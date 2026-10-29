'조선학운동'의 선구 역할

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조선학의 외침이 가끔 높은 것은 요즈음 우리 사회의 한 경향이다... 조선학이란 무엇이냐? 조선 혼이나 조선정신을 취급하는 학이냐?... 그런고로 조선학의 문제는 세분하여 일개 국민집단과 교호(交互)되는 빈번다각한 접촉면에서 더욱 학구적 갈망을 지어내는 것이오, 전적으로는 전 세계 전 국제에 광범하고 거대하게 교통되고 간여되는 주포(周包)된 내륜(內輪)에서 또 일종의 자동적 혹 본능적으로 충동염원(衝動念願)으로 되며 더욱 그 냉정한 현실 적응의 선결의 계획으로 되는 것이다. (주석 1)

안재홍이 조선학운동을 주도한 진정한 속내는, 단순한 출판 작업을 넘어서, 실학자들이 우리의 고대사를 이해한 바를 창작·도입해 학문의 정신을 계승하겠다는 의지가 있었다. 그는 순수학문을 넘어서 민족해방운동의 이념을 새롭게 정립하려는 시대의식과 사명감에 조선학운동을 추진했다. (주석 2)

식민지 시기에 민족사의 저술은 단순한 학술 연구 이상으로 독립운동가의 지행합일의 실천적 지표였다. 일제하의 한국사학사가 학술사 뿐만 아니라 운동사의 차원에서 논급되어야 하는 이유가 여기에 있는 것이다. (주석 3)





그가 51살이 되던 1941년 발 마침내 태평양전쟁이 발발, 온 조선천지에는 '대일보제국만세' 소식만이 요란히 들려왔다. 이런 암담한 상황에서 민세는 고향 두릉리에 칩거, <조선통사>의 저술에 몰두했다. 그러나 전시하의 일제는 시골에 칩거하고 있는 민세를 언제까지나 그대로 방치해 두지는 않았다. (주석 4)

덧붙이는 글 | [김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

일제의 탄압과 민족말살책이 가중되자 우국지사들이 각 분야에서 저항에 나섰다. 국학운동(國學運動)도 그 일환이다. 초기에 '조선학'이라 불린 이 운동의 발안자는 안재홍이다.1930년대 초반까지 정립된 개념이 없이 사용되던 '조선학'이 본격적으로 세인의 관심을 끌며 '학(學)'으로서의 개념 논쟁이 시작된 것은 1934년이었다. 즉 1934년 다산 정약용 서거 99주기 기념강연회에서 안재홍이 정인보와 함께 조선학운동을 제창한 것이다.안재홍은 조선학에 대해 다음과 같은 견해를 피력하였다.국학운동은 여러 갈래도 진행되었다. 국어학의 경우, 조선어연구회·조선어문학회·조선어학연구회·진단학회·조선어학회, 국사학의 경우, 대종교의 민족사학, 박은식·신채호·장도빈·이상룡·김정규·안확·유인식·계봉우·문일평·황의돈의 민족주의사학 등이 연구 정립되고 이와 관련 전문서적이 저술되었다.<조선상고사감>을 탈고한 안재홍은 <조선통사>의 집필을 시작했다. 감시당하는 처지라 사료수집이 어려웠으나 포기하지 않았다. 단군 조선으로부터 삼한시대의 문화와 풍속을 다루는 우리 고대사이다. 그는 상고사회를 모계사회로 규정했다.민세는 이 당시의 심경을 "만주사변이 터진 후 나는 거듭되는 투옥으로 이제 정치로서 투쟁함은 거의 절망에 가까운 일임을 깨닫고 국사를 편찬하여 민족정기를 불후에 남겨놓는 것이 나의 지고의 사명임을 마음먹었다."고 술회했다.독립운동은 다양한 이념과 방법으로 전개되었다. 일제가 조작날조한 식민사학을 극복하고 민족사를 수호하며 연구하는 것은 독립운동의 중요한 부분이었다. 실학시대에 맹아하여 한말에 태동한 자존적 역사인식은 일제의 식민사학에 오염되어 가기도 하였으나, 점차 아카데미즘으로서 정비되고 독립운동의 정신적 기축으로서 작용하였다. 따라서 식민지 시기 민족사의 연구는 독립운동 그 자체라 할 수 있다.주석1> 안재홍, '조선학의 문제', <신조선> 7, 1934.2> 김인식, 앞의 책.3> 박걸순, <식민지시기의 역사학과 역사인식>, 경인문화사, 2014.4> 송건호, 앞의 책.