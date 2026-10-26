"반성 없이 책임 전가만"... 논산시민들, 백성현 시장 '엄벌' 촉구

논산 시민들이 공직선거법 위반 혐의로 1심에서 당선무효형을 선고받은 백성현 충남 논산시장에 대한 엄벌을 촉구하고 나섰다. 백 시장의 항소심 선고공판은 오는 28일 오후 5시에 열릴 예정이다.
논산민주단체연합 등 논산시민 219명은 26일 오전 11시 대전고등법원 정문 앞에서 기자회견을 열고 "반성 없는 백성현 시장을 엄벌에 처해달라"는 내용의 탄원서를 대전고법 제1-3형사부에 제출했다.
백 시장은 2023년부터 2024년까지 설과 추석 명절을 앞두고 논산시의 조직과 예산을 이용해 관내외 유력 인사들에게 자신의 명함을 동봉한 선물을 배포한 혐의(기부행위 등)로 재판에 넘겨졌다.
시민들 "공무원에게 책임 전가·위증교사 정황까지... 엄벌해야"
앞서 대전지방법원 논산지원 형사합의2부는 지난 8월 19일 1심 선고 공판에서 백 시장에게 시장직 상실형에 해당하는 벌금 150만 원을 선고한 바 있다. 당시 재판부는 "범행 기간과 규모가 상당한 데다,명백히 확인된 사실관계조차 납득하기 어려운 변명으로 일관하며 반성하는 태도를 보이지 않았다"고 지적했다.
이날 기자회견에 참여한 시민들은 백 시장이 수사와 재판 과정에서 보여준 태도를 강하게 비판했다.
이들은 "백 시장은 자신의 범행을 부인하며 소속 공무원들에게 모든 책임을 떠넘기고 반성하는 태도를 전혀 보이지 않고 있다"며 "심지어 당선무효형을 면하기 위해 위증교사로 의심되는 행위까지 서슴지 않고 있다"고 주장했다. 이어 "지역 사회의 도덕성을 확립하고 불법적인 기부행위에 경종을 울리기 위해서라도 항소심 재판부의 엄중한 법 적용이 시급하다"며 탄원서 제출 배경을 밝혔다.
한편, 기자회견을 마친 참가자들이 탄원서를 법원 민원실에 접수하는 과정에서 법원 방호과 직원들과 마찰이 빚어지기도 했다.
법원 방호과 고압적 대응 눈총
방호과 직원들이 기자회견 참가자들의 사진 및 동영상 촬영을 제지하는 과정에서 고압적인 태도를 보여 현장에 있던 시민들의 거센 항의가 이어졌다.
현장에 있던 한 참가자는 "시민들의 정당한 의사 표현과 취재 권리를 대하는 법원의 시각이 얼마나 권위주의적인지 실감했다"며 "조희대 대법원장부터 말단 직원에 이르기까지 법원의 안하무인식 태도에 씁쓸함을 금할 수 없다"고 혀를 찼다.
공직선거법상 선출직 공무원이 징역형이나 100만 원 이상의 벌금형을 확정받으면 당선이 무효가 된다. 1심에 이어 항소심 재판이 본격화되면서 백 시장의 직위 유지 여부에 지역 정가의 관심이 집중되고 있다.
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