표본 수 수정에 언론사 연결까지... 오세훈 캠프 관여에도 무죄

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

"머니투데이는 사실 우리가 의뢰해서 만들어 놓은 것인데…"

"우리 돈 써서 남 좋은 일 시킨… 샘플이랑 뭐 이런 거 X신같이 했어요."

"강 실장님 열받아서 난리난리."

AD

큰사진보기 ▲강철원 전 서울시 정무부시장. 2025-11-25 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"위와 같은 메시지 내용만으로는 이 사건 공소사실에서 특정하고 있는 바와 같이 오세훈이 이 사건 여론조사 실시 전인 2021. 1. 22. 명태균에게 여론조사를 의뢰하였다고 단정할 수는 없다."

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 23일 서울 서초구 서울고법에서 열린 '명태균 여론조사 대납 의혹 사건' 항소심 선고 공판 뒤 무죄 판결과 관련해 입장을 밝히고 있다. ⓒ 사진공동취재단 관련사진보기

2021년 2월 22일 오세훈 서울시장 선거캠프 일정기획팀장 김아무개씨가 지인에게 보낸 카카오톡 메시지다. 명태균씨 측 여론조사 결과에 대한 불만이었다. 김씨는 오세훈 캠프 강철원 비서실장 반응도 전했다.캠프 관계자가 해당 여론조사를 자신들이 의뢰하고 비용을 부담한 것으로 인식했음을 보여주는 기록이다.실제로 당시 강철원 비서실장은 명씨 측 여론조사 자료를 여러 차례 검토했다. 표본 수에 문제를 제기한 뒤 결과보고서 기재가 수정됐고, 공표용 조사에서는 언론사 연결에도 관여했다. 조사 결과가 오 시장에게 불리하게 나오자 캠프 측은 항의했다.캠프 핵심 관계자였던 강 실장의 이 같은 행동은 오 시장 측의 여론조사 의뢰를 뒷받침하는 정황일까, 아니면 명씨 측이 자체적으로 실시한 조사에 대한 협조에 불과할까. 1·2심의 판단은 여기서 갈렸다.지난 23일 서울고등법원 형사7부(재판장 구회근 부장판사)는 오세훈 서울시장 정치자금법 위반 사건 항소심 판결에서 1심 일부 유죄 판결을 파기하고 무죄를 선고했다. 1심은 후원자 김한정씨가 명씨 측에 송금한 3300만 원 중 2100만 원을 오 시장이 의뢰한 여론조사 비용의 대납으로 인정했지만, 항소심은 오 시장 의뢰가 증명되지 않았다고 봤다.2021년 1월 20일 오세훈 시장은 김영선 전 의원의 소개로 명태균씨를 처음 만났다. 이틀 뒤 첫 비공표 여론조사가 실시됐고, 25일 두 번째 조사가 진행됐다.명씨가 강철원 비서실장에게 전달한 두 번째 조사 통계표에는 표본 수가 2793명으로 기재돼 있었다. 강 실장이 의문을 제기하자 1월 27일 미래한국연구소 직원 강혜경씨가 여론조사업체 PNR에 2000명으로 수정해 달라고 요청했고, 결과보고서의 기재가 변경됐다.1심은 다른 비공표 조사에서 같은 방식의 재수정 사례가 없었다는 점에 주목했다. 캠프 핵심 관계자의 문제 제기가 조사 자료 수정으로 이어졌기 때문이다.문제는 강 실장의 검토가 일회성이 아니었다는 점이다. 명씨는 1월 30일 오 시장과 강 실장을 만나 전날 실시된 또 다른 여론조사에 관해 설명했다. 강 실장은 캠프 관계자 이아무개씨를 통해 조사 내용을 검증한 뒤 지역별 인구 구성과 표본 등에 문제를 제기했다.오 시장이 참석한 자리에서도 여론조사 설명이 이뤄졌고, 캠프 핵심 관계자는 조사 자료를 반복적으로 검토했다. 1심은 이러한 정황들을 오 시장 측의 의뢰를 뒷받침하는 증거로 평가했다.반면 항소심은 조사 결과를 검토하고 오류를 지적한 행위가 사전 의뢰를 의미하지는 않는다고 봤다. 