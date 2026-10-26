국힘 최장수 당대표 장동혁, 대변인도 머뭇거린 '성과'

"말씀드리기 쉽지는 않은데요…."
박충권 국민의힘 수석대변인이 잠시 말을 잇지 못했다. 한참 뜸을 들이던 그가 다시 입을 열었지만 "정리를 해서 말씀드리겠다"라며, 곧 다시 말을 골랐다. 지난 23일 오후 국회 소통관에서 기자들과 만난 자리였다.
언론의 질문은 결코 어려운 게 아니었다. 장동혁 국민의힘 대표가 이틀 뒤(25일) '최장수 당대표' 기록을 세우는 데 대한 소감과 평가였다. 충분히 예상 가능한 범위의 질문이었지만, 박 수석대변인은 "얼마나 임기를 수행해왔는지 기간에 집중하기보다 그 기간 동안 수행해온 결과로 평가해달라"라고만 강조했다. 정작 그 '결과'가 무엇인지 설명하는 과정에서 거듭 말문이 막혔다.
박 수석대변인은 이날 "언론인들의 문의가 많아서 오전 중에 대변인들과 지도부, 여러 당직자가 모여 그간의 소회에 대해 어떻게 답변할지 고민해봤다"라고도 밝혔다. 당 차원에서 미리 고민했다는 '장동혁 425일'의 성과를, 수석대변인조차 즉답하지 못하는 상황이 바로 장동혁 대표의 현 주소를 보여주는 결정적 장면이다.
"싸울 수 있는 정당을 만드는 1년"… 뒤늦은 자화자찬
장 대표는 지난 25일 취임 425일째를 맞았다. 2020년 9월 국민의힘 출범 이후 종전 최장 기록이었던 이준석 전 대표의 424일을 넘어섰다. 이 전 대표와 김기현·한동훈 전 대표는 모두 임기를 채우지 못하고 물러났다. 임기 전에 당 대표를 갈아치우는 게 특기인 당에서, 장동혁 대표는 탄핵과 대선 패배, 지방선거 패배 이후의 내홍까지 버텨내며 가장 오래 자리를 지키게 됐다.
박 수석대변인은 23일 장 대표가 "무너진 보수의 자신감을 회복"했고 "당의 고질적인 나쁜 정치 문화를 극복"했으며 "당의 근본적인 체제 개선"을 이뤘다고 주장했다. 그는 "당 지도부가 안정을 확보하는 것은 일관된 노선과 정책을 가지고 국민들로부터 신뢰를 얻을 수 있는 정당으로 탈바꿈하는 데 의미가 있다"라는 취지로 말했다.
25일 오전 최보윤 수석대변인 역시 국회 소통관에서 기자들에게 "기간이 중요한 게 아니라 그동안 우리가 어떤 길을 걸어왔느냐가 중요하다"라며 "보수가 무너진 상황에서 싸울 수 있는 정당을 만드는 1년을 만들어왔다"라고 자평했다.
당내에서조차 기록 자체에 큰 의미를 두지 않는 반응도 나왔다. 주진우 국민의힘 의원은 25일 기자들이 장 대표의 최장수 기록을 묻자 "당 대표 임기가 최장기다, 이런 게 특별한 정치적 의미가 있나?"라며 "특별히 의미를 두지 않는다"라고 답했다.
기자들 앞에선 말 아끼고, '올공'에선 "여러분이 만든 당 대표"
장 대표 본인 또한 기록 달성 당일 말을 아꼈다. 25일 오후 고 최형우 전 내무부 장관의 빈소를 찾은 장 대표는 조문을 마친 뒤 고인과의 인연과 정치적 업적을 설명했다. 하지만 기자가 최장수 당대표가 된 소감을 묻자 "다른 정치적인 사안에 대한 질문은 따로 받지 않겠다"라며 답하지 않았다. 조문 직후였다는 자리의 특수성은 있었다.
