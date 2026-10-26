국힘 최장수 당대표 장동혁, 대변인도 머뭇거린 '성과'

▲6.3지방선거 투표용지 부족사태 관련 개표소 봉쇄시위가 진행중인 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 8일 오전 경찰의 협조를 받은 대한체육회 산하 종목단체(핸드볼협회, 펜싱협회, 산악연맹, 우슈협회 등) 직원들이 업무에 필요한 물품을 챙겨 나왔다. 뒤늦게 현장에 도착해 물품 정리 작업을 지켜보고 나온 장동혁 국민의힘 대표가 입장을 밝히고 있다. 농성장에 있던 핸드마이크에 내란우두머리 혐의로 구속된 전 대통령 윤석열씨와 트럼프 미대통령 사진이 붙어 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기