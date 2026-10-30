조선어학회사건으로 투옥

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조선어학회 사건과 관련되어 1942년 12월 20일 민세는 함경도 홍원경찰서에 수감되었다. 영하 20도 이하의 혹한 속의 감방 시멘트바닥 위에서 기거하다가 위장의 냉상으로 3개월 후 석방돼 나올 때는 옛날 모습은 찾을 길 없이 비참하게 되어 있었다. 그는 추운 겨울밤 발에 중세기의 유물인 기둥나무만한 족쇄를 걸어 소변 한 번 보는 데도 간수에게 열쇠를 따 달라고 통사정하지 않으면 안 되었다.



그에게는 이것이 마지막 징역살이로 생각되었다. 병을 얻어 아주 죽어버리든지 아니면 기회를 틈타 국외로 망명할 궁리도 해보았다.



혹한 속의 홍원경찰서 생활을 보내고 다음 해 1942년 3월 불기소로 석방되었으나 기다리고 있었다는 듯이 그는 총독부당국의 끊임없는 위협을 받았다. 시국강연을 하라고 날짜와 장소까지 지정해놓고 독촉이 성화같았다. (주석 1)

덧붙이는 글 |



[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

일제는 우리말과 글을 말살하고자 수단방법을 가리지 않았다. 국학운동의 일환으로 은밀히 활동 중인 조선어학회를 덮쳤다. 민세는 조선어학회가 주관한 국어사전 편찬사업에 수정위원회의 일원으로 참여하고 있었다.1942년 12월 안재홍은 일경에 체포되어 함경남도 홍원경찰서에 수감되었다. 아홉 번째 구속이었다.조선어학회의 활동을 주시해오던 총독부는 1937년에는 수양동우회 회원, 1938년에는 흥업구락부 회원을 검거하는 한편, 1941년에는 조선사상범 예방구금령을 공포하여 언제든지 독립운동가와 민족사상가를 검거할 수 있는 '덫'을 만들어 놓고 기다리고 있었다.이런 상황에서도 조선어학회 회원들은 조선어사전을 편찬하는 일을 멈추지 않았다. 1942년 4월 원고의 일부를 대동출판사에 넘겨 인쇄를 하던 중 함흥에서 한 여학생이 기차 안에서 친구들과 조선말로 대화하다가 경찰에 발각되어 취조를 받게 된 사건이 벌어졌다.총독부 경찰은 이 사건을 빌미로 서울에서 사전편찬을 하고 있던 정태진을 연행하여 심한 고문 끝에 조선어학회가 민족주의 단체로서 독립운동을 목적으로 한다는 억지자백을 받아냈다.조선어학회 사건은 이렇게 발단되어 10월 1일 최현배·이중화·장지영 등 11명이 검거된 것을 필두로 1943년 4월 1일까지 모두 33명이 검거되어 야만적인 수사와 고문을 당하였다.일제는 33명 외에도 증인·기타 연루자 48명까지 검거하여 혹독한 고문을 가하고, 조선어학회 회원과 사전편찬에 협력한 인사 모두를 치안유지법의 내란죄를 걸어 기소하였다. 함흥재판소는 이들에게 "고유언어는 민족의식을 양성하는 것이므로 조선어학회의 사전편찬은 조선민족 정신을 유지하는 민족운동의 형태다"라는 예심종결의 결정문에 따라 내란죄를 적용하고, 조사과정에서 가혹한 고문으로 이윤재와 한징은 옥중에서 사망하였다.함흥재판소는 전후 9회에 걸쳐 계속된 재판에서 사전편찬의 책임자격이었던 이극로 징역 6년, 최현배 징역 4년, 이희승 징역 2년 6개월, 정인승·정태진 징역 2년, 김법린·이중화·이우식·김양수·김도연·이인 징역 2년 집행유예, 안재홍은 불기소, 권덕규·안호상은 기소 중지하고, 24명에게 내란죄를 적용하여 유죄를 선고했다. 최현배·이극로·이희승·정인승 4명은 예심판결에 불복하여 상고하였으나 해방 하루 전인 1945년 8월 14일자로 기각되고, 마침내 조국광복과 함께 8월 17일 풀려나왔다.구속된 민족지사들은 모두 혹독한 고문을 당했다. 일제는 이들을 조선 최악의 민족주의자들로 규정하면서 가혹하게 다뤘다. 그리고 전향을 강요했지만 끝내 거부하였다.일제는 내세우기는 내선일체, 동조동근 따위를 선전하면서 조선어를 말살하고 이를 연구하고 보급하는 인사(단체)들에 대해서는 다른 어떤 항일단체보다 가혹하게 다뤘다. 일제가 1912년 데라우찌 총독 암살음모사건을 날조하여 신민회 회원 등 600여 명을 구속하고 이들 중 105인을 기소하면서 혹독하게 고문·치사한 이래 최대 규모의 사건이었다.조선어학회 사건으로 구속되었던 이희승은 일제 검·경의 조사와 형정의 잔학상에 대해, "고문을 당해가며 자백서 쓰기를 강요받았다. 쓰고는 맞고, 맞고는 또 쓰고, 쓰고는 맞고, 맞고는 또 쓰고, 쓰고는 비행기를 타고, 타고는 또 쓰고, 쓰고는 물을 먹고, 먹고는 또 쓰고, 이런 일들을 4개월간 반복하는 것이 피의자들의 일과였다"라고 밝힌 바 있다.조선어학회 사건을 담당하면서 심한 문초와 잔혹한 고문을 가한 '인간 백정'들은 홍원경찰서와 함경남도 경찰부 측이었다. 그러나 당시 일제 경찰은 전국 어느 곳에서나 조선인 민족주의자들에게 비슷한 형태의 고문과 잔학행위를 일삼았다.주석1> 강영철, 앞의 책.