그런데 그 직전, 올공에서는 다른 태도를 보였다. 24일 늦은 오후, 장 대표는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 이후 재선거를 요구하는 이들이 모여 있는 서울 송파구 올림픽공원을 '또' 찾았다. 장 대표는 이 자리에서 "이제 국민의힘 최장수 당대표가 됐다. 여러분과 함께할 수 있어 오늘까지 올 수 있었다"라며 "(나는) 올공 시민들께서 만들어주신 당 대표"라고 외쳤다(관련 기사: '올공' 간 장동혁 "최장수 당대표, 올공 덕"
https://omn.kr/2k97n).
'올공'을 향한 장 대표의 집착은 그의 재임 기간 내내 반복됐다. 지난 9월 8일에는 정점식 원내대표의 첫 국회 교섭단체 대표연설에 참석하는 대신 올림픽공원을 찾았다. 장 대표는 당시 국회로 가던 중 차를 돌렸다며 "교섭단체 대표연설도 중요하지만" 투표함과 투표용지 보관 상황 등을 직접 확인할 필요가 있었다고 설명했다.
최근 욕설 녹취 파문이 불거졌을 때도 올공을 찾았다. 지난해 당대표 경선을 앞두고 나눈 사적 대화가 공개되면서 장 대표가 당시 '부정선거' 주장과 거리를 뒀던 것 아니냐는 논란이 일자, 장 대표는 다시 올공 지지자들을 찾아 자신의 입장을 설명했다(관련 기사: 장동혁 '욕설 녹취' 파문... 윤석열 향한 본심 달랐다?
https://omn.kr/2k7o6).
장 대표는 26일, SNS를 통해 '올공 정치'에 올인할 것을 재차 천명했다. 오는 28일 송파구 투표지 약 247만 장과 현장 폐쇄회로(CC)TV 등에 대한 공개 검증에 직접 참여하겠다고 밝힌 것이다. 그는 "올림픽공원에 있는 모든 것이 증거자료"라며 "나도 올공의 청년들과 함께 현장을 지킬 것"이라며 "이재명 정권이 약탈한 참정권 회복, 이제 시작"이라고도 예고했다.
최보윤 수석대변인 역시 25일 장 대표의 향후 일정을 소개하면서 28일 올공 방문을 가장 먼저 알렸다. 국회 교섭단체 대표 연설보다 올공을 우선하고, 정치적 논란이 불거질 때 올공을 찾고, 자신의 최장수 기록을 올공에서 자축한 데 이어 다시 올공으로 향한 것이다.
425일 지켰지만... 당 장악도, 당원주권도 물음표
문제는 그의 당내 정치적 장악력은 역대 당 대표들과 비교해도 대단히 취약하다는 데 있다. 장 대표와 가까운 극소수의 의원과 당직자들이 있지만, '친장동혁계'라고 부를 정도로 뚜렷한 원내 계파가 형성됐다고 보기는 어렵다. 원내 현안조차 정점식 원내대표가 주도하고, 장 대표의 정치적 기반은 올공을 비롯한 아스팔트에 치우쳐 있다는 평가가 나온다(관련 기사: 오세훈의 벼랑 끝 생환, '운 좋은' 장동혁 못 웃는다
https://omn.kr/2k8gz).
한때 장 대표와 발을 맞춰온 김민수 최고위원과의 관계도 최근 심상치 않다. 김 최고위원이 경기도 용인시갑 조직위원장 경선 논란 과정에서 지도부와 다른 목소리를 냈다는 이야기가 정치권에서 회자되는 등 미묘한 기류가 감지된 것이다. 양측이 공개적으로 충돌한 단계는 아니지만, 김 최고위원이 대표적인 '당권파'로 분류됐던 만큼. 이런 '설'이 도는 것 자체가 장 대표 입장에서 좋은 시그널은 아닌 셈이다.
장 대표가 당 장악력을 강화하기 위해 야심 차게 추진했던 '당원주권' 역시 결과는 신통치 않다. 장 대표는 당초 전국 254개 당협위원장을 당원 투표로 다시 선출하는 당협위원장 직선제를 추진했지만, 현역 의원들의 강한 반발에 부딪히면서 단계적 도입으로 후퇴했다. 그나마 첫 시험대였던 경기 용인갑 경선에서는 ARS 투표 오류가 발생했고, 양향자 최고위원의 거센 반발 끝에 재투표까지 치렀다(관련 기사: "대표까지 XX 만들고"… 격분한 장동혁의 욕설
https://omn.kr/2k4tj).
