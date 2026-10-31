신채호 사망 추도문

명호(鳴呼) 단재를 곡함



세(歲) 병자년 2월 24일 오후 고 단재 신채호 유골이 경성역에 도착하였다.



향일 필자 속사(俗事)로 향리에 왕반(往返)하는 도중, 홀연 단재 위독의 비보가 보도되었고, 그 가족 및 친우가 창황 부향(赴向) 하는 지음 나는 전연 무관한 듯 형편이었었다. 유감의 극이다. 이 날 정오가 지나 수시 여에 홀홀 전보를 듣고 급체 역두에 달려가니 북차(北車)가 마치 쾌착하여 출영한 지구(知舊) 다수 위요한 중에 미망인은 유골을 받들어 내려섰다.



지구는 모두 처창 태식(太息) 희허 유제(流濟)하고 미망인은 드디어 실성 호곡한다.



소심하여 카메라를 향하는 것은 각사의 기자들이요, 제배(儕輩)를 몌별하고 새로 남행의 차에 오르는 것은 연경(燕京) 동거하던 그의 구우들이다.



고인은 충북 청주의 사(士)이니, 이제 그 유택을 고산의 벌에 경영코자 함이다.



살아서 산해를 등졌고 죽어서 고원에 되돌아오니 인세(人世)의 비극이다.



개인으로서의 단재는 고사(高士)요 석학이라고 일찍 유(儒)를 업하여 태학박사가 되었고, 후에 동방풍운이 격동함에 임하여 연대(椽大)의 필을 한성보계(漢城報界)에 잡았으니, 그의 쟁영(崢嶸)의 기(氣)와 고매한 견(見)과 해박한 학(學)과 서리(犀利)한 안(眼)이 다만 격월웅경한 논필만에 그치지 않아 추연(推演), 변난(辯難)·개척·창작의 공(工)이 실로 진역 문예부흥의 영상(英爽)한 선구로 된 것이다. 이는 논의의 여지가 없다.



동아의 시정 변국이 바야흐로 다난할 때, 표연히 북한(北寒)을 건너 혹 해항(海港)에서 보관(報舘)을 일으키고, 요야(遼野)·흑수(黑水) 진인흥체(震人興替)의 고지(古址)를 발보하여 연도오회(燕都吳會) 종횡하는 풍운의 길에 올라 갖추 그 신산을 맛보았으니, 그가 고인(古人)의 유음인 산궁수진(山窮水盡) 가곡역난(歌哭亦難)을 질탄한 것은 그 적의 일이다.



필자 고인을 알기는 융희시대의 일이다. 그는 11년의 전배이요. 또 사회의 선달(先達)이라 심교가 없었고, 다음 호상객사에서 만났으나 참상연홍(參商燕鴻) 오래 서로 친할 겨를이 없었다.



후에 경성에서 모회(某會)를 창설함에 미쳐, 나 - 척서(尺書)로써 그 발두인 됨을 권한데, 그는 반신(返信)으로써 이를 사(辭)하되 그 절절한 논지가 모두 긍계에 맞았으니, 이는 단재의 진면목을 보임에 족한 자이다.



몇 해를 지나 신영우군이 조선일보사를 인하여 만주에 사(使) 할 때, 그를 형문(荊門)에 찾아 근절(近節)을 묻고, 그의 구고 '조선사'가 지상에 연재되는 사유를 말하게 한데, 그는 "미정고(未定稿)이라 수정 보철(補綴)을 요할 바 있으니 학계에 향하여 미안하노라."고 술회하고, <정인홍전>과 <대가야고>의 복고가 있어 한 번 발표할 의도임을 명언(明言)하였던 바이다.



이후 나는 부누(負累)의 몸이 오히려 녹록(碌碌) 문필만 일삼고, 단재는 음신(音信) 구저(久阻)한 끝에 드디어 영원한 나그네로 마쳤는가?



나- 비(悲) 하지 아니할 수 없다. 그 사상과 정치적 경향은 이에서 건드리려 아니하나, 그러나 다만 그는 학계의 지보(至寶)이라, 이 지보로서 불행 옥사하되 일찍 위하여 구명의 계(計)를 못하였으니, 나는 사회에 면식(眠食)하는 1인으로써 감히 회한하는 체월을 갖는다.



이에 무사(蕪辭)로써 애오라지 지구(知舊)의 정을 부치고 겸하여 고인의 사서(史書)를 위하여 일언으로 변하여 둔다.



명호, 노연(魯連)에 혼을 불러 그 동해에 듣던 심회를 물었으면 하노라.





덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

오랫동안 사숙하고 사통(史通)을 따르고자 했던 신채호가 1936년 2월 21일 뤼순감옥에서 8년의 옥고를 지내던 중 돌연 뇌일혈로 쓰러져 의식을 잃고 사망했다. <조선일보>(1936.2.29)에 '명호(鳴呼) 단재를 곡함'이란 추도문을 기고했다. 여기서는 풀어 쓴 내용을 소개한다.