 손을 놓는 순간은 1차적인 완성이며, 전시장에 걸려 빛과 공기를 마주하고, 세월이 흘러 은이 변색해가는 그 모든 시간의 궤적이 작품의 완성 과정입니다. 관람객이 훗날 이 작품을 다시 보았을 때 달라져 있는 색을 확인한다면, 그것이야말로 작품이 관람객과 함께 시간을 살아냈다는 증거가 될 것입니다."
- 이번 전시장에 들어온 독자들 역시 잠시 이 풀들의 곁에 머물게 됩니다. 관람객들이 이번 전시에서 작품을 어떤 방식으로 바라보고, 그 곁에서 어떤 시간을 보내주었으면 하나요? 앞으로 작가님에게 아직 풀과 함께 더 오래 생각해보고 싶은 질문이 있다면 무엇인지 마지막으로 듣고 싶습니다.
"독자분들이 전시장에 들어서서 작품의 서사나 의미를 파악하려고 서두르기보다, 잠시 발걸음을 늦추고 곁에 머물러주셨으면 합니다. 풀이 길가에서 묵묵히 제 자리를 지키며 서 있듯, 그 존재들이 만들어내는 조용한 파동에 귀 기울여보는 '천천히 바라보는 시간'을 경험하시길 바랍니다.
앞으로 더 길게 탐구하고 싶은 질문이 있다면 '인간 중심적 언어와 기호가 사라진 자리에서 존재와 존재는 어떻게 대화하는가'입니다. 풀의 세계는 인간의 말이나 프레임으로는 다 담을 수 없는 깊은 침묵과 신호들로 가득 차 있습니다. 그 풀들의 언어, 풀들이 서로의 곁에 서 있는 방식을 번역해내는 작업을 이어가고 싶습니다."
덧붙이는 글 | 이 기사는 '예술로 만날지도' 브런치에도 실립니다.