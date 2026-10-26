박경리 작가 '토지'를 일본에서 읽는 까닭은?

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25일 오후 류코쿠대학 공동연구실에서 한글학회 간사이지회 제62차 연구발표 모임이 열렸습니다. 이 모임에서는 여러 회원들이 우리말과 관련된 연구 결과나 우리 말을 가르치면서 겪은 체험들을 발표했습니다.
이번 발표 모임에서 일본에서 태어난 홍명미 회원께서 일본어로 번역이 끝난 박경리 작가 소설 <토지> 20권을 사서 모두 읽고, 이제는 우리말 토지를 평생 과제로 읽는 중이라고 발표했습니다. 발표가 끝난 뒤 여러 회원들이 왜 <토지>를 골라서 읽었느냐고 질문했습니다.
홍명미 회원을 대답은 간단했습니다. 박경리 작가 소설 <토지>가 있어서 읽었고, 읽은 까닭은 박경리 서문에 나와 있는대로 하고 했습니다. 이제 홍명미 회원은 일본에서 우리말로 쓰인 박경리 작가의 토지를 구해서 읽으며 우리말 공부를 하고 있다고 했습니다.
우리 나라에서 여러 일본 작가 작품이 번역되어 읽히고 인기가 있습니다. 마찬가지로 우리 나라 작품들이 일본에서 꾸준히 번역되면서 인기를 끌고 있습니다. 최근 한강 작가의 작품은 일본에서 품절이 될 정도입니다. 한강 작가의 작품이 나올 수 있었던 것은 우리 한글을 사용한 많은 출판물의 영향입니다.
일본에서 출판 시장이나 서점이 인구 감소와 고령화, 전자출판으로 인해서 줄어들고 있습니다. 그래도 일본 신문이나 메스컴에서는 인기 작가의 신간 발표 인터뷰 기사나 여러 문학상의 우수작 발표, 문학상 수상자의 소감 기사, 신간 소개들은 꾸준히 이어지고 있습니다.
일본에서 1998년 서점 수가 2만 4237 곳으로 가장 많았으나 2025년 현재는 60퍼센트가 줄어서 겨우 1만 점포를 유지하고 있습니다(일본경제신문, 2026.6.8). 그래도 희망적인 것은 전국 도서관 수가 2000년에 비교해서 30퍼센트 정도 늘어나 3,327 곳입니다(일본경제신문 2026.5.9).
사람이 책을 읽고, 소설을 읽는 것은 단순한 재미를 넘어섭니다. 사람들은 어쩌면 책을 읽으면서 살아있다는 사실을 깨닫고, 글자를 쓰여진 책을 읽으면서 말하면서 밷어낸 혀의 감촉을 눈으로 확인하는지도 모릅니다.
사람이 몸 건강을 위해서 끊임 없이 끼니 때마다 먹거리를 챙겨서 먹는 것처럼 정신 건강을 위해서 늘 읽는 습관을 가져야 합니다. 책을 읽는 것 만큼 효과적인 정신 건강을 유지하는 방법을 찾기 어렵습니다.
이번 한글학회 간사이지회 제62차 연구발표 모임에서 다른 회원들을 발표 제목을 소개하면 다음과 같습니다.
'김리박 전 지회장, 고 이오덕 선생의 우리 말글을 바로 잡고 다듬는 사상 – 우리말을 죽이는 한자말 뿌리 뽑기를 중심으로'
장점환 회원, 일상 생활 속에서 표기가 다른 한국과 일본 한자들
황미성 회원, 우리말 조사 '-으로서'와'-으로써' 의 차이,
홍명미 회원, 박경리의 '토지'를 읽어야할 까닭은???
박현국 회원, 재일 한국인 오문자와 이진희 교수 부부의 갈등
[참고문헌]
누리집, 박경리 작가 토지, 쿠온, 2024.10., 일본어 완역 완간, https://cuon.jp/book/complete-land/
, 한글학회, hangeul.or.kr , 2026.10.26
덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.