용인반도체고, 내달 3일 신입생 모집

큰사진보기 ▲용인시는 용인반도체고가 오는 11월 3일부터 5일까지 2027학년도 신입생 입학전형 원서를 접수한다고 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

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경기 용인특례시가 반도체 산업 현장에서 필요한 전문인력 양성을 위해 내년 개교하는 용인반도체고등학교의 신입생 모집에 나선다. 지역 반도체 기업들과 졸업생 채용 약정을 체결하고 대학·기업과 연계한 교육과정도 확대하고 있다.용인시는 용인반도체고가 오는 11월 3일부터 5일까지 2027학년도 신입생 입학전형 원서를 접수한다고 밝혔다.용인반도체고는 처인구 남사읍 남곡분교장 폐교 부지 1만7,634㎡에 조성되며, 2027년 3월 특성화고로 개교할 예정이다.이후 2028년 3월부터 마이스터고로 전환해 '용인 반도체마이스터고'(가칭)로 운영된다. 교육부는 지난 6월 용인반도체고를 포함한 전국 6개 학교를 마이스터고로 지정했다.학교에는 반도체제조과와 반도체장비과 등 2개 학과가 설치되며, 전체 학급 규모는 24학급이다. 학급당 정원은 16명으로 계획됐다.마이스터고 전환 이후에는 반도체 8대 공정 전반과 실무를 교육하는 반도체제조공정과, 장비 유지보수와 자동화 제어, 설비 운영 등을 교육하는 반도체장비과를 운영할 예정이다.용인시는 학교 졸업생들이 지역 반도체 산업 현장에 진출할 수 있도록 기업과의 협력체계도 구축하고 있다.현재까지 삼성전자와 SK하이닉스, 서플러스글로벌 등 반도체 관련 기업과 교육과정 개발, 교사 직무교육, 학생 실습 지원 등을 위한 협력을 추진해 왔다.특히 시는 반도체 관련 기업 52곳과 협약을 맺고 졸업생 109명에 대한 채용 약정을 확보했다고 밝혔다.시는 첫 졸업생이 배출되는 2030년부터 지역 반도체 생산시설의 설비 운영과 유지보수 등에 필요한 실무인력 공급이 이뤄질 것으로 전망하고 있다.다만 채용 약정은 향후 졸업생 채용을 위한 기업과의 사전 협력으로, 실제 채용 인원은 졸업 시점의 기업 수요와 채용 절차 등에 따라 달라질 수 있다.용인시는 고교 단계의 기술인력 양성뿐 아니라 반도체 기업 재직자와 경영진, 예비 취업자 등을 대상으로 한 교육도 운영하고 있다.2024년부터 울산과학기술원(UNIST)과 공동 운영하는 '반도체 최고위과정(SLP)'은 기업 최고경영자와 임원 등을 대상으로 반도체 산업과 기술 동향을 교육하는 프로그램이다.시청 내 반도체 교육·산학 허브에서 진행되는 이 과정에는 UNIST 교수진과 반도체 업계 전·현직 임원 등이 강사로 참여한다.2024년 5월 첫 개강 이후 올해 상반기까지 5개 기수에서 55명이 수료했으며, 현재 6기 교육생 8명이 오는 12월 16일까지 교육을 받고 있다.반도체 소재·부품·장비 기업 신입사원을 대상으로 한 통합교육도 운영 중이다. 지난해에는 19명이 참여했으며, 올해는 지난 19일부터 20일까지 25명이 반도체 공정과 산업 전망 등을 교육받고 명지대학교의 교육·연구용 반도체 시설을 견학했다.시민 대상 반도체 일반교육도 지난해부터 실시하고 있다. 지난해에는 8차례 교육에 시민과 공직자 157명이 참여했으며, 올해 11월에는 기흥·죽전·남사도서관에서 교육을 진행할 예정이다.지역 대학과의 협력도 이어지고 있다. 시는 명지대학교 반도체특성화대학 사업을 지원하고 있으며, 지난해부터는 지역 반도체 기업 재직자를 대상으로 한 계약학과의 등록금 60%를 지원하고 있다.해당 계약학과는 기업 재직자가 3학년으로 편입해 2년간 학사학위를 취득하는 재교육 과정으로, 현재 6개 기업 소속 재직자 8명이 참여하고 있다.이와 함께 강남대와 경희대, 단국대, 명지대, 용인예술과학대, 한국외대 등 지역 6개 대학과 반도체 인재 양성 관학협의체를 구성해 교육자원 공유와 기업 연계 교육 등을 논의하고 있다.반도체 기업의 기술개발을 지원할 실증시설 구축도 추진 중이다. 시는 정부와 경기도, SK하이닉스 등과 함께 용인반도체클러스터 일반산업단지에 첨단반도체 테스트베드인 '트리니티팹'을 조성하고 있다.2027년 7월부터 운영하는 것을 목표로 하는 트리니티팹은 자체 시험시설을 갖추기 어려운 국내 반도체 소재·부품·장비 기업이 신기술과 시제품을 실제 반도체 생산환경과 유사한 조건에서 평가할 수 있도록 지원하는 시설이다. 시는 이를 통해 기업의 기술 검증과 상용화 준비를 지원한다는 계획이다.이상일 용인시장은 "1983년 대한민국에서 최초로 반도체가 생산된 용인이 세계 반도체 산업의 중심지로 성장하고 있는 만큼 반도체 관련 인재를 양성하고 육성하는 일 또한 중요하다"며 "용인반도체고교 설립과 개교는 용인에서 반도체 인재 양성이 본격적으로 시작됨을 의미한다"고 말했다.