"풀들의 언어 번역하는 작업 이어 가고파"

큰사진보기 ▲풀의 정원, 130.3×387.8㎝, 비단에 수묵과 은분, 2024 ⓒ 김현석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 24일 오매갤러리에서 성민우 작가와 홍라담 대전시립미술관 학예사가 아티스트 토크를 진행하고 있다. ⓒ 오매갤러리 관련사진보기

- 작가님은 지난 20여년 간 길가와 빈터, 하천변과 들판에서 흔히 만나는 '풀'을 지속적으로 그려왔습니다. 한 포기의 풀에서 시작한 관심은 점차 삶과 죽음, 이주와 정착, 존재 사이의 관계, 그리고 인간이 자연을 바라보는 방식으로 확장되어 왔는데요. 초기 작업과 최근 작업에서 가장 크게 달라진 점은 무엇일까요?

- 작가님의 작업에서 오랫동안 중요한 개념 가운데 하나가 '사이(Between)'였습니다. 그런데 이번에는 전시 제목으로 '곁(Beside)'을 선택하셨습니다. '사이'와 '곁'은 비슷해 보이면서도 조금 다른 관계를 가리키는 말처럼 느껴집니다.

큰사진보기 ▲작품 왼쪽부터. 풀의 정원_물병자리 162.2×130.3㎝ 비단에 수묵과 은분 2026. 풀의 정원_궁수자리 162.2×130.3㎝ 비단에 수묵과 은분 2025. 풀의 정원_천칭자리 162.2×130.3㎝ 비단에 수묵과 은분 2026 ⓒ 김현석 관련사진보기

- 이번 전시에서는 <풀의 정원>이 '별자리' 연작으로 확장됩니다. 땅 가까이 살아가는 작은 풀과 아주 먼 하늘의 별자리가 한 화면에서 만난다는 점이 인상적인데요. 별자리를 풀의 정원 안으로 가져오게 된 계기는 무엇인가요?

큰사진보기 ▲풀의 정원, 162.2×260.6㎝, 비단에 수묵과 은분, 2026 ⓒ 성민우 관련사진보기

- 작가님은 오랫동안 금과 은을 사용해오셨습니다. 비교적 변하지 않는 금과 달리 은은 시간이 흐르면서 산화하고 색이 달라지는데요. 이번 신작 <Fading Grass>에서는 '변화하는 재료의 시간' 자체가 더욱 중요해진 것 같습니다. 최근 들어 변화하고 사라지는 시간성에 더 관심을 갖게 된 이유가 있을까요?

큰사진보기 ▲작품 외쪽부터. 풀의 정원_물고기자리 162.2×130.3㎝ 비단에 수묵과 금분 2026. 풀의 정원_염소자리 162.2×130.3㎝ 비단에 수묵과 금분 2026. 풀의 정원_처녀자리 162.2×130.3㎝ 비단에 수묵과 금분 2026. ⓒ 성민우 관련사진보기

- 이번 전시장에 들어온 독자들 역시 잠시 이 풀들의 곁에 머물게 됩니다. 관람객들이 이번 전시에서 작품을 어떤 방식으로 바라보고, 그 곁에서 어떤 시간을 보내주었으면 하나요? 앞으로 작가님에게 아직 풀과 함께 더 오래 생각해보고 싶은 질문이 있다면 무엇인지 마지막으로 듣고 싶습니다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 '예술로 만날지도' 브런치에도 실립니다.