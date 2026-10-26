박경리 작가 '토지'를 일본에서 읽는 까닭은?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲한글학회 간사이지회 제62차 연구발표에서 홍명미 회원이 자신이 읽은 박경리 작가의 일본어 번역본 '토지'와 우리말 '토지'를 가지고 왔습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲류코쿠대학 공동연구실에서 열린 한글학회 간사이지회 제62차 연구발표회에서 장점환 회원이 발표를 하고 있습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

장점환 회원, 일상 생활 속에서 표기가 다른 한국과 일본 한자들

황미성 회원, 우리말 조사 '-으로서'와'-으로써' 의 차이,

홍명미 회원, 박경리의 '토지'를 읽어야할 까닭은???

박현국 회원, 재일 한국인 오문자와 이진희 교수 부부의 갈등

큰사진보기 ▲한글학회 간사이지회 제62차 연구발표 모임에 참가한 사람들이 모두 한 자리에 모였습니다. 사진 앞줄 오른쪽에서 두번째 앉은 이가 '토지'를 발표한 홍명미회원입니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.