경기동부권 시·군의장협의회장에 박상영 광주시의회 의장 선출

큰사진보기 ▲경기동부권 시·군의장협의회 신임 회장에 박상영 광주시의회 의장이, 부회장에는 지민희 양평군의회 의장이 각각 선출됐다. ⓒ 남양주시의회 관련사진보기

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경기동부권 시·군의장협의회 신임 회장에 박상영 광주시의회 의장이, 부회장에는 지민희 양평군의회 의장이 각각 선출됐다.남양주시의회는 26일 의회 소회의실에서 경기동부권 시·군의장협의회 제139차 정례회의를 개최하고 제10대 전반기 협의회 임원진을 선출했다고 밝혔다.이날 회의에는 김진희 남양주시의회 의장을 비롯해 성남시의회, 하남시의회, 여주시의회, 광주시의회, 양평군의회 의장 등이 참석했다.남양주시의회에서는 김동훈 부의장과 원주영 운영위원장, 임영신 문화복지위원장, 이영환 도시교통위원장도 자리를 함께했다. 최현덕 남양주시장은 개회식에 참석해 협의회 의장들에게 환영 인사를 전했다.정례회의에서는 제138차 정례회의 결과 보고에 이어 제10대 전반기 협의회 회장 및 부회장 선출, 차기 정례회의 개최지 결정 등 3건의 안건이 처리됐다.임원진 선출 결과 박상영 광주시의회 의장이 회장으로, 지민희 양평군의회 의장이 부회장으로 선출됐다.이날 회의에서는 경기동부권이 공통으로 겪고 있는 각종 중첩규제와 지역 발전 제약 문제도 언급됐다.김진희 남양주시의회 의장은 개회사에서 "남양주시의회의 첫 출발이 다소 늦어져 경기동부권 시·군의장협의회의 구성이 지연된 점에 대해 송구하다"며 "오늘 새로 선출되실 협의회장님 및 부회장님, 여러 의장님과 함께 2년간 열심히 활동하겠다"고 말했다.이어 "우리 경기동부권은 수도권이자 상수원을 보호한다는 이유로 오랜 세월 각종 중첩규제와 지역 발전의 제약을 감내해 왔다"며 "환경 보전과 지역 발전이 조화를 이루고, 공익을 위한 책임과 주민의 정당한 권리가 균형을 이룰 수 있도록 합리적인 제도 개선이 필요하다"고 강조했다.김 의장은 지역 공동 현안 해결을 위한 시·군의회 간 협력도 당부했다. 그는 "지역의 공동 현안 해결과 실질적인 변화를 위해서는 시·군의 경계를 넘어 공동의 목소리를 내야 한다"며 "경기동부권 시·군의장협의회가 지역의 어려움을 함께 해결하고 시민의 더 나은 미래를 만들어 가는 소통과 협력의 장이 되길 기대한다"고 밝혔다.한편 협의회는 제140차 정례회의를 광주시의회에서 개최하기로 결정했다.