"납득 안돼", "동기 없다"는 오세훈 항소심... 판결문 뜯어봤더니

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판에서 무죄 판결을 받고 법원을 나서고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

'피고인 오세훈에게 여론조사를 의뢰할 동기가 있다고 보기 어렵고, 피고인 오세훈이 명태균을 통한 여론조사를 필요로 하는 상황이었다고도 단정하기 어렵다.'

AD

큰사진보기 ▲명태균 씨가 7일 오후 서울 서초구 서울고등법원에서 열린 윤석열 전 대통령의 무상 여론조사 관련 정치자금법 위반 혐의 항소심 선고공판에 출석하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"오세훈이 당내 지지도를 높이기 위해 혹은 김종인에게 지지를 호소하기 위하여 명태균에게 나경원에게 이기는 여론조사를 의뢰하였고, 이를 명태균이 승낙한 것이었다면, 오세훈과 아무런 협의 없이 오세훈에게 유리하지 않은 결과가 나온 이 사건 여론조사 결과를 김종인, 지상욱에게도 전달한 것은 선뜻 납득이 되지 않는다."

오세훈 정치자금법 위반 사건 항소심 재판부(서울고등법원 형사7부·재판장 구회근 부장판사)의 판시 내용이다. 오세훈 서울시장에게 범행 동기가 있었는지 여부는 1·2심의 판단이 크게 엇갈린 대목이다.<오마이뉴스>는 오 시장 사건 항소심 판결문을 살폈다. 항소심 재판부는 "나경원을 상대로 우위를 확보하고자 하는 수단을 찾기 위한 여러 가지 방법을 모색할 동기는 있어 보인다"면서도 "그러나 이러한 사정은 선거에 임하는 후보로서 당연히 가지는 정치적 동기에 불과할 뿐"이라고 판단했다."피고인 오세훈이 정치자금법 등에 위반되는 방식으로 여론조사를 실시하고 그 대가로 금전을 지급하려는 행동에 대한 동기로까지 보기에는 무리가 있다"는 게 항소심 설명이다.2019년 당시 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 서울시장 후보 경선을 일반시민 여론조사 100%로 진행하기로 결정했다. 오세훈 시장은 나경원 후보에게 밀리는 여론조사를 받아든 상황이었다.1심 재판부는 "오세훈으로서는 자연스럽게 김종인과 친분이 있고, '선거, 여론조사에 관한 전문가'라고 소개받은 명태균에게 관심을 가졌던 것으로 보인다"면서 "나경원보다 자신이 앞서는 여론조사 결과를 기대하는 한편, 부수적으로는 김종인과 접점을 만들어 가는 것 등을 기대하며 명태균에게 여론조사를 의뢰할 동기가 있었다"라고 판단했다.또한 "나아가 후보자 명의의 여론조사가 일부 기간 동안 제한되거나 공표가 금지되어 있는 공직선거법 규정 등을 고려하면, 이를 피하기 위해서 오세훈이 자신의 명의를 내세우지 않고 은밀하게 여론조사를 의뢰하여 실시할 동기가 있었다고 보인다"고도 했다.1심은 이같이 오 시장에게 범행 동기가 있었다고 판단한 후 이를 뒷받침하는 정황 증거를 유죄 근거로 삼았다.미래한국연구소는 2020년 12월 22일 여론조사를 진행한 뒤 한 달 동안 여론조사를 실시하지 못했는데, 이후 오 시장과 명태균씨가 서로 연락한 1월 하순에 3차례 여론조사가 진행됐다. 1심은 "오세훈이 여론조사를 의뢰하고 그 비용을 지급하기로 하였기 때문으로 보인다"라고 설명했다.1심은 오세훈 시장이 1월 22일 오전 11시 불리한 여론조사가 발표되자 그날 오후 5시 9분 명태균씨에게 전화를 걸었던 상황에 주목했다. 그날 명씨는 오 시장 관련 첫 번째 여론조사를 진행했다.항소심은 1심과는 달리, 당시 오세훈 시장에게 여론조사가 필요한 상황이 아니었다고 봤다.재판부는 "오세훈 캠프 내에는 별도의 여론조사를 위한 조직 등을 운영하고 있지 않았다. 이는 오세훈의 경우 당원들보다는 일반 국민들로부터의 지지도가 더 높게 나오는 상황이었으므로, 나경원을 이기는 여론조사가 필요한 상황이 아니었다는 취지의 피고인들의 주장에 부합하는 사정"이라고 설명했다.또한 "피고인 오세훈에게 여론조사를 의뢰할 필요성이 있었다고 하더라도, 상당한 비용을 지급할 만한 신뢰성과 효용성을 갖추었음이 확인되지 않은 명태균에게 은밀하게 여론조사를 의뢰하고 금전을 지급하였다는 것은 쉽게 납득하기 어렵고, 이를 통하여 어떠한 효과를 얻고자 했는지 또한 알 수가 없다"라고 했다.또한 1월 20일 명태균씨를 처음 만난 오 시장이 이틀 뒤인 22일 명씨에게 불법적인 비용 부담의 문제까지 언급하며 울면서 여론조사를 의뢰하였다는 것(명씨 주장)은 쉽게 받아들이기 어렵다고 했다. 오 시장의 정치 경력 등을 언급하면서 "이례적인 상황이 납득될 만한 충분한 근거를 찾아보기는 어렵다"고도 했다.항소심은 오 시장이 여론조사를 의뢰한 것으로 보이는 의심스러운 사정이 있다는 것을 인정했다."(미래한국연구소 직원) 강혜경은 명태균이 '송쉐프'에서 오세훈, 강철원을 만난 2021년 1월 20일 21:22경 명태균에게 '선거여론조사 계약서.hwp' 파일을 전송했다"면서 "명태균이 피고인 오세훈과의 만남을 계기로 여론조사 관련 영업이나 계약 체결을 시도하였을 가능성은 인정된다"라고 했다.다만 이후 첫 번째 여론조사가 실시된 1월 22일까지 오 시장 측과 명씨 사이에 구체적으로 협의했다고 볼만한 사정은 없었다는 게 항소심 판단이다.항소심은 "명태균은 자신의 정치적 판단력을 과시하면서 김종인에게 이 사건 선거 관련 조언을 하기 위한 수단으로 이 사건 여론조사를 이용한 것이 아닌가 하는 의심이 든다"라고 강조했다. 공소사실에 담긴 10차례의 여론조사 중 8차례는 김종인 비상대책위원장이나 지상욱 여의도연구원장 등에게 공유된 점을 주목했다.