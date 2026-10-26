부추의 일생 알면 '늙크크' 함부로 못 쓸걸요?

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큰사진보기 ▲작은 텃밭에 핀 부추꽃지난 9월 초, 우리 집 마당 한 편 텃밭에 하얗게 부추꽃이 피었습니다. 부전나비가 한참을 머물다 갔습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

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부추꽃



초록의 끄트머리

가녀린 슬픔

언뜻 소금같이 희고

언뜻 별처럼 환하게



흔들리며 피어나는

너는,

어쩌자고 이리 고울까

취한 듯 꿈꾸는 듯

나비는 얼어붙고 말았다

큰사진보기 ▲꽃처럼 '핀' 부추 씨앗오서산 들머리 어느 밭에서, 부추꽃이 진 자리에 생겨난 씨앗 주머니에서 까만 씨앗이 막 터져 나오려 준비하고 있습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲위에서 바라본 부추 씨앗부추 열매는 익으면 껍질이 벌어져 씨가 튀어나오는 ‘삭과(？果)’입니다. 마른 씨앗 주머니에서 새까만 구자가 금방이라도 쏟아져 나올 기세입니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲홀로 핀 산부추꽃오서산에서 내려오는 길에 저만치 혼자 피어난 산부추꽃을 만났습니다. 스마트폰으로 찍었는데도 DSLR 카메라에 밀리지 않는 것은 자태가 영롱한 까닭이라고 믿습니다. ⓒ 신정섭 관련사진보기

산부추꽃



너는 영롱한 슬픔

늙으면 검은 피를 토해 거듭나겠지



나는 모자란 슬픔

피는 붉어도 한 번 살면 그만이겠지

백합과의 여러해살이풀 부추를 모르는 사람은 거의 없습니다. 지역에 따라 정구지(경상도, 충북), 졸(충남), 솔(전라도) 등 부르는 이름이 다릅니다만, 김치, 무침, 부침개, 양념 등으로 한국인에게 사랑받는 채소라는 사실 만큼은 똑같습니다.부추는 허준의 <동의보감> 탕액편(湯液篇)에 '구채(韭菜)'라는 이름으로 언급되어 있습니다. '성질은 따뜻하다. 맛은 맵고 약간 시며 독이 없다. 심(心)에 작용한다. 오장을 편안하게 하고, 위 속의 열을 없애며, 허하고 부족한 것을 보충한다'라고 나옵니다.잘 아시다시피, 부추는 한 번 심으면 오래 자라고, 잎을 여러 번 베어 먹어도 뿌리가 상하지 않아 한 해에 여러 차례 수확할 수 있습니다. 겨울을 이겨내 봄이 오면 다시 새싹이 돋아납니다. 제가 영양소나 약효가 아닌, 부추의 일대기에 주목하는 이유입니다.지난 9월 초, 우리 집 작은 텃밭에 부추꽃이 피었습니다. 얼핏 별을 닮은 흰 꽃에 부전나비 한 마리가 앉았는데, 얼마나 예쁜지 한동안 곁을 떠나지 못했습니다. 문을 두드리는 문학적 감수성에 화답하여, 어설프게나마 시 한 편 적었습니다.시를 쓰고 난 후 달포쯤 되었을 때, 차츰 늙어가는 부추의 모습이 눈에 들어왔습니다. 꽃이 진 자리에 사마귀 얼굴과 흡사한 삼각 모양 초록 씨앗 주머니가 생겼고, 시간이 흘러 시월 하순이 되니 줄기가 연한 갈색으로 변하고 쪼개진 주머니에서 검은 씨앗이 터져 나오더군요.겨울나기에 들어간 부추입니다. 부추는 뿌리 번식 이외에도 이렇게 종자 번식으로도 대를 잇는데요. 부추의 씨앗을 '구자(韭子)'라고 부릅니다. '부추 구(韭)'라는 한자 난생처음인가요? 전통 한의학에서는 이 씨앗을 신장의 기운을 좋게 하거나 배뇨 장애를 치료하는 데 쓰기도 합니다.부추의 씨앗을 조금 더 자세히 들여다 볼까요? 부추 열매는 백합, 붓꽃, 양귀비처럼 익으면 껍질이 벌어져서 씨가 튀어나오는 '삭과(蒴果)'입니다. 서리가 내리기 전 적당한 때, 콩 껍질처럼 마른 씨앗 주머니에서 새까만 구자가 쏟아져 나옵니다.이 씨앗을 받아 이듬해 봄에 심으면 파릇파릇 부추 새싹이 돋습니다. 참고로, 아이들은 말할 것도 없고, 도시에 사는 어른들 중 상당수는 부추꽃이 어떻게 생겼는지, 꽃이 진 자리에 열매가 맺히고 주머니에서 까만 씨앗이 터져 나온다는 사실을 모릅니다. 마트에서 잘 다듬어진 부추만 사는 까닭이죠.산에도 부추가 자랍니다. 지난 주말 보령시, 홍성군, 청양군에 걸쳐 있는 오서산(烏棲山)에 올랐는데, 하산 길에 보랏빛이 영롱한 산부추꽃을 만났습니다. 들이나 텃밭에서 볼 수 있는 흰 부추꽃과는 느낌이 다르죠? 생긴 게 조금 다르긴 하지만, 산부추꽃에도 초록빛 씨앗 주머니가 달립니다. 요즘 부추에 푹 빠져 사는 '죄'로 또 시 한 편 적었습니다.'늙크크'라는 말이 있습니다. 최신 유행을 잘 못 따라가거나, 익숙한 감성과 방식을 편안해하는 사람을 장난스럽게 이르는 신조어라고 하는데요. 저는 이런 말이 유행하는 게 달갑지 않습니다. 나이 든 교사를 '늙크크'라고 조롱하는 학생들을 본 적이 있기도 하고, '느림의 미학'에 주목하지 않는 '인스턴트 문화'가 싫기 때문입니다.저는 몇 년 후면 교단에서 물러납니다. 며칠 전에, 우리 학교 1학년 학생들을 대상으로 겨울방학 글쓰기 특강을 해달라는 요청을 받았는데요. 부족하지만 한 번 해보겠다고 수락했습니다. 부추 이야기를 빼놓지 않으려고요. 몇 번을 베여도 다시 살아나는 강한 자생력, 넘어져도 다시 일어나는 회복 탄력성(resilience), 부추만 한 교과서가 또 있을까요.