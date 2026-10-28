고대사연구 '조선상고사감' 집필

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민세는 감옥에 있으면서도 주야겸행으로 민족사 관련 원고집필을 쉬지 않고 계속했고, 형을 마치고 난 다음, 1940년부터 고향 두릉리에 와서 지내면서도 줄곧 <조선상고사감>의 집필에 몰두했다. 결국 그는 1941년에 <조선상고사감>을 마무리했고 곧이어 고향에서 계속 지내면서 <조선통사>의 집필을 시작했는데, 이는 그가 만주사변이 터진 이후 "정치로써 투쟁함은 거의 절망의 일이요, 국사를 연찬하여 써 민족정기를 불후에 남겨놓음이 지고한 사명임"을 자임했던 자신의 뜻을 그대로 실천하는 것이었다. (주석 1)





덧붙이는 글 |

[김삼웅의 인물열전 - 민세 안재홍평전]은 매일 여러분을 찾아갑니다.

그의 성격상 특장의 하나는 길이 막히면 주저앉는 것이 일어나 새 출로를 찾는 편이다. 일제는 절대독립의 신념으로 비타협적인 그의 활동반경을 막고 퇴로를 차단시켰다.총독부는 자신들에 의해 이미 해산당한 흥업구락부를 뒤져 안재홍이 1925년 중국 항주에 있는 군관학교 항공과에 조선인 청년 2명을 입학시켰다는 이유로 구속했다. 세칭 '군관학교 학생사건'으로 알려진 이 사건으로 종로경찰서에 수감되어 징역 2년을 선고받았다. 서대문형무소에서 1년 6개월을 복역했다. 제5차 투옥이다.안재홍은 1931년 10월 만주동포 조난문제협의회를 구성코자 했으나 무산되었다. 그런데 일제는 이를 빌미로 그가 만주동포 구호 의연금을 유용했다는 구실로 구속했다. 그리고 신문사에서 쫓겨났다. 제6차 투옥이다. 징역 8개월을 선고받았다. 한말에 국채보상운동을 지원하는 <대한매일신보> 경영자 양기탁을 기금 유용협의로 구속한 사례의 재판이었다. 거듭되는 옥살이와 생활고로 어려운 처지였으나 투지와 신념은 더욱 치열해졌다. 그의 생애에서 어느 때라고 평탄한 시기가 없었지만, 1930년대는 특히 심한 수난의 시기였다. 생활고와 남편의 거듭되는 투옥으로 옥바라지를 해온 부인 이정순이 폐렴을 앓다가 1932년 4월 사망했다.장남의 혼사를 하루 앞둔 날이어서 안재홍은 뜨거운 눈물을 삼켜야만 했다.요시찰인이 되고 일경의 감시가 심해서 외부 활동이 차단당한 처지라 그가 할 수 있는 일은 연구하고 글쓰는 작업이었다. 오래 전부터 관심사이고 신채호의 영향 그리고 그동안 대종교의 각종 사서가 타의에 따른 칩거의 그에게 역사저술의 기회가 되었다.48살이던 1939년 1월 평택고향 두릉리로 귀향하여 <조선상고사감>의 집필을 시작했다. 일제 식민사관의 침투로부터 우리 역사를 지켜야 한다는 소명감이 따랐다.민세는 흔히 정치가, 언론인, 역사가로 호칭된다. 투철한 언론인이며, 8.15 해방 후 정국에서 정치인의 무시할 수 없는 중도가의 거물이었다. 역사학자로서 특히 고대사 연구에 큰 업적을 남겼다. 그가 고대사 연구에 몰두한 것은 일제가 한일 두 나라 조상이 같다는 이른바 '내선 동조론' 따위가 극성을 부리자 이를 막고자 시작한 것이다. 일제는 1923년 어용단체인 조선사학회를 조직하는 등 민족 말살정책을 서둘렀다.<조선상고사감>의 목차는 상권에 ① 기자조선고 ② 아사달과 백악, 평양, 부여변 ③ 고구려건국사정고 ④ 고구려직관고 ⑤ 신라건국사정고 ⑥ 신라직관고략 ⑦ 삼한국과 그 법속고 ⑧ 육가리국소고하권에는 ① 부여조선고 ② 고구려와 평양별고 ③ 백제사총고 ④ 조선상대지리문화고 등이다.저자는 이 원고를 고향집 장독대 항아리에 숨겼다가 해방 후 꺼내었다.주석1> 정윤재, '1930년대 안재홍의 문화건설연구', <민세 안재홍 심층연구>, 황금알, 2005.