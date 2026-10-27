같은 판사, 다른 판결... 아리셀 참사 대법원 판결의 모순

큰사진보기 ▲2024년 8월 영장실질심사 마친 후 대기장소 이동하는 박순관 아리셀 대표 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲천대엽 법원행정처장이 지난 2025년 12월 9일 오전 서울 서초구 서울법원종합청사에서 열린 '국민을 위한 사법제도 개편' 공청회에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

"(산안법 위반 여부는) 안전보건규칙의 개별 조항에서 정한 의무의 내용과 해당 산업현장의 특성 등을 토대로 산업안전보건법의 입법목적, 관련 규정이 사업주에게 안전·보건조치를 부과한 구체적인 취지, 사업장의 규모와 해당 사업장에서 이루어지는 작업의 성격 및 이에 내재되어 있거나 합리적으로 예상되는 안전·보건상 위험의 내용, 산업재해의 발생 빈도, 안전·보건조치에 필요한 기술 수준 등을 구체적으로 살펴 규범목적에 부합하도록 객관적으로 판단하여야 한다.



나아가 해당 안전보건규칙과 관련한 일정한 조치가 있었다고 하더라도 해당 산업현장의 구체적 실태에 비추어 예상 가능한 산업재해를 예방할 수 있을 정도의 실질적인 안전조치에 이르지 못할 경우에는 안전보건규칙을 준수하였다고 볼 수 없다. 특히 해당 산업현장에서 동종의 산업재해가 이미 발생하였던 경우에는 사업주가 충분한 보완대책을 강구함으로써 산업재해의 재발 방지를 위해 안전보건규칙에서 정하는 각종 예방 조치를 성실히 이행하였는지 엄격하게 판단하여야 한다."

큰사진보기 ▲화성 아리셀 리튬배터리 공장 화재 참사로 희생된 고 엄정정씨의 어머니 이순희씨, 고 김병철씨의 부인 최현주씨, 고 여북화씨의 사촌 언니 이해옥씨와 아리셀 중대재해참사대책위원회 관계자들이 20일 오전 서초구 대법원에서 중대재해처벌 위반 등 혐의로 기소된 박순관 아리셀 대표의 상고심에서 상고가 기각돼 징역 4년 형이 확정하자, 천대엽 대법관의 판결을 규탄하며 박순관 대표의 엄정한 처벌을 촉구하고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글을 쓴 손익찬 님은 한국노동안전보건연구소 회원이자 아리셀 중대재해 참사 피해자 변호인단입니다.