잡음은 현재진행형이다. 26일 오전 비공개 최고위원회의에서는 이번엔 우재준 최고위원이 용인갑 경선 과정의 '기술적인 문제'를 다시 제기했다. 박성훈 수석대변인에 따르면 정점식 원내대표가 여의도연구원장과 사무총장, 문제를 제기한 최고위원들이 별도로 만나 실무 논의를 하자고 제안했다. 박 수석대변인은 "계속해서 비공개 회의에서 기술적인 부분을 가지고 문제를 제기하는 게 밖에는 음모론 또는 의혹으로 비춰지고 있다는 우려"가 여러 최고위원에게서 나왔다고 전했다.
장 대표가 전면에 섰던 다른 정치적 투쟁 역시 기대했던 정치적 성과로 이어지지 않았다. 국민의힘은 영화 <암살자(들)>을 두고 역사 왜곡이라고 강하게 문제를 제기했고, 장 대표도 공세에 가세했다. 그러나 영화는 지난 22일 누적 관객 330만 명을 넘어 손익분기점을 돌파했다. 25일 기준으로 337만 명을 기록, 박스오피스 2위를 유지하고 있다. 장 대표가 육영수 여사 생가까지 방문하며 정치 이벤트화했지만 결과는 신통치 않은 모양새이다(관련 기사: "안 봤다"라면서 "북한 영화와 일치"한다는 장동혁
https://omn.kr/2k0yn).
차기 대권주자로서의 지위도 '글쎄'
제1야당 대표라는 지위가 차기 대권주자로서의 우위로 연결된 것도 아니다. <천지일보> 의뢰로 코리아정보리서치가 지난 19~20일 전국 만 18세 이상 1004명을 대상으로 실시해 22일 발표한 범야권 차기 대선후보 적합도 조사에서 한동훈 무소속 의원은 16.9%, 오세훈 서울시장은 14.5%, 장 대표는 13.5%였다. 오차범위 안 경합이지만, 장 대표는 수치상 세 번째였다.
하루 앞서 공개된 조사에서도 장 대표가 선두는 아니었다. <스트레이트뉴스> 의뢰로 조원씨앤아이가 지난 17~19일 전국 만 18세 이상 2000명을 조사한 차기 대통령 후보 적합도에서 한 의원이 18.7%로 가장 높았고, 장 대표는 13.7%, 오 시장은 12.0%였다. 대통령 국정 긍정 평가율과 민주당 지지율 모두 좋지 않은 상황에서, '반사체'인 제1야당 대표의 위세가 대단치는 않은 셈이다.
강성 지지층 내부에서조차 장 대표가 독보적 존재감을 보이는 것도 아니다. 이진숙·김태규·주진우 의원 등 강한 대여 메시지를 앞세운 인사들이 잇따라 이슈를 잡아먹으면서 같은 지지층을 상대로 경쟁하는 구도가 만들어지고 있다. 욕설 녹취 파문이 올공 지지층의 분화와 겹치며 장 대표 최대 악재가 될 수 있다.
여기에 지난 23일 오세훈 시장이 정치자금법 위반 사건 항소심에서 1심을 뒤집고 무죄를 선고받았다. 사법 리스크에 발이 묶였던 오 시장이 정치적으로 생환하면서, 장 대표의 연임과 차기 대권 구상에도 새로운 변수가 등장했다.
앞서 박충권 수석대변인은 "기간보다 결과로 평가해달라"라고 강변했다. 그 '결과'조차 썩 좋지 못한 가운데 그가 무사히 임기를 마칠 수 있을지, 내년 전당대회에서 연임 도전에 나설 수 있을지는 여전히 불투명하다.
덧붙이는 글 | <천지일보> 의뢰 코리아정보리서치 조사는 무선 RDD 자동응답 방식으로 진행됐고 응답률은 3.7%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. <스트레이트뉴스> 의뢰 조원씨앤아이 조사 또한 무선 RDD 자동응답 방식으로 진행됐으며 응답률은 3.4%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.2%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조하면 된다.