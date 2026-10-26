김성환 "산업용 전기료 인하, 석탄 최소출력 하향 검토"

큰사진보기 ▲김성환 기후에너지환경부 장관이 26일 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회 국정감사에서 위원 질의에 답하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김성환 기후에너지환경부 장관이 산업용 전기요금의 부분 인하를 추진하겠다고 밝혔다. 또 현재 60% 수준인 석탄화력발전의 최소출력 기준을 낮추는 방안을 검토하고, 인공지능(AI) 데이터센터의 전력수요는 기업들의 실제 사업 추진 가능성을 따져 현실화하겠다는 구상을 내놨다.26일 열린 국회 기후에너지환경노동위원회 종합국정감사에서 김 장관은 박지혜 더불어민주당 의원의 질의에 산업용 전기요금 인하와 관련한 질의에 "가급적이면 국가균형발전 요소까지를 고려해서 산업용 전기요금을 부분적으로 인하하려고 하고 있다"고 말했다.김 장관은 인하 배경으로 "전기요금 인상 요인이 러시아·우크라이나 전쟁 과정에서 생겼었는데 일반요금과 주택용 요금 등에 균분해서 반영을 해야 됐다"면서 "하지만 윤석열 정부 마지막에 산업용 요금에만 10% 이상을 인상시키며 중국과 일대일 경쟁에서 대한민국의 산업계의 전기요금 부담이 굉장히 높아진 게 사실"이라고 지적했다.이어 "산업용 전기요금이 180원인데 중국이 120~140원대 요금을 쓰고 있어 산업용 전기요금의 경쟁력을 높여 줄 필요가 있던 차"라며 "특히 석유화학단지나 철강은 현재 전기요금이 매우 부담스러울 정도"라고 설명했다.정부는 전국을 11개 지역으로 나눠 전력 수급 여건과 송전비용, 지역균형발전 요소 등을 반영하는 산업용 지역별 차등요금제 도입을 추진하고 있다. 설계안에 따르면 남부권은 kWh(킬로와트시)당 최대 18원, 중부권은 최대 15원, 수도권 북부는 최대 10원 인하하는 방안이 담겼다. 전력수요가 집중된 수도권 남부는 사실상 현행 수준을 유지한다.요금 인하가 전력소비를 늘릴 수 있다는 지적에 김 장관은 "불필요한 전기 수요를 추가로 늘릴 정도는 아니다"라고 답했다.석탄화력발전의 최소출력 기준을 낮추는 방안도 검토하기로 했다. 박 의원은 우리나라 석탄발전의 최소출력 기준이 60% 내외인 반면 일본은 신규 화력발전 기준을 30%, 중국은 25%로 낮췄다고 지적했다. 이에 김 장관은 "중동전쟁의 여파가 마무리되면 말한 대로 석탄의 최소출력 기준을 하향하는 문제를 살펴보겠다"고 밝혔다.그는 중동전쟁으로 액화천연가스(LNG) 수요가 늘어날 가능성에 대비해 올해 원전과 석탄발전을 추가로 가동했다고 설명했다. 이어 "물론 재생에너지를 최대한 늘리는 것을 원칙으로 했지만 올해만큼은 특수하게 가스 수요를 최대한 억제하기 위해 원전과 석탄발전을 추가로 돌리면서 이 부분에 대한 검토가 조금 부족했을 수 있다"고 말했다.인공지능(AI) 데이터센터(AIDC) 전력수요는 기업들의 실제 사업계획을 따져 제12차 전력수급기본계획(전기본)에 반영하겠다고 밝혔다.이종배 국민의힘 의원이 전력수요 전망치 축소 논란을 제기하자, 김 장관은 "처음 3대 메가 프로젝트를 발표할 때 기업들의 수요를 최대한 반영하려고 했지만 막상 진행하다 보니 아직까지 수요가 구체적으로 확정된 게 생각보다 많지 않다"며 "막연한 수요를 12차 전기본에 모두 넣기는 어렵다"고 선을 그었다.앞서 제12차 전기본 수요전망소위는 2040년 AI 데이터센터 최대 전력수요를 11.9GW(기가와트)로 전망했다. 이는 지난 4월 전망치인 4.0GW보다 7.9GW 늘어난 규모다. 기업들의 사업계획이 충분히 구체화하지 않은 상황에서 수요를 과하게 어림잡아 계산했다는 지적이 제기됐다.김 장관은 "막연한 수요를 12차 전기본에 모두 넣기는 어렵다"며 "기업들의 계획과 현실적인 수요를 감안해 AI 데이터센터 전력수요를 반영하겠다"고 말했다. AI 데이터센터 전용 전기요금제를 신설하고 전력망 접속·운영 기술기준인 그리드코드(Grid Code)도 마련하겠다고 제안했다.그는 "AI 데이터센터에 대한 그리드코드를 만드는 것은 전 세계적으로 해야 할 숙제"라며 "AI 데이터센터가 전력을 많이 소비하는 데다 운영 과정에서도 다양한 요소가 있어 이를 계약 과정에서 적절하게 반영하는 것이 세계적인 추세"라고 설명했다. 덧붙여 "AI 데이터센터 전용 요금제를 신설하겠다고 한 만큼 적절한 그리드코드를 만드는 것은 장기적으로 AI 산업을 활성화하는 데도 꼭 필요한 일"이라고 강조했다.이어 "AI 혁명으로 전력수요가 대폭 늘어나고 있지만 이를 다시 석탄발전으로 충당할 수는 없다"며 "재생에너지와 원전을 적절히 조합해 늘어나는 전력수요를 감당해야 한다"고 입장을 분명히 했다.이날 국감에서는 신규 원전 건설을 위한 공론화 절차와 기존 원전의 계속운전 심사 지연 문제도 논란이 됐다. 이종배 의원은 신규 원전 건설에 대한 국민 찬성 여론이 80%를 넘는다며 공론화가 제12차 전기본 수립을 지연시키고 있다고 비판했다.김 장관은 "12차 전기본은 이재명정부가 판단하고 결정해야 될 상황이라 시간이 조금 더 걸리더라도 국민의 여론은 있지만 국민의 의견을 좀 더 디테일하게 살펴볼 필요가 있어서 공론화 과정을 거쳐서 하게 됐다"며 "그렇게(공론화) 하더라도 기간이 더 늦춰지지 않고 있다는 것은 양해해 달라"고 답했다.원전 계속운전 심사가 길어져 전력수급에 부담을 줄 수 있다는 지적도 나왔다. 박수민 국민의힘 의원에 따르면 계속운전 심사를 받는 원전 9기 가운데 4기가 가동을 멈췄고, 일부 원전은 심사에 48개월과 44개월이 걸렸다.이에 김 장관은 "(원전) 계속 허가의 문제는 원안위 소관이고, 그 법적 절차에 따라서 최대한 빨리 될 수 있도록 관련국에서 노력하고 있는 걸로 알고 있다"고 답했다. 다만 원자력안전위원회와 한국전력·한국수력원자력의 소관 부처가 나뉘어 있어 관계기관 간 긴밀한 협의에 어려움이 있다는 점도 인정했다.