23명을 숨지게 만든 '화성 아리셀 화재 참사'와 관련해 박순관 아리셀 대표에게 징역 4년형이 확정됐다.대법원 1부(주심 천대엽 대법관)는 지난 20일 중대재해처벌법 위반 등 혐의로 기소된 박 대표에게 징역 4년을 선고한 원심을 그대로 확정했다. 아리셀 화재 참사는 2024년 6월 24일 경기 화성시 서신면에 위치한 리튬 배터리 제조업체 아리셀 공장에서 불이 나, 노동자 23명이 숨지고 9명이 부상을 입은 사건이다. 박 대표는 유해·위험 요인을 점검하지 않고 중대재해 발생 대비 매뉴얼을 구비하지 않는 등 안전보건 확보 의무를 위반한 혐의로 기소되었다.1심 재판부는 박 대표가 중대재해처벌법 처벌 대상인 '경영책임자'에 해당한다고 보고, 혐의를 유죄로 인정해 징역 15년을 선고했다. 산업안전보건법 위반 등 혐의로 함께 기소된 박 대표의 아들 박중언 아리셀 총괄본부장에 대해서도 징역 15년이 선고됐다. 이는 지난 2022년 중대재해처벌법이 시행된 후 내려진 최고 형량이다.항소심 재판부도 지난 4월 박순관 대표를 '경영책임자'라고 판단했으나, 비상구 설치 의무가 없고 비상구 유지 의무를 위반하지 않았다며 이 부분을 무죄로 뒤집고 1심보다 대폭 감형된 징역 4년을 선고했다. 박 총괄본부장도 징역 7년으로 감형 받았다. 이번 대법원 판결은 이를 확정한 것이다.아리셀 참사의 대법원 판결에는 여러 문제가 있지만, 그중에서도 산업안전보건법(아래 산안법)에 관한 기존 대법원 판결 법리를 무시한 부분이 가장 심각해 보인다. 대법원이 전원합의체를 통해 기존 법리를 변경했다면 ''법리를 변경한 것이 왜 잘못되었는지" 변경의 타당성을 두고 비판할 수 있을 것이다. 그러나 이번 판결은 기존 법리를 변경한 것도 아니고, 대법원 스스로 확립한 법리를 따르지 않았다.대법원이 기존 판례와 다른 판단을 내릴 수는 있다. 그러나 이번 판결에서는 기존 판례의 법리를 변경한 것인지, 변경하지 않았다면 어떤 근거로 다른 결론에 이르렀는지에 대한 설명을 하지 않았다. 더욱이 23명이 사망한 중대한 사건을 판단하면서도 기존 판례와 다른 결론에 이른 이유를 충분히 설명하지 않았다는 점에서 이번 판결은 비판을 피하기 어려워 보인다.그렇다면 이번 판결과 배치되는 '기존 판례' 법리는 무엇일까. 2017년 5월 1일 노동절, 삼성중공업 거제조선소에서는 함께 작업하던 크레인 2대의 팔이 충돌하면서 크레인 구조물이 무너져 노동자 6명이 숨지고 25명이 다치는 사고가 발생했다.이 사건의 2심(원심) 재판부는 "산안법 하위 규정인 안전보건규칙에 '중량물'이나 '중량물 취급작업'에 대한 정의가 없고, 크레인 간 충돌로 크레인 자체가 전도되거나 낙하하는 위험까지 작업계획서에 포함해야 한다는 명시적 규정도 없다"는 점을 근거로 산안법 위반죄를 인정하지 않았다. 또한 "크레인 작업 시 일정한 신호방법을 정하도록 규정하고 있을 뿐, 크레인 중첩작업에 관한 별도의 신호방법을 정해야 한다는 규정은 없다"고 판단했다.그러나 대법원의 결론은 달랐다(대법원 2021. 9. 30. 선고 2020도3996 판결). 대법원은 산안법상 안전·보건조치의무 위반 여부를 판단하는 경우에는 다음 요소들을 구체적으로 살펴서 판단해야 한다고 보았다.즉, 대법원은 다음과 같은 법리를 세운 것이다.'안전보건규칙과 관련한 일정한 조치를 형식적으로 취하였더라도 그것이 해당 산업현장의 구체적인 실태에 비추어 예상 가능한 산업재해를 예방할 수 있을 정도의 실질적인 조치에 이르렀는지를 판단해야 한다.'이러한 법리에 따라 대법원은 세 가지 의무 위반을 인정했다.첫째, 중량물 취급 작업계획서에는 단순히 개별 크레인의 작업방법만이 아니라 여러 크레인의 중첩작업에 따른 충돌 위험을 방지할 구체적인 조치도 포함되어야 한다고 판단했다.둘째, 양중기(크레인) 작업에서 정하여야 하는 '일정한 신호방법'에는 크레인별 신호수의 배치만이 아니라 통합신호수를 두거나, 상대방 크레인의 안전조치 이행을 확인한 후 다음 작업단계로 이동하도록 하는 등 크레인 중첩작업의 충돌을 방지하는 방법도 포함될 수 있다고 보았다.셋째, 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있는 경우 출입금지구역을 설정해야 한다는 규정은 법령에 반경이나 범위가 수치로 정해져 있지 않더라도 구체적인 의무의 근거가 될 수 있다고 판단했다. 