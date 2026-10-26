남양주시, 지방우대지수 3권역 재지정 건의

큰사진보기 ▲남양주시는 지난 23일 행정안전부에 지방우대지수 산정기준 개선과 권역 재분류, 규제특례권역 신설 등을 건의했다고 26일 밝혔다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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남양주시가 정부의 지방우대지수 권역 분류에 지역의 경제적 자족성과 중첩규제 부담이 충분히 반영되지 않았다며 1권역에서 3권역으로 재지정해 줄 것을 요구했다.남양주시는 지난 23일 행정안전부에 지방우대지수 산정기준 개선과 권역 재분류, 규제특례권역 신설 등을 건의했다고 26일 밝혔다.지방우대지수는 서울과의 거리, 사회·경제적 발전 수준, 인구감소지역 여부 등을 고려해 전국 229개 시·군·구를 4개 권역으로 구분하는 제도다.행정안전부는 지난 21일부터 관련 고시 제정안을 행정예고했으며, 의견수렴을 거쳐 최종 확정한 뒤 2027년부터 재정·세제·규제·조달 등 정부 정책과 사업에 활용할 계획이다.현재 행정예고안에서는 남양주를 포함한 경기도 24개 시·군이 1권역으로 분류됐다.그러나 남양주시는 이러한 분류가 수도권에 위치하면서도 산업·고용 기반이 취약하고 각종 규제로 지역 발전에 제약을 받는 현실을 충분히 반영하지 못했다고 주장하고 있다.남양주시가 제시한 2023년 기준 1인당 지역내총생산(GRDP)은 2,084만 원으로, 경기도 31개 시·군 가운데 30위다.시는 대규모 택지개발로 인구와 주거지역은 확대됐지만 산업용지와 업무시설 등 생산·고용 기반이 충분히 확충되지 못해 경제적 자족성이 낮은 수준에 머물러 있다고 설명했다.여기에 수도권정비계획법에 따른 입지 규제와 개발제한구역, 팔당호 특별대책지역, 상수원보호구역 등 각종 규제가 중첩돼 기업 유치와 토지이용에도 제약이 있다는 입장이다.주택공급에 따른 교통·생활 기반시설 수요와 재정 부담은 늘어나는 반면, 이를 뒷받침할 지역경제 기반을 확충하기는 어렵다는 것이다.이에 시는 행정안전부에 세 가지 제도개선 방안을 제안했다. 우선 지방우대지수 산정기준에 1인당 GRDP 등 경제적 자족성을 보여주는 지표와 산업·고용 기반을 반영하고, 인구 증가에 따른 기반시설 수요 및 재정 부담도 함께 고려해 달라고 요청했다.또한 규제면적과 주민·기업의 경제활동에 미치는 영향을 평가할 수 있도록 별도의 규제부담 지표를 도입할 것을 건의했다.이와 함께 남양주의 산업·고용 기반과 중첩규제에 따른 발전 제약을 종합적으로 고려해 현행 1권역 분류를 3권역으로 변경해 달라고 요구했다.기존 권역 분류와 별도로 중첩규제 지역에 재정지원과 지역발전 사업의 특례를 부여하는 '규제특례권역' 신설도 제안했다.규제의 중첩 정도와 지역경제에 미치는 영향을 기준으로 특례 대상 지역을 지정하자는 취지다.최현덕 남양주시장은 "지역의 발전 여건은 수도권 여부나 인구 증감만으로 판단하기 어렵다"며 "중첩규제가 토지이용과 산업기반 확충에 미치는 영향을 충분히 고려해야 한다"고 말했다.이어 "지역의 경제 여건을 반영한 산정기준 개선과 규제특례권역 신설이 필요하다"며 "남양주가 규제로 인한 제약을 극복하고 자족적인 성장 기반을 확보할 수 있도록 정부에 제도개선을 지속 건의하겠다"고 밝혔다.남양주시는 앞으로 지역 국회의원과 경기북부 지방자치단체 등과 협력해 지방우대지수 산정기준 개선을 요구할 계획이다.한편 이번 권역 분류는 아직 행정예고 단계로, 남양주시의 건의가 최종 고시에 반영될지는 확정되지 않았다.