표본 수 기재 수정 이후 오 시장에게 오히려 불리한 결과가 나타났다는 점도 고려했다.캠프의 관여는 비공표 조사에 그치지 않았다. 2021년 2월 5일 공표용 여론조사에서는 강 실장이 언론사 관계자를 연결했고, 이후 머니투데이가 조사 의뢰자로 추가됐다.하지만 결과가 오 시장에게 불리하게 나오자 캠프 측은 항의했다. 조사는 2월 15일에야 공표됐고, 머니투데이는 의뢰자에서 제외됐다.1심은 언론사 연결과 결과에 대한 항의, 공표 과정의 변화를 종합해 오 시장 측이 단순한 조사 결과 수령자를 넘어 관여했다고 판단했다. 강 전 부시장이 조사 자료뿐 아니라 공표 과정에도 관여했다는 점을 고려한 것이다.그러나 항소심의 해석은 달랐다. 강 실장이 명씨 측 요청에 따라 언론사 관계자를 소개했을 가능성을 배제하지 않았다. 강 실장이 언론사 관계자의 명함을 명씨에게 전달한 방식도 이러한 가능성을 뒷받침하는 사정으로 봤다. 명씨 측이 자체적으로 조사를 추진하면서 공표를 위해 언론사 소개를 요청했을 수 있다는 것이다. 불리한 조사 결과에 항의한 사실 역시 오 시장의 사전 의뢰를 입증하기에는 부족하다고 판단했다.쟁점은 강 전 부시장의 언론사 연결이 오 시장 측의 여론조사 의뢰를 뒷받침하는 정황인지, 명씨 측 요청에 따른 협조인지였다.항소심 재판부는 판결문 77~78쪽에서 캠프 내부에 '김종인이 소개해 준 여론조사업체를 통해 캠프가 여론조사를 실시했는데, 우리 돈을 쓰고도 좋은 결과를 얻지 못했다'는 취지의 내용이 공유됐다고 인정했다.이는 명씨의 진술과는 별개로, 캠프 내부에서도 여론조사를 자신들이 의뢰하고 비용을 부담한 것으로 인식했음을 보여주는 기록이다.1심은 이 메시지를 강 실장의 조사 검토와 언론사 연결 등 다른 정황과 함께 평가했다. 오 시장이 명씨를 만난 뒤 여론조사가 실시됐고, 캠프 핵심 관계자가 조사 자료와 공표 과정에 관여했으며, 내부에서도 이를 '우리가 의뢰한 조사'로 받아들이고 있었다는 것이다.그러나 항소심은 메시지의 증명 범위를 달리 봤다.캠프 관계자의 인식과 오 시장 개인의 의뢰 사실은 구별해야 한다는 판단이다. 항소심은 명씨 측이 독자적으로 여론조사를 추진하고 후원자 김씨가 비용을 부담했을 가능성도 배제할 수 없다고 봤다. 내부 메시지가 존재하더라도 오 시장이 특정 시점에 명씨에게 조사를 맡겼다는 사실까지 증명된 것은 아니라는 것이다.결국 1심과 2심의 차이는 캠프 핵심 관계자의 행동과 내부 인식을 오 시장의 의뢰 사실로 연결할 수 있느냐에 있었다.1심은 강 실장의 반복적인 조사 검토, 보고서 기재 수정, 언론사 연결, 캠프 내부 메시지를 종합해 오 시장 측의 여론조사 의뢰를 인정했다. 개별 정황이 아니라 그 연결에 무게를 둔 것이다.항소심은 같은 정황들을 인정하면서도 다른 설명이 가능하다고 봤다. 명씨 측이 자체적으로 조사를 실시했고, 강 실장은 결과를 검토하거나 언론사 소개에 협조했을 수 있다는 것이다. 오 시장이 명씨를 만나 조사 설명을 들은 사실도 사전 의뢰를 증명하지는 못한다고 판단했다.그렇다고 캠프의 관여 정황이 사라진 것도 아니다. 강 전 부시장의 문제 제기 이후 보고서 기재가 수정됐고, 오 시장이 참석한 자리에서 조사 설명이 이뤄졌다. 공표 과정에도 캠프가 관여했으며, 내부에서는 '우리가 의뢰했다'는 인식이 공유됐다.1심은 이 정황들을 연결해 오 시장 측의 의뢰를 인정했다. 그러나 항소심은 캠프의 실무 관여가 확인되더라도 오 시장의 사전 의뢰와 비용 대납 관련 공소사실까지 증명된 것은 아니라고 판단했다. '의심스러울 때는 피고인의 이익으로'라는 형사재판의 원칙에 따라, 캠프의 움직임과 오 시장 개인의 형사책임 사이에 선을 그은 것이다.