출입금지구역의 범위는 개별 사업장의 규모, 작업내용, 사용되는 물체의 제원과 낙하위험 등을 고려하여 사업장별로 정해야 하는 사항이라는 것이다.이토록 대법원 판결 법리가 확고했기 때문에 필자를 비롯한 피해자 대리인단은 아리셀 항소심 판결은 반드시 뒤집힐 것이라고 예상했다. 더욱이 삼성중공업 크레인 사고 판결과 이번 아리셀 참사 판결의 주심이 모두 천대엽 대법관이라는 점에서, 대법원이 기존 판례의 법리를 외면하지는 않을 것이라고 생각했다.천대엽 대법관이 주심을 맡았던 삼성중공업 사건의 판례 법리를 아리셀 참사에 적용해 보자. 아리셀 참사는 리튬일차전지가 쌓여 있던 곳에서 화재·폭발이 발생해 노동자 23명이 사망한 사건이다. 화재가 발생한 작업장에는 대피 경로에 전지 더미가 놓여 있었고, 노동자들은 제 때 대피하지 못했다. 피고인들은 리튬일차전지의 화재·폭발 위험을 예견할 수 없었다고 주장했다.그러나 1심과 항소심 재판부는 전지의 특성과 제조 공정 등을 고려하면 화재 발생을 예견할 수 있었고, 참사 이틀 전에도 전지 폭발 사고가 발생했다는 점에서 그 위험을 충분히 인식할 수 있었다고 판단했다.1심과 항소심 재판부는 피고인들이 열감지기를 설치해 화재 위험을 파악하고, 노동자들에게 화재 위험과 대피 방법을 교육하는 등 필요한 안전조치를 취했어야 한다고 보았다. 피고인들이 이러한 조치를 이행하지 않아 인명 피해가 발생했다고 판단해 업무상과실치사상죄의 책임을 인정한 것이다.참고로 위와 같은 주의의무는 안전보건규칙에서 구체적으로 명시된 의무라기 보다는, 사고의 예견 가능성과 결과 회피 가능성(합리적인 사람이라면 위험을 예견할 수 있었고 그렇다면 일정한 조치를 취했다면 결과를 회피할 수 있었다) 법리에 기초한 것이다. 법원은 이를 근거로 피고인들의 업무상과실치사상죄를 유죄로 판단했다.그러나 1심과 항소심은 안전보건규칙에서 그 내용을 정하고 있는 비상구 설치 의무와 비상통로 유지 의무에 대해 서로 다른 판단을 내렸다. 이 중에서 비상통로 유지 의무 부분만 살펴보자.안전보건규칙 제18조는 "사업주는 비상구·비상통로 또는 비상용 기구를 쉽게 이용할 수 있도록 유지하여야 한다"라고 규정하고 있다. "비상통로"란 '비상시에 이용하는 통로'라고 해석하는 것이 타당하고, 검찰은 아리셀 공장에 리튬일차전지가 놓여 있었던 위치를 보았을 때 노동자들이 비상통로를 쉽게 이용할 수 없었다고 보고 피고인들을 기소했다. 1심 재판부 또한 비상통로 유지 의무를 위반했다고 보고 이 부분을 유죄 판단했다.그러나 항소심의 판단은 달랐다. 안전보건규칙에서 "비상통로의 개념을 정하고 있지 않고 설치 기준을 구체적으로 정하지 않았으므로 피고인들에게 비상통로 유지 의무 위반의 책임을 물을 수 없다"고 판단한 것이다. 설령 비상통로 유지 의무가 인정된다고 하더라도, 아리셀 공장의 복도는 너비가 충분하고 통행경로 상에 장애물이 놓여 있지 않아 비상통로의 역할을 할 수 없을 정도로 가로막혀 있다고 볼 수 없다고 판단했다.앞서 살펴본 삼성중공업 사건의 대법원 판례 법리를 적용했다면 다른 결론에 이르렀어야 한다. 화재 폭발 위험이 충분히 예견되는 리튬일차전지가 대피 경로에 쌓여 있었다는 점을 고려해 비상통로 유지 의무 위반 여부를 판단했어야 한다.항소심 판결문에는 삼성중공업 사건의 대법원 판례나 법리, 번호가 전혀 인용되어 있지 않다. 기존 대법원 판례가 제시한 판단 기준을 적용하지 않은 이유도 설명하지 않았다. 이 때문에 대법원에서는 이러한 문제를 바로 잡아주리라고 기대했다. 특히 삼성중공업 사건과 아리셀 사건의 주심이 모두 천대엽 대법관이라는 점에서 더욱 그랬다.그러나 대법원은 항소심 판결을 그대로 확정했다. 기존 판례의 법리를 적용할 수 없다고 판단했다면, 두 사건의 사실관계나 법적 쟁점이 어떻게 다른지 설명했어야 한다. 적어도 기존 판례의 법리에 비추어 항소심 판단이 타당한 이유를 제시할 필요가 있었다. 그럼에도 대법원 판결문에서는 이러한 설명을 찾아볼 수 없다. 기존 판례와 다른 결론을 내리면서도 그 이유를 밝히지 않은 것이다.마지막으로, 이러한 판결을 내린 법관들의 이름을 불러본다.아리셀 참사 항소심 수원고등법원 제1형사부 재판장 신현일, 주심 강명중.아리셀 참사 상고심 대법원 제1부 재판장 신숙희, 주심 천